Войдут в историю: в Калуге наградили неравнодушных писателей и поэтов, затрагивающих современные проблемы

Им вручили Всероссийскую литературно-историческую премию «Моя Россия».

Премия «Моя Россия» - событие значимое и масштабное, объединяющее всю страну.

Она была учреждена в 2023 году Союзом писателей России, чтобы привлечь внимание к книгам, показывающим сложный переломный период нашей истории с начала ХХ века по наши дни.

И поддержать авторов, которые поднимают актуальные, заставляющиеся задуматься, вопросы.

Награждать поэтов и прозаиков, отражающих ход истории, предложил писатель, журналист, общественный деятель Александр Лапин.

Его идею поддержал председатель Правления Союза писателей России Николай Иванов. Так родилась премия «Моя Россия».

Она ежегодная, а вручают её в исторически значимых местах. В прошлом году лауреатов награждали в музейном комплексе «Куликово поле». В этот раз их принимала Калуга.

Наш город выбран неслучайно. В 1480 году на калужской земле произошло знаменитое Стояние на реке Угре.

Русские войска одержали победу над войском Большой Орды, которым командовал князь Ахмат.

Закончилась зависимость русских княжеств от татаро-монгольского ига. Освободившись, Русь смогла развиваться как свободное государство.

Тёплый приём

Торжественная церемония награждения прошла в Калужском музее истории космонавтики.

В наш город приехали писатели и поэты со всей страны. Елена Заславская - из Луганска, Владимир Малягин – из Москвы, Олег Хафизов – из Тулы.

А Михаил Тарковский два дня добирался на теплоходе от маленького села на Енисее до Красноярска, потом - самолетом до Москвы и автобусом - до Калуги.

Ведущим премии был актер калужского драмтеатра Дмитрий Денисов. А открыла торжественную церемонию рок-группа «Зверобой», известная своей активной патриотической позицией.

Группа «Зверобой» исполняет патриотические песни, в том числе на стихи лауреата премии Елены Заславской.

Лауреатов и гостей мероприятия поздравил митрополит Калужский и Боровский Климент.

Приветственный адрес прислал губернатор Владислав Шапша, его зачитал министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин.

- Судьба нашего края связана с важнейшими достижениями современности, покорением космоса и привлечением мирного атома, - писал Владислав Шапша.

- Своё признание сегодня получают авторы, которые ведут честный и откровенный разговор с современниками. По вашим произведениям, возможно, о нас будут судить потомки.

Книги со смыслом

Оценивало работы профессиональное жюри, куда вошли писатели, поэты, редакторы и журналисты, общественные деятели. Все подошли к делу очень ответственно.

Из более 200 участников выбирали достойных. И не только за писательский талант.

- Знаете, иногда хорошие книги пишут люди, которые берут самокат и через Верхний Ларс бегут из страны, лишь бы убежать, - сказал председатель правления Союза писателей России Николай Иванов.

- Им был даден Богом талант складывать строчки. Но им не был даден талант любви к Отечеству, и сами они его не выработали. Именно любовь к Отечеству - основа нашей литературной премии.

В номинации «Публицистика» лауреатом премии «Моя Россия» стал Владимир Малягин за сборник статей и очерков «Глаз вопиющего. Священный смысл несвященной истории».

Премию Владимиру Малягину вручил митрополит Калужский и Боровский Климент.

В номинации «Современная проза» премию вручили калужанину Андрею Убогому.

Жюри отметило его роман «Красная зона». Андрей Юрьевич – врач, хирург-уролог и писатель. Действие «Красной зоны» происходит в пандемию ковида. Основной сюжет - борьба со смертью.

- Дорогие друзья, перед каждым из нас стоит, в сущности, одна настоящая проблема это – смерть. И у нее есть одно единственное решение это – любовь.

Вот эта неразлучная пара: смерть и любовь - предмет моих размышлений, трудов, как медицинских, так и литературных, - пояснил зрителям в зале Андрей УБОГИЙ.

Андрей Убогий месяц работатл в Красной зоне и писал о том, что хорошо знает сам.

В номинации «Современная поэзия» наградили автора сборника военной поэзии «Эти русские» Елену Заславскую из Луганска.

Название книги дало ее известное стихотворение «Эти русские мальчики не меняются». На вручении премии Елена читала пронзительные стихи о Донбассе.

Елена Заславская неоднокрасно выступала перед бойцами в зоне СВО.

А коллектив авторов антологии «За Други Своя» отметили специальной премией.

Это классика поэзии периода СВО. В ней стихи около 200 поэтов, в том числе и тех, кто сражается на линии фронта.

Премию вручили составителям сборника Виктору Кирюшину и Нине Поповой.

