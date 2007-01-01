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В суде по делу о похищении в Козельске 8-летней девочки допросят экспертов

Софья Фирсова
12:00 сегодня
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Софья Фирсова
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Во вторник, 17 сентября, в Калужском областном суде продолжилось разбирательство уголовного дела в отношении семьи Новиковых.

Напомним, что 29 ноября прошлого года в Козельске четверо тогда еще неизвестных людей затолкали в машину 8-летнюю девочку и увезли в Ульяновский район.

Ребенка, к счастью, удалось найти, а подозреваемых задержали оперативные службами.

По версии следствия, обвиняемые готовились к похищению заранее – объезжали населенные пункты в поисках наиболее удобного и безопасного для них варианта. Четверо участников группы – Ирина Новикова, ее муж Аркадий Новиков и их сын Андрей, а также бывший муж Ирины – Дмитрий Новиков украли девочку и требовали выкуп в криптовалюте.

На первом заседании Аркадий Новиков был довольно неразговорчив, скрывал лицо за капюшоном. Тогда он брал всю вину на себя и заявлял о навязчивой идее похитить ребенка. Сейчас он активно разговаривал перед началом заседания. Он обращался то к адвокату, то к своей жене Ирине, которая сидела в первом ряду зала суда. Женщину крепко держала за руку ее дочь. Кстати, Ирина не находится за решеткой, так как ее заключили под домашний арест. Об этом нам рассказала представитель пресс-службы СУ СК по Калужской области Лилия Латыпова.

- Она пробыла под арестом 2 месяца. Потом мера пресечения была изменена на домашний арест. Учтено, что у неё 5 несовершеннолетних детей, один из них ребенок-инвалид.

Ирину Новикову крепко держала за руку ее дочь

- Я никаких вот апелляций подавать если что не буду. Мне это все не надо, - сказал Аркадий Ирине. Женщина ему кивнула.

Аркадий перебирал в руках листок бумаги. Вероятно, сегодня подсудимые должны были сказать последнее слово.  Он то и дело уточнял что-то у адвоката, затем снова обратился к жене.

- Сколько Андрею дали? Восемь, да? – спросил он у Ирины. Она снова кивнула.

Напомним, что во вторник, 10 сентября, в Калужском областном суде был объявлен приговор самому младшему участнику преступной группы Андрею Новикову – 21-летнему сыну Ирины и Аркадия. Его дело выделили в отдельное судопроизводство, поскольку он сотрудничал со следствием. Молодого человека признали виновным в вымогательстве и похищении. Он проведет за решеткой восемь лет. После оглашения приговора мама похищенной девочки Ирина Липовая сказала, что ей жаль Андрея и во всем виновата его мать.

Дмитрий был менее активен, чем Аркадий, и задумчиво смотрел вдаль. В зале суда присутствовала и мама Златы.

Дмитрий общался лишь со своим адвокатом.
Дмитрий общался лишь со своим адвокатом.

Сегодня Дмитрию и Аркадию должны были вынести приговор. Однако гособвинитель в самом начале заседания обратилась к суду с ходатайством о выборочном допросе всех экспертов. Суд удовлетворил ходатайство и заседание перенесли на конец октября. Таким образом, судебное следствие возобновили.

После заседания нам удалось поговорить с адвокатом Ирины Новиковой Анатолием Степиным.

- Некоторых экспертов еще раз допросят. В случае, если экспертиза вызывает сомнения, мы имеем право подать ходатайство. У стороны защиты есть вопросы. Заключение экспертов было, как мы считаем, неполным. Не учли показания соседей, которые имеются в показаниях уголовного дела, а это существенно сказывается на психическом состоянии девочки.  Если суд удовлетворит ходатайство защиты, то назначат еще одну судебную экспертизу.

С нами поговорила и сама Ирина Новикова. Она сказала, что в СМИ много привирают, переворачивают ситуацию и ее слова.

- В материалах дела все есть. То, что мама девочки вела такой образ жизни, который ребенку вредил, это ведь все до этого зачитывалось. То есть уже имеющееся плохое состояние психики ребенка усугубилось, у девочки были психические расстройства.

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