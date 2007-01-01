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Калужские волонтеры показали школьникам Тарусы, как обращаться с боевым оружием и оказывать первую помощь раненым

В субботу, 14 сентября, добровольцы волонтерского движения «Тепло Сердец» и АНО «Содружество» встретились с курсантами Обособленного подразделения «Рубеж», чтобы поделиться навыками боевой и медицинской подготовки.
Михаил Тырин
16:59 сегодня
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Подразделение «Рубеж» - часть большого общероссийского движения, где воспитывают патриотов, учат любить и защищать свою Родину.

Головная организация - Объединение ветеранов-пограничников «Рубеж» - находится в Новороссийске.

Тарусский филиал начал действовать в прошлом году.

Помощь своим

Подразделением руководит Алексей Косов – в прошлом боец спецназа, хорошо знающий правила боевой тактики, владеющий приемами обращения с любыми видами оружия, навыками рукопашного боя. Впрочем, главное в воспитании курсантов не в мышечной силе и боевых рефлексах, основное - в уме и сердце. На этом и строится работа подразделения.

Алексей приехал в Тарусу из Москвы вместе с семьей. Желание организовать военно-патриотическое движение для будущих защитников Родины созрело давно.

Руководитель «Рубежа» Алексей Косов объясняет курсантам правила обращения с оружием.
Руководитель «Рубежа» Алексей Косов объясняет курсантам правила обращения с оружием.

- Когда мы переехали в Тарусу, мне представилась возможность реализовать свой давний замысел, - говорит руководитель «Рубежа». - Моих воспитанников когда-то посчитали не перспективными для спорта. Но для того, чтобы возрождать Россию, для того, чтобы быть полноценным членом общества, это не главное. Я поверил в них, а они поверили в меня.

Дети учатся не только приемам самообороны, правилам тактики на поле боя и методам оказания медицинской помощи. Они также участвуют в патриотических акциях, встречаются с ветеранами боевых действий и действующими офицерами Российской армии, изучают историю страны.

Еще одна важная составляющая – помощь фронту. Курсанты сотрудничают с местными волонтерскими организациями, в меру сил помогают собирать гуманитарные грузы для бойцов СВО.

Волонтер АНО «Содружество» Елена Манкевич объясняет курсанту правила наложения жгута при самопомощи.
Волонтер АНО «Содружество» Елена Манкевич объясняет курсанту правила наложения жгута при самопомощи.

- Воспитанники ОП «Рубеж» - большая дружная команда, наши главные помощники в изготовлении сухого душа для бойцов, - рассказала нам Наталья Орлова, представитель тарусского добровольческого движения «МыРядом». - За пару часов мы с ними изготавливаем несколько сотен комплектов. Объяснять им уже ничего не нужно, всю технологию они изучили от и до. По первому зову они приходят к нам на помощь. На этих ребят можно положиться, дать им любую задачу, и можно быть уверенным, что они её выполнят. Огромная благодарность родителям, и председателю подразделения Алексею Косову за правильное воспитание детей.

 Знать, как спасти

Тактическая медицина – направление, которому уделяется особое внимание. Регулярно мы слышим про обстрелы мирных городов, атаки вражеских беспилотников. Однако, умение оказать первую помощь раненым поможет сохранить жизнь человека не только в боевой обстановке, в мирной жизни также случаются поводы применить навыки спасения.

Даже если у прохожего случился обморок или приступ, курсант ОП «Рубеж» знает, что, как минимум, нужно зафиксировать пострадавшего в боковом лежачем положении – чтобы он не подавился собственным языком и не задохнулся. Эти знания ребята получают при поддержке опытных инструкторов АНО «Содружество».

Инструктор АНО «Содружество» Анна Правдина учит курсантов переворачивать раненого для первичного осмотра.
Инструктор АНО «Содружество» Анна Правдина учит курсантов переворачивать раненого для первичного осмотра.

- Для меня честь и совесть, не пустой звук, - говорит Алексей Косов. - Я москвич в третьем поколении, потомок офицеров. Калужская земля приняла меня, и мы хотим ответить ей взаимностью.

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Лента комментариев
mrTJohn

Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться.

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Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀

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