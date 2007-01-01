Калужские волонтеры показали школьникам Тарусы, как обращаться с боевым оружием и оказывать первую помощь раненым

В субботу, 14 сентября, добровольцы волонтерского движения «Тепло Сердец» и АНО «Содружество» встретились с курсантами Обособленного подразделения «Рубеж», чтобы поделиться навыками боевой и медицинской подготовки.

Подразделение «Рубеж» - часть большого общероссийского движения, где воспитывают патриотов, учат любить и защищать свою Родину.

Головная организация - Объединение ветеранов-пограничников «Рубеж» - находится в Новороссийске.

Тарусский филиал начал действовать в прошлом году.

Помощь своим

Подразделением руководит Алексей Косов – в прошлом боец спецназа, хорошо знающий правила боевой тактики, владеющий приемами обращения с любыми видами оружия, навыками рукопашного боя. Впрочем, главное в воспитании курсантов не в мышечной силе и боевых рефлексах, основное - в уме и сердце. На этом и строится работа подразделения.

Алексей приехал в Тарусу из Москвы вместе с семьей. Желание организовать военно-патриотическое движение для будущих защитников Родины созрело давно.

Руководитель «Рубежа» Алексей Косов объясняет курсантам правила обращения с оружием.

- Когда мы переехали в Тарусу, мне представилась возможность реализовать свой давний замысел, - говорит руководитель «Рубежа». - Моих воспитанников когда-то посчитали не перспективными для спорта. Но для того, чтобы возрождать Россию, для того, чтобы быть полноценным членом общества, это не главное. Я поверил в них, а они поверили в меня.

Дети учатся не только приемам самообороны, правилам тактики на поле боя и методам оказания медицинской помощи. Они также участвуют в патриотических акциях, встречаются с ветеранами боевых действий и действующими офицерами Российской армии, изучают историю страны.

Еще одна важная составляющая – помощь фронту. Курсанты сотрудничают с местными волонтерскими организациями, в меру сил помогают собирать гуманитарные грузы для бойцов СВО.

Волонтер АНО «Содружество» Елена Манкевич объясняет курсанту правила наложения жгута при самопомощи.

- Воспитанники ОП «Рубеж» - большая дружная команда, наши главные помощники в изготовлении сухого душа для бойцов, - рассказала нам Наталья Орлова, представитель тарусского добровольческого движения «МыРядом». - За пару часов мы с ними изготавливаем несколько сотен комплектов. Объяснять им уже ничего не нужно, всю технологию они изучили от и до. По первому зову они приходят к нам на помощь. На этих ребят можно положиться, дать им любую задачу, и можно быть уверенным, что они её выполнят. Огромная благодарность родителям, и председателю подразделения Алексею Косову за правильное воспитание детей.

Знать, как спасти

Тактическая медицина – направление, которому уделяется особое внимание. Регулярно мы слышим про обстрелы мирных городов, атаки вражеских беспилотников. Однако, умение оказать первую помощь раненым поможет сохранить жизнь человека не только в боевой обстановке, в мирной жизни также случаются поводы применить навыки спасения.

Даже если у прохожего случился обморок или приступ, курсант ОП «Рубеж» знает, что, как минимум, нужно зафиксировать пострадавшего в боковом лежачем положении – чтобы он не подавился собственным языком и не задохнулся. Эти знания ребята получают при поддержке опытных инструкторов АНО «Содружество».

Инструктор АНО «Содружество» Анна Правдина учит курсантов переворачивать раненого для первичного осмотра.

- Для меня честь и совесть, не пустой звук, - говорит Алексей Косов. - Я москвич в третьем поколении, потомок офицеров. Калужская земля приняла меня, и мы хотим ответить ей взаимностью.