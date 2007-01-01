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Здесь куются кадры: технопарку профобразования в Калуге исполняется год

Михаил Тырин
16:06 сегодня
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В сентябре отмечает свою первую годовщину первый в стране калужский Федеральный Технопарк профессионального образования.

Ровно год назад 21 числа он начал свою работу. И в преддверии первой годовщины мы встретились с руководством технопарка и пообщались на тему того, что было сделано за этот год.

На наши вопросы ответил директор Технопарка Михаил ТЕЛУШКИН.

 

- Михаил Викторович, насколько вашему предприятию удалось подрасти к этому «детскому», по человеческим меркам, возрасту?

- Проведена огромная работа, и это заслуга команды Технопарка. Команды в широком смысле этого слова - в нее входит Министерство просвещения, правительство региона, сотни партнеров и конечно же сотрудники Технопарка.

На мой взгляд, рост идет стремительный. Об этом говорит положительная динамика по количеству обучающихся и качеству образовательных услуг, увеличение количества мероприятий, проводимых на нашей базе.

Важно отметить высокую содержательную повестку и уровень этих мероприятий. Мы только в начале пути и нам предстоит познать все грани Технопарка. Уверен, следующий год будет в десятки раз насыщеннее.

- Одно из заметных событий этого месяца – визит потенциальных партнеров из республики Беларусь. Есть ли другие зарубежные контакты, какие выгоды это может принести нашей стране? И существует ли вероятность, что Технопарк из федерального станет международным?

- Мы благодарны нашим коллегам из Беларуси и других стран СНГ за оперативный отклик и выстраиваемое взаимодействие. В свою очередь нужно отметить, что мы налаживаем и более широкие зарубежные контакты и действительно становимся точкой притяжения мирового масштаба.

Мы можем развивать профессиональное образование с учетом опыта стран, которые ровно так же заинтересованы в повышении эффективности и имиджа рабочих профессий. Сегодня помимо наших соседей мы активно работаем с Китаем, коллегами из стран Африки.

В рамках форума СПО, прошедшего в конце августа, мы презентовали технопарк коллегам из Центральноафриканской Республики, которые отметили высокий потенциал нашего учреждения и выразили заинтересованность в апробации обучения в стенах наших лабораторий.

- Престиж и доходность рабочих профессий растет. А чем вы заинтересовываете сомневающихся, боящихся поменять уютный офис на шумный цех и рабочую спецовку?

- Собственным примером. Открою вам секрет. Когда в технопарке обучающиеся заканчивают свой день, мы с коллегами идем в лаборатории и делаем своими руками ту или иную продукцию, те или иные материалы для предстоящих мероприятий.

Сами не ленимся поработать руками. Понимаем, насколько это важно и психологически, и ментально видеть какую работу ты делаешь и что создаешь.

Мы постоянно работаем с нашими промышленными партнерами и общаемся с людьми, которые собрали, например, поезд, и гордятся тем, что он идет и приносит пользу.

Поэтому, помимо вопроса высоких заработных плат и престижа при выборе профессии, стоит обратить внимание и на удовлетворенность полученным результатом. Именно этот фактор должен привлекать молодых людей идти в шумный цех, одевать рабочую спецовку и создавать будущее нашей страны своими руками.

- Все, кто оказывается в стенах Технопарка, отмечают отличную технологическую оснащенность лабораторий и мастерских. Насколько это соответствует состоянию реальных производственных площадок страны?

- Технологическая оснащенность технопарка в полной мере отражает то, что сегодня происходит на промышленных предприятиях. Мы говорим об этом с полной уверенностью, так как постоянно взаимодействуем с крупнейшими организациями нашей страны.

Завод сегодня – это очень технологичное место, и наша задача показать это новым поколениям граждан страны. Собственно, этим мы и занимаемся, все оборудование, представленное в технопарке, состоит на вооружении действующих предприятий, мы буквально обучаем ребят самым прикладным навыкам, чтобы они сразу были готовы выходить на предприятия.

- Технопарк – не только школа мастерства для преподавателей СПО России, но и площадка престижных национальных форумов и конференций – от цифрового развития до судьбы малых городов. Есть ли идеи дальнейшего расширения функционала Технопарка?

- В нашей стране существует уникальная практика создания мест смыслов и мест развития. Мы стремимся к тому, чтобы наш технопарк стал флагманом профессионального образования.

Речь идет о том, что мы стремимся создать в Калуге своего рода аналог «Артека». Место со своими традициями, самыми современными практиками, площадку для всех самых крупных событий промышленной отрасли.

Касаемо последнего, технопарк как партнер крупнейших коммерческих предприятий, стремится к тому, чтобы одновременно быть и огромным образовательным центром для промышленности, студентов, преподавателей колледжей и университетов, и аналогом Санкт-Петербургского Экспо-Форума, который будет транслировать главные промышленные достижения Отечества.

- Десятки лет назад не было компьютеров, роботов, беспилотных систем. Но были фильмы, песни, книги, прославляющие и романтизирующие рабочую профессию. Кто не помнит «Весну на Заречной улице», «Неподдающихся», «Девчат»? Времена изменились, но может ли, на ваш взгляд, сегодня сила искусства сказать свое слово в пользу рабочего человека?

- Мы от тренда продвижения рабочих профессий никогда не отходили. Каждый вечер в 21:00 на Первом канале мы можем слышать композицию Георгия Свиридова «Время вперед». Это напоминание о непрерывном развитии нашей страны, которое происходит каждый день и каждый час.

Мы видим, как меняются большие и малые города, становятся комфортнее и современнее наши школы и больницы, дороги и мосты, транспорт и другие отрасли. Все это происходит стараниями миллионов людей, которые каждый день трудятся и формируют будущее. Поэтому речь должна идти не только о кино, песнях и другой культуре, важно в том числе популяризировать рабочие профессии через новую и развитую инфраструктуру.

Пришел в парк, сел на лавочку и подумал, как же здорово что все это сделано в России, как здорово что у нас работают эти предприятия.

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