В Калуге развалившееся общежитие начали превращать в церковь

Там уже идут богослужения.

Многие калужане не знают, что в доме по адресу ул. Баумана, 28, в последние годы представлявшем собой развалины, которые облюбовали маргиналы, когда-то была церковь.

Однако среди наших читателей нашлись и те, кто знаком с историей родного города. Они обратились в редакцию, так как заволновались, что древнее здание могут снести.

- Вы не могли бы узнать, что там будут делать? - написал в редакцию один из обеспокоенных жителей Калуги. - Мы обратились к рабочим, но нам ничего не сказали. Здание огородили забором, производят какие-то работы.

Не так давно церковь была общежитием, фотографии которого вызывали лишь отрицательные эмоции. После расселения здание пустовало.

Нам удалось выяснить, что помещения бывшей церкви мало того, что передали епархии, так там уже даже проходят службы!

И мы отправились лично посмотреть, что происходит с памятником архитектуры сейчас и как среди развалин священнослужители совершают таинства служения.

Немного истории

Одигитриевская церковь расположена на перекрестке улиц Королева и Баумана. Ранее они носили названия Одигитриевская и Спасозаверская.

Калужане знали ее как церковь Одигитрии «на песку с 4 колоколами». Одигитрия в переводе с греческого — путеводительница.

В церкви были приделы в честь иконы Софии, Премудрости Божией и в честь трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В храме хранились древние иконы: Одигитрия и Тихвинская.

Икона Одигитрия – покровительница путешественников. Путник мог поставить здесь свечку за благополучный исход долгого пути, чтобы хранила его Богоматерь от неудач. В те времена на слуху у калужан была легенда о разбойнике Юрасе, гулявшем на Смоленском почтовом тракте около Калуги. Так что свечки в надежде избежать встречи с ним в церкви ставили постоянно.

Это интересно Судя по данным некоторых исследований, в церковь Одигитрии приходил Константин Эдуардович Циолковский вместе с семьей. Ученый дружил с настоятелем храма Иоанном Сперанским.

В 30-х годах прошлого века храм перестроили в общежитие. Существует версия, что его пытались взорвать, но рухнула только колокольня. Тогда в стенах прорубили окна и оборудовали помещения под общежитие. На двух этажах расположились коммуналки, вместо алтаря поставили туалет.

Многие калужане рассказывают, что в общежитии продавали самогонку, коридор был темный и жуткий. Грязный и заваленный мусором туалет стоял в конце этого длинного коридора.

Пытаемся служить

Сегодня это здание можно по праву сравнить с фениксом, восстающим из пепла. Судьба у него незавидная, но, кажется, сейчас появился луч надежды.

- Здание планируется отреставрировать за счет средств частного инвестора с последующей передачей епархии, - ответили в горуправе Калуги на наш вопрос о дальнейшей судьбе церкви.

Мы пришли в церковь в день благоверного князя Александра Невского. Впервые за 100 лет сюда приехали ученики из семинарии. Урок для них проводил иерей Александр Сотсков. Он провел для нас небольшую экскурсию по зданию.

Александр Сотсков

Иерей Настало время собирать камни. Уже давно расселили общежитие, вокруг все здания уже давно отреставрировали и это давно пора.

Кстати Дом расселили еще в начале 2020 года. Из здания выехали 12 семей.

Священнослужитель Александр рассказал, что само восстановление еще не началось. Пока что готовят документы, ищут подрядчика.

Святыня посреди хаоса

Однако в здании уже есть иконы. Первый за сто лет молебен здесь отслужили совсем недавно – 10 августа в День Смоленской иконы Пресвятой Богородицы.

- Мы пытаемся начинать служить, - говорит отец Александр. - В том году мы тоже сюда приходили и, как древние христиане в катакомбах, иногда молились. Уже год потихоньку убираем здесь мусор. А 30 апреля из епархии пришло распоряжение – назначить меня в этот храм для его восстановления.

В ходе своего рассказа отец Александр показал нам центральный предел. Первое упоминание о нем датируется 1685 годом. В одной из комнат есть стол, на котором стоят иконы. Тот факт, что они находятся в окружении разрушенных стен и сорванных обоев, создает какую-то особую, непередаваемую атмосферу.

Этот уголок так ярко выделяется среди всей прочей разрухи, что от него трудно отвести взгляд.

Среди уже имеющихся в здании икон есть образ Иоанна Сперанского – эта небольшая икона стоит посередине иконостаса. К нашей беседе подключился краевед Олег Кизяев, который сопровождал нас во время экскурсии по зданию.

Олег Кизяев

Краевед Надо будет разбирать второй этаж, его здесь не было. Я писал статьи про священномученика Иоанна Сперансакого, который здесь служил с 1899 по 1937. Он был арестован и расстрелян просто за то, что был православным христианином. В 2000 году его причислили к лику святых. В церковном совете у него был еще один святой мученик - Михаил Арефьев. Он также был расстрелян в 1937 году.

Церковь Одигитрия перенесла за свою историю немало тяжелых дней. По словам Олега Кизяева, во время Великой Отечественной войны фашисты оборудовали здесь конюшню, а зимой топили печи иконами.

На стенах остались следы гари и копоти.

По словам отца Александра, он и его помощники долго пытались найти какие-либо фрески на стенах, но их еле различимые очертания сохранились лишь на стене около входа и на одной из стен внутри здания.

- Раньше основными святынями здесь были иконы в честь Одигитрии и Тихвинская икона. Они бесследно пропали, - сказал отец Александр.

Когда мы выходили из здания, сработала громкая сигнализация.

- Не бойтесь, она реагирует на движение, - поспешил успокоить священнослужитель. - Ее поставили, чтобы не лазили сюда люди.

Будем надеяться, что в Калуге станет одним отреставрированным строением с богатой историей больше.

Мы продолжаем следить за развитием событий.