В номинации «Краеведение» победил коллектив авторов Государственного музея-заповедника «Куликово поле», который выпустил природно-исторический путеводитель «Непрядвы до Угры».

Это туристический маршрут по историческому пути от 1380 года, когда произошла Куликовская битва, до 1480 года Великого Стояния на Угре.

Как сказал один из авторов сборника Олег Хафизов, путеводитель помогает находить истинные сокровища не в экзотических краях, и не на руинах Европы, а у себя дома, буквально у себя под ногами.

Помочь молодым талантам

Автор и сопредседатель жюри премии Александр Лапин в этом году стал инициатором специальной награды «Творческий прорыв», присуждаемой за новаторские литературные начинания.

Ее получил руководитель Совета молодых литераторов Союза писателей России Андрей Тимофеев.

Писатель Александр Лапин вручает премию Андрею Тимофееву.

- Так как я почти всю жизнь проработал журналистом, мне было очень интересно, как у нас в стране организован литературный процесс, - сказал, вручая премию, Александр ЛАПИН. - Он был организован никак.

А как молодёжь придёт в писательство? Сейчас наступило время, когда у людей много возможностей для творчества. Я смотрел, что пишут молодые и видел зёрна таланта.

Но молодёжь надо немножко поправить, чему-то научить, помочь поверить в себя, потому что писатель всегда сомневается, надо это людям или нет.

Я прошерстил много сайтов и увидел много коучей, халявщиков, которые обещали за две недели научить писать романы.

Но потом Союз писателей подсказал, что у них есть человек, который сделал писательскую школу и ведет семинары.

Меня пригласили на такой семинар в Химках, было очень интересно пообщаться с молодежью, рассказать, как я вижу писательский процесс.

Теперь эти семинары стали явлением повсеместным. И много молодых талантов.

Думаю, что правильно будет вручить премию неравнодушному человеку Андрею Тимофееву, который учит, помогает и строить наш литературный процесс, потому что мы уйдем, а литература останется.

Настоящий мужчина

По инициативе главы Союза писателей России была учреждена специальная премия «Во славу России» для деятелей культуры и искусства, которые, наряду с писателями, в своем творчестве отражают сегодняшнюю жизнь нашей страны.

В этот раз ее вручили актеру, кинорежиссеру, телеведущему, Заслуженному артисту РФ Борису Галкину.

В его биографии более 70 фильмов. А как режиссёр он снял 7 художественных фильмов и 4 документальные картины.

На протяжении 10 лет вел программу «Служу Отчизне».

Борис Сергеевич создал образ настоящего мужчины, честного, смелого и благородного, которого зрители ассоциируют с нашими военными. И так совпало, что премию Борису Галкину вручили в его день рождения.

Борис Галкин получил специальную премию в свой день рождения.

- Я растроган до глубины души, и поверьте, искренне, премия стала огромной неожиданностью для меня, - поблагодарил Галкин. - Я знаю, что всех нас объединяет сегодня в зрительном зале - Родина, которая живет в наших сердцах.

И дай Бог, чтобы Родина не покинула сердца наших соотечественников, наших граждан.

Растрогавшийся Галкин без гитары, без аккомпанемента исполнил песню «Монах», посвященную памяти священника Михаила Васильева, отдавшему свою жизнь служению Отечеству.

Калужские предки Тарковского

Гран-при Всероссийской литературно-исторической премии «Моя Россия» в этом году присудили уникальному автору Михаилу Тарковскому, который говорит о простых вещах и обыкновенных людях, но это – разговор о смысле жизни и космосе человеческой души.

Михаил - племянник знаменитого режиссера.

Он рассказал, что его предки связаны с Калужской землей.

Прабабушка происходит из старинного воинского рода Дубасовых, у них в Калужской губернии было имение Переверзево.

А прадедушка Иван Вишняков жил в Калуге на ул. Нижняя Садова (ныне ул. Гагарина), работал в казначейской палате в Присутственных местах.

- Оказало, что гостиница, где меня поселили, стоит на улице, где жил мой прадедушка, - удивлялся Михаил Тарковский. - А когда мы поехали на экскурсии по городу, посетили Троицкий собор. Этот храм привел к месту работы прадедушки.

Михаил Тарковский добирался в Калугу из Сибири.

Гран-при Михаилу Тарковскому вручили сопредседатель жюри и идейный вдохновитель премии «Моя Россия» Александр Лапин и председатель Союза писателей России Николай Иванов.

Теперь организаторы конкурса будут готовятся к новому сезону. В следующем году награждение, возможно, пройдет в Великом Новгороде. Но, как говорят учредители премии, в России много великих мест, которыми мы можем гордиться.