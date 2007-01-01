«В бедной семье чай пьют один раз, в богатой – два». Как жили калужские крестьяне

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ – начале ХХ века собрали интересные сведения про нашу губернию.

Осенью крестьяне делали запасы на зиму. «На зиму в крестьянской семье заготавливается рубленая капуста, сушёные белые и черные грибы, соленые грибы (рыжики и валвенки), у иных – соленые огурцы, мороженая калина и рябина.

Квас приготавливается не в каждой семье и не всегда бывает. Обыкновенно делается белый кислый квас, изредка - красный. Приготовление кваса, как и всех других запасов, лежит тоже на обязанностях хозяйки.

Приготавливают здесь также перцовку (водку на перце).

Чай в каждой семье вошел в обыденное употребление. Пьют чай в бедной семье один раз, в богатой – два раза.

Обедают крестьяне всегда в определенное время. В определенное время ужинают, завтракают и полдничают.

Завтрак летом в 3-4 часа утра, зимой – в 7-8. Обедают в полдень, а зимой – раньше. Полдничают летом в 3-4 часа дня. Ужинают летом в 8-9 часов, а зимой – в 6-7 часов».

Ссоры в семьях

Не всегда хватало хлеба на всю зиму.

Про Мещовский уезд этнографы писали: «Если истощатся в семье главный пищевой продукт – хлеб, если никто не дает взаймы, тогда начинается систематическое закладывание «добра», начиная с зимнего полушубка, кончая холстами и женским нарядом, имеющим хоть какую-нибудь цену.

Вместо ржаного хлеба едят ячменный (ячный). Все могущие куда-нибудь поступить, удаляются из семьи.

Когда нужда делается еще сильней, тогда берутся за суму. Сначала такая расстроившаяся семья посылает своих малолетних членов, потом – женщин. Мужчины же редко нищенствуют.

В больших семьях в случае от недостатка начинается разлад и ссоры из-за каждого куска хлеба.

Взрослые члены особенно бездетные, конечно, попрекают семейных.

Я знаю факт: два брата, оба женатые, у обоих были дети, живя в одной избе, вдруг начинают питаться отдельно, потому что все запасы вышли.

Каждая семья стала готовить то, что смогла добыть. Жена одного из братьев получала хлеб от своих родных.

Жена другого была сиротой. Когда семья перебилась этот несчастный для нее год, но вместе жить оказалось невозможным. Братья разошлись.

Бедствующим семьям крестьяне помогают охотно, если есть, чем помочь.

Если недостаток падает на всю деревню, крестьяне сплачиваются в артели и усердно поддерживают друг друга. Влияние экономического расстройства на семью и на общество диаметрально противоположное.

В большинстве случаев оно заставляет семью распадаться, а общество сплачиваться и плотнее бороться с общим врагом.

Мне кажется. что крестьянские артели имеют своим началом крупное экономическое расстройство, заставившее наиболее разумных членов общества сгруппироваться в массы».

Кражей не считается

В холодное время года нужно было топить печь.

Так, в Медынском уезде «Крестьяне, имея свой лес, который составляет нераздельную собственность целого общества, отапливают свои дома подстойником, сухими сучьями и мелкой лесной порослью, которая ими выбирается при расчистке леса.

Сухую поросль и сучья крестьяне предварительно делят между собой: на каждый двор - по части, такие части зовут делянками. Не имеющие своего леса крестьяне покупают из ближайших лесов сучья осины или березы.

Крестьяне ближайших к описываемому селению деревень нередко заготавливают себе топливо тайной порубкой в чужих лесах».

В Мещовском уезде «Недостаток топлива не причиняет никакого расстройства, потому что этот недостаток редкий и временный, легко устраняемый.

Если негде взять в данную минуту, то крестьяне спокойно крадут из соседней кучи дров, не считая это за кражу. Иногда увозят из соседних помещичьих или владельческих дач воза нарубленного хвороста или сами вырубают тайком.

В случае поимки такого вора, самое большое, что с ним сделают, это заставят день ли два отработать или, отняв хворост, дадут в шею.

Ни то, ни другое наказание не страшно для привыкших таскать дрова. Подобные истории бывают и между двумя соседскими крестьянским домами.

Если самим взрослым совестно идти воровать кучу хвороста у соседа, тогда для этого дела настраивают подростков».

Безопасные спички

Сначала крестьяне освещали дома лучиной, свечами. Но к концу ХIХ века все это заменил керосин. Сохранились сведения о Медынском уезде. «Освещение домов лучиной здесь совершенно вывелось.

Вместо этого осветительным материалом служит керосин. Он горит в лампе, подвешенной для безопасности к потолку. От Пасхи до начала жатвы вечерами огонь не жгут.

Осенью и зимой огонь жгут с наступлением сумерек и часов до 10 вечера, иногда до 11. В 5 часов утра в избах вновь загорается свет и горит до рассвета.

Медынский уезд сосредотачивает в себе несколько спичечных фабрик, производящих значительное количество спичек шведских и простых фосфорных, которые здесь известны под названием «серничков».

Крестьяне для добывания огня употребляют «сернички» и шведские спички. Но последние теперь здесь входят в большее употребление, как более безопасные, особенно в руках у детей.