В Калуге открылась космическая школа на Байконуре

Зигмунд Фрейд писал, что по-настоящему счастливыми каждого из нас может сделать только реализованная детская мечта.

Кто из нас не мечтал о далеких галактиках, покорении планет и собственной ракете? Взрослых и детей мечты делают лучше, мотивируют учиться и не сидеть на одном мечте.

А что если их можно начать воплощать со школьной скамьи? Такая возможность появилась у калужских школьников благодаря открытию новой школы по адресу улица Байконурская, дом 15.

У структурного подразделения 29 школы уже набраны два космических пятых класса с инженерно-технологическим профилем. Их открыли здесь не случайно, ведь в микрорайоне Байконур живет полторы тысячи семей военнослужащих, которые раньше работали на космодроме. Теперь их дети смогут изучать образовательные программы по космонавтике и астрономии, а также заниматься техникой и программированием.

Во многих программах школе будут помогать «Бауманка» и «Турбинка». Также несколько педагогов образовательного учреждения уже прошли обучение и вскоре смогут преподавать ребятам основы работы с беспилотными авиационными системами.

Мы отправились в уникальное для региона учебное заведение, чтобы увидеть космическую школу своими глазами.

Экскурсию для нас провела заместитель директора по учебно-воспитательной работе Екатерина ФЕДОРЕНКОВА.

Визуализация во главе прогресса

Школа разделена на два крыла – в одном учатся малыши – с 1 по 4 класс, а в другом средняя и старшая школа. Во дворе есть большая детская площадка, зоны отдыха.

Благодаря удачному расположению здесь много зелени и чистый воздух.

При входе в школу разбегаются глаза. Продуманный дизайн, много света и пространства, два спортивных зала и удобные гардеробные со специальными ящичками для обуви. Создается ощущение, что находишься в престижном университете.

На секунду захотелось вернуться в школьные годы и провести здесь один день.

Во время прогулки по учебному заведению больше всего в глаза бросаются красочные муралы.

Их тематика разнообразна – от строения ракеты до богатства природных зон нашей страны.

Такие рисунки – продуманная педагогическая методика. Современные дети привыкли поглощать информацию не из больших текстов, а вот из таких «быстрых» форматов. Информация из подобных рисунков откладывается в долгосрочную память, что гораздо эффективнее привычной зубрежки.

Такие рисунки – продуманная педагогическая методика. Современные дети привыкли поглощать информацию не из больших текстов, а вот из таких «быстрых» форматов. Информация из подобных изображений откладывается в долгосрочную память, что гораздо эффективнее привычной зубрежки.

Екатерина Федренкова рассказала нам об особенностях этих рисунков.

- Помимо дополнительных образовательных программ в школе используется педдизайн. Тематические иллюстрации есть на всех этажах, - уточняет наша собеседница. – Они имеют большую методическую ценность. Информация, которая в них содержится, заинтересовывает даже взрослых. Много иллюстраций с автобиографией великих людей. Рядом с муралами есть QR-коды по которым можно перейти и почитать интересные факты.

Не просто школьная программа

В школе есть два профильных направления – юнармейское и космическое. Они реализуются в пятых классах. Сейчас в школе два космических и один юнармейский класс.

В космическом классе, как мы уже упоминали выше, помимо привычных школьных предметов дети посещают дополнительные занятия, на которых постигают инженерную науку, изучают строение ракет, учатся моделировать и знакомятся с тайнами космоса.

В юнармейском классе школьники ходят на дополнительные занятия по развитию физических навыков, изучают патриотическое краеведение. Также ребята посещают программу эстетической направленности. Ученики этого класса состоят в юнармейском отряде и ходят в форме. По словам Екатерины Федоренковой, такие ученики могут и кросс пробежать, и вальс станцевать.

- Конечно, мы работаем в соответствии со всеми федерально-образовательными программами. Несмотря на профильные предметы и кружки, на всех уровнях обучения дети полноценно изучают программу, заложенную системой образования, - уточнила Екатерина. - Через систему дополнительных общеобразовательных программ мы расширяем и наполняем вот инженерно-технологический сегмент. На базе школы есть разнообразное технологическое оборудование, дети могут проходить курсы по компьютерной графике, учиться работать с беспилотниками, воплощать свои идеи в инженерном классе.

Дети ходят с удовольствием

Пока мы рассматривали красочные коридоры школы, прозвенел звонок. Дети выбежали из классов большими и маленькими кучками. Они спешили в столовую, из которой пахло вкусным школьным обедом. Некоторые школьники собрались около большого стеклянного окна из которого открывается вид на большой спортивный зал.

Здесь правда красиво, ребята часто здесь толпятся. Отсюда можно наблюдать за спортивными соревнованиями и болеть за свои классы, - отметила Екатерина Федоренкова. – Спортзалы оснащены для многих видов спорта. Можно заниматься атлетикой, гимнастикой. Также у нас большой стадион. Там мы планируем проводить соревнования по футболу и бегу.

Помимо стен в школе разрисованы лестницы.

В конце нашей экскурсии по школе мы поговорили с ученицей 7 «А» класса Ариной Шестаковой.

- Мне очень нравится здесь учиться. Мы с ребятами обошли еще не все рисунки, очень интересно их рассматривать, - говорит девочка. – Я люблю уроки биологии и географии, учительница рассказывает нам о разных странах, о водорослях, о животных. Даже утром просыпаться не так трудно, так как каждый день в школе какие-то активности, интересные предметы.

В заключение

Калужская область постепенно становится кузницей кадров для всей России. Чего только стоит недавнее назначение губернатора Владислава Шапши председателем комиссии Госсовета по кадрам. А любые кадры начинаются со школы. Потому неудивительно, что развитие системы образования становится важной частью кадровой политики страны и ей уделяется особое внимание.

Только в этом году к началу учебного года капитально отремонтировали восемь школ и 31 детский сад. Всего же за последние шесть лет в Калужской области открыли 11 новых школ. На их базе создаются «Кванториумы», «Точки роста» и классы с профилями различной направленности. Для детей организуется множество спортивных, культурных и обучающих мероприятий.

Сейчас продолжается строительство школы на улице Комфортной, вскоре планируют начать долгожданную стройку школы на Тайфуне.