Калужские волонтеры показали школьникам Тарусы, как обращаться с боевым оружием и оказывать первую помощь раненым
Подразделение «Рубеж» - часть большого общероссийского движения, где воспитывают патриотов, учат любить и защищать свою Родину.
Головная организация - Объединение ветеранов-пограничников «Рубеж» - находится в Новороссийске.
Тарусский филиал начал действовать в прошлом году.
Помощь своим
Подразделением руководит Алексей Косов – в прошлом боец спецназа, хорошо знающий правила боевой тактики, владеющий приемами обращения с любыми видами оружия, навыками рукопашного боя. Впрочем, главное в воспитании курсантов не в мышечной силе и боевых рефлексах, основное - в уме и сердце. На этом и строится работа подразделения.
Алексей приехал в Тарусу из Москвы вместе с семьей. Желание организовать военно-патриотическое движение для будущих защитников Родины созрело давно.
- Когда мы переехали в Тарусу, мне представилась возможность реализовать свой давний замысел, - говорит руководитель «Рубежа». - Моих воспитанников когда-то посчитали не перспективными для спорта. Но для того, чтобы возрождать Россию, для того, чтобы быть полноценным членом общества, это не главное. Я поверил в них, а они поверили в меня.
Дети учатся не только приемам самообороны, правилам тактики на поле боя и методам оказания медицинской помощи. Они также участвуют в патриотических акциях, встречаются с ветеранами боевых действий и действующими офицерами Российской армии, изучают историю страны.
Еще одна важная составляющая – помощь фронту. Курсанты сотрудничают с местными волонтерскими организациями, в меру сил помогают собирать гуманитарные грузы для бойцов СВО.
- Воспитанники ОП «Рубеж» - большая дружная команда, наши главные помощники в изготовлении сухого душа для бойцов, - рассказала нам Наталья Орлова, представитель тарусского добровольческого движения «МыРядом». - За пару часов мы с ними изготавливаем несколько сотен комплектов. Объяснять им уже ничего не нужно, всю технологию они изучили от и до. По первому зову они приходят к нам на помощь. На этих ребят можно положиться, дать им любую задачу, и можно быть уверенным, что они её выполнят. Огромная благодарность родителям, и председателю подразделения Алексею Косову за правильное воспитание детей.
Знать, как спасти
Тактическая медицина – направление, которому уделяется особое внимание. Регулярно мы слышим про обстрелы мирных городов, атаки вражеских беспилотников. Однако, умение оказать первую помощь раненым поможет сохранить жизнь человека не только в боевой обстановке, в мирной жизни также случаются поводы применить навыки спасения.
Даже если у прохожего случился обморок или приступ, курсант ОП «Рубеж» знает, что, как минимум, нужно зафиксировать пострадавшего в боковом лежачем положении – чтобы он не подавился собственным языком и не задохнулся. Эти знания ребята получают при поддержке опытных инструкторов АНО «Содружество».
- Для меня честь и совесть, не пустой звук, - говорит Алексей Косов. - Я москвич в третьем поколении, потомок офицеров. Калужская земля приняла меня, и мы хотим ответить ей взаимностью.
Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться....
Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀...