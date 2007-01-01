Я спросил у ясеня: узкотелая златка погубила в Калуге 6500 деревьев

Стал известен дальнейший график работ.

В начале августа на еженедельной планерке горуправы начальник управления городского хозяйства Александр Серяков рассказал, что в городе удалят около 1000 больных деревьев. Тогда сроки работ и улицы, на которых будут проходить работы не уточнили. Спустя месяц калужан повергла в шок массовая вырубка деревьев сразу на нескольких улицах города. Это коснулось любимых калужанами Театральной, Ленина. В пятницу процесс спиливания начался на Луначарского.

Зачем пилить сейчас? Почему нельзя дождаться весны? Они же, в конце концов, все зеленые! Мы просили обрубить только сухие ветви. Нас никто не предупредил! Да, такие мысли посетили каждого человека, не желающего жить в каменных джунглях. Также пугающе выглядели метки в виде крестов на деревьях с зеленой кроной.

Именно поэтому в пятницу, 20 сентября, на улице Луначарского собрались представители мониторинговой группы Общественной палаты Калужской области. На вопросы о спиле деревьев журналистам отвечали кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Верхоламочкин, начальник отдела благоустройства управления городского хозяйства Калуги Виталий Родионов, руководитель МБУ «Благоустройство» Александр Панов и неравнодушные калужане – питомниковод Андрей Щетинин и специалист по деревьям Денис Кулаков.

За что ты так с ясенями?

Главным виновником событий стало маленькое насекомое под названием ясеневая изумрудная узкотелая златка. Инвазивная вредительница родом из Восточной Азии прекрасно чувствует себя в наших краях, так как здесь у нее попросту нет врагов в естественной среде. Златка способна изуродовать дерево за год, а полностью уничтожить за три. Личинки насекомого прогрызают в древесине длинные ходы. Жертв убийцы деревьев можно отличить по характерной особенности – сухой верхней части кроны дерева. Иногда она может и вовсе отсутствовать.

Кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Верхоламочкин рассказал, как невооруженным глазом отличить больное дерево от здорового. Вот список этих признаков:

усыхание с верхней части ( дерево может выглядеть здоровым из-за отросших по бокам веток, но эти побеги не связаны с корневой системой).

растрескавшаяся кора, отверстия в коре.

наличие грибов на стволе.

Это дерево - наглядный пример атаки златки.

Также руководитель мониторинговой группы пояснил, почему эти деревья необходимо спиливать.

- Жители обеспокоены, так как из-за зеленых листьев может казаться, что дерево здорово. Однако это не является показателем того, что дерево не заражено. Если мы не будем убирать зараженные деревья, то мы можем создать рассадник грибных заболеваний. Также на ослабленную древесину могут прилететь другие вредители. Наша мониторинговая группа старается осмотреть все деревья, если возникают какие-то сомнения, то мы не рекомендуем его трогать.

Верхоламочкин отметил, что лучше всего для города подойдут липы. Какие деревья будут высаживать в Калуге на данный момент неизвестно.

Заражены 6500 деревьев

Оказалось, что карантин по златке изумрудной был введен в Калужской области еще в 2020 году после обследования Россельхознадзора. В соответствии с приказом ведомства зараженные деревья и их остатки необходимо было удалить.

На данный момент в Калуге нашли шесть тысяч зараженных деревьев. Раньше работы по их устранению точечно проводили сотрудники «Калугаблагоустройства». Массово избавляться от зараженных деревьев начали после появления подрядчика, который и нарастил испугавший многих калужан темп спиливания деревьев. Об этом рассказал руководитель МБУ «Благоустройство» Александр Панов

- Жители города систематически жаловались на состояние растений. Часть зараженных деревьев представляют опасность из-за сильного наклона, - уточнил Панов. После проверки комиссии были составлены акты. ( В комиссию входили специалисты Городской управы Калуги прим. ред.). Теперь нашелся подрядчик и общими усилиями мы проводим работу под руководством специалистов. Всего было установлено порядка шести тысяч больных деревьев. За год мы столько не удалим. До конца года планируем спилить 1200 деревьев. Высадку новых деревьев организуем в следующем году и подберем соответствующие городу виды деревьев.

Спасти нельзя срубить

Многим из нас бы хотелось поставить запятую после первого слова. Однако слова главы мониторинговой группы о том, что такие деревья уже нельзя спасти поддержал питомниковед Андрей Щетинин.

- Я работаю с деревьями давно и могу сказать, что эти деревья нельзя было спасти. Делать этого не нужно, так как у больных деревьев уже нет иммунитета, к ним будут налипать инфекции, а затем перебрасываться на здоровые деревья. Вот сзади нас дерево. Макушка сухая, ему уже ничем не помочь, даже если ветки опилить. У него есть ветки, которые только кажутся здоровыми, однако у них нет связи с корневой системой и они обречены на гибель. Больные деревья однозначно необходимо заменить на молодые и здоровые, - отметил Андрей Щетинин.

ВИДЕО - на мертвую древесину может прилететь короед.

Также специалисты сошлись во мнении, что восстановление по стоимости будет равнозначно высадке 20-30 новых деревьев. Также травля златки могла навредить людям. Об этом рассказал инженер-лесопатолог Денис Кулаков.

- Вместе с насекомыми химикатами будут дышать и люди. Вырубку фактически мертвых деревьев можно отсрочить на пару лет, но итог будет один. Клены сажали как временные и быстрорастущие деревья, но у них, увы, небольшой срок жизни. Златка оказалась для них убийственной. В этой жизни ничто не вечно, и дерево также смертно. Вот тем, что сейчас ликвидируют, просто подошел их жизненный срок. Я работал в Ясной поляне, где убирали отжившие свой срок даже вековые дубы. Они были пустые внутри, дупла как не старайся, не заделаешь. Нужно не за старое и отжившее держаться, а вовремя обновлять лесной фонд, в том числе и на городских улицах

Судя по словам калужанина, златка поражает и клены. Еще насекомое способно нанести вред тополю, березе и многим другим лиственным растениям. Вот почему в городе под вырубку попал не только ясень.

Калужанам пообещали своевременно сообщать о том, сколько деревьев планируют вырубить и на каких улицах это будет происходить. Акт обследования зеленых насаждений на встрече с журналистами показал начальник отдела благоустройства городского хозяйства Виталий Родионов.

На данный момент стал известен дальнейший ход работ: