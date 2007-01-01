Классический разворот: особенности нынешнего фестиваля «Старейшие театры России в Калуге»

С 13 по 22 сентября в областном центре проходит IX Всероссийский фестиваль старейшие театры России в Калуге».

Всего за 10 фестивальных дней зритель и жюри посмотрят 18 постановок: 10 на большой и 8 на малой сценах.

В дни театрального форума в Калуге первую премьеру сезона представит и Калужский областной драматический театр.

Главный режиссер театра Роберт Манукян поставил спектакль «Маскарад» по одноименному произведению Михаила Лермонтова.

Открылся же фестиваль спектаклем Театра на Литейном из Санкт-Петербурга «Красавец мужчина» по пьесе Александра Островского.

Почему это важно

Без сомнения, отличительной особенностью нынешнего фестиваля стало огромное количество спектаклей по классическому репертуару. Причем, в подавляющем большинстве своем это «размышления по поводу» написанных столетия назад пьес, не мысли режиссера Пупкина на основе диалогов великих драматургов прошлого, а именно классические спектакли.

И пусть не смущают никого ни бильярдный стол и танцы в том же спектакле открытия фестиваля – «Красавце мужчины», например.

На предфестивальной пресс-конференции, актеры театра На Литейном особенно отмечали трепетность к тексту Островского. Понимание глубины поднятых полтора столетия назад проблем и их актуальность.

Режиссер Сергей Грицай поставил его в апреле 2022 года. Спектакль свежий и яркий.

- Сергей Иванович (Грицай, - прим. ред.) на репетициях не разрешал абсолютно никакой отсебятины – текст Островского звучит так, как написан автором, - рассказала актриса театра Дарина Якушева. - И это важно. Важно понять, принять текст и донести мысль до зрителя.

В результате спектакль получился длинным, чуть больше трех часов. Для воспитанного на клипах человека, быть может, покажется громоздким. Но ведь с чего-то надо начинать!

Последние несколько десятилетий русское театральное сообщество настолько увлеклось западной формой театральных подач с их акцентом на сиюминутную реакцию, без глубины, а, порой, и полным отсутствием какой-либо мысли, что с театральных подмостков практически исчезли классические постановки.

Но вот классика возвращается. И дело тут не в «пыльных кулисах», бархатных камзолах и декорациях. Дело в желании поделиться наболевшим, тем, что волнует режиссера и актеров. Не показать бездумно, а пережить вместе со зрителем. Этого и не хватало многие годы в российском театре.

Нынешний фестиваль в Калуге быть может одна из первых ласточек, показывающих, что театр постепенно выздоравливает.

Кстати, такое же трепетное отношение к тесту испытывает и главный режиссер калужского драматического. Премьера «Маскарад» в дни фестиваля как нельзя лучше это подтверждает. Калужский драмтеатр в последние годы тоже стал более пристальнее смотреть на классику.

Времена «смешим чем можем», наконец-то уходят. Это нормально, есть другие площадки и формы, там вполне себе можно самовыражаться в «ужимках и прыжках».

На пресс-конференции шел оживленный разговор о месте классики на современной сцене.

Колесо катится

Среди тех, кто в эти дни выходит на сцену калужского драмтеатра, конечно же, стоит отметить главного, без кавычек, хранителя русской театральной школы – Малый театр.

Он покажет 21 сентября музыкальный спектакль «Метель» по произведениям Александра Пушкина. Это неслучайно, ведь нынешний фестиваль посвящен 225-летию великого писателя и поэта.

На пресс-конференции, рассказывая о предыстории нынешнего открытия театрального форма в Калуге, директор калужского драмтеатра Александр Кривовичев образно выразился: «Колесо фестиваля покатилось». Но, чтобы оно катилось гладко и споро, без скрипа и заеданий, перед этим громадную работу проделали организаторы.

Это руководство театра, Ассоциация «Старейшие театры» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, бессменный арт-директор фестиваля Григорий Заславский.

Любопытно, что после того, как Григорий Заславский стал ректором ГИТИСА, пожалуй, главного театрального вуза страны, он отказался от всех курируемых им театральных фестивалей, а их у Заславского было больше десятка.

- Ваш - не брошу, - заявил он тогда в разговоре с Александром Кривовичевым.

Вообще же членами ассоциации, основанной в 2002 году, являются театры, созданные 100 и более лет назад. Организацию долгие годы возглавлял художественный руководитель Малого театра России народный артист СССР Юрий Соломин.

Всего за годы проведения фестиваля калужские зрители смогли посмотреть около 90 спектаклей, представленных десятками российских театров.

Старые друзья

Многие театры, режиссеры и актеры уже давно знакомы калужскому зрителю. Самарский театр привез калужанам спектакль «Дети солнца» в постановке Сергея Морозова. Режиссер сейчас возглавляет сразу два театра страны: «На Литейном» и Саратовский драматический. Пьесу называют самой чеховской из всех пьес Горького.

Осенью 2017 года на калужской сцене этот спектакль поставил режиссер Владимир Хрущев. Премьера вызвала тогда самые разные эмоции зрителя: от полного неприятия до безусловного восторга.

Нынешние «Дети солнца» поставил Сергей Морозов. Его «Месяц в деревне» с огромными качелями, наверняка тоже запомнился калужскому зрителю. Спектакль был показан в Калуге на одном из прошлых фестивалей.

Конечно, заслуживает особого внимания и давний друг Калуги – Пензенский драматический театр. Постановкой «Мертвые души» по пьесе Михаила Булгакова IXфестиваль «Старейшие театры России в Калуге» закроется.

Кстати, главную роль Павла Ивановича Чичикова исполняет художественный руководитель театра, заслуженный артист России Сергей Казаков. А Сергей Владимирович умеет удивлять!

Конечно же, все заявленные постановки фестиваля невозможно охватить в обзорной статье. Да это и не нужно. Ведь всегда можно купить билет и стать тем самым зрителем, которого всегда любят и ждут в зрительном зале Калужского областного драматического театра.