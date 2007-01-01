Лауреаты литературной премии «Моя Россия» получат ее в Калуге

Торжественная церемония пройдет 19 сентября в музее космонавтики.

Всероссийская литературно-историческая премия «Моя Россия» подвела итоги второго года своей пока недолгой, но яркой истории.

Сплачивая вокруг себя авторов, стремящихся выразить в слове суть событий, свидетелями и участниками которых нам выпало стать, премия привлекает внимание читающей аудитории к новым явлениям в современной российской литературе.

Учредителем премии выступил Союз писателей России.

– Русская литература всегда брала на себя миссию зеркала нашей жизни. Огромное количество талантливых авторов приняли сегодня эту эстафету у своих великих предшественников. И задача премии сделать так, чтобы их творчество нашло свой путь к читателю, – считает глава Союза Николай Иванов.

Идея премии принадлежит известному российскому писателю, публицисту и общественному деятелю, лауреату премии Правительства РФ в области СМИ и ряда престижных литературных наград Александру Лапину.

– Знакомясь с произведениями, поступающими на конкурс, мы снова и снова убеждаемся в своевременности нашего начинания. На наших глазах творится Большая История, и кому как не писателю, поэту, публицисту стать ее внимательным и вдумчивым летописцем, – уверен Лапин.

Второй год премия «Моя Россия» становится заметным событием в литературной и общественной жизни страны. Авторитетное жюри, в состав которого входят известные писатели, журналисты, издатели и общественные деятели, определяет победителей в четырех основных номинациях – проза, поэзия, публицистика, краеведение – и обладателя Гран-при. В этом году принято решение о присуждении двух специальных премий: «Творческий прорыв» и «Во славу России».

Объявление лауреатов состоялось 4 сентября в рамках 37-й Московской международной книжной ярмарки, одного из самых престижных форумов российского книжного бизнеса.

Русский человек на Енисее

Гран-при «За вклад в отечественную литературу, возрождение и сохранение духовных и исторических ценностей России» удостоен писатель, поэт Михаил Тарковский. Главной темой его творчества стал русский человек на берегах Енисея, его взаимоотношения с сибирской природой, с остальными частями России. Недаром критики считают Тарковского прямым наследником Астафьева и Распутина.

В номинации «Современная проза» лучшим признан роман прозаика, эссеиста, литературоведа Андрея Убогого «Красная зона» (издательство «Рипол-Классик», 2023). Автор, врач-хирург по основной профессии, во время пандемии работавший в ковидной больнице, попытался в художественной форме осмыслить свой личный человеческий опыт.

По разделу «Публицистика» наградой отмечен известный драматург, прозаик и сценарист, главный редактор издательства «Даниловский благовестник» Московского Данилова монастыря Владимир Малягин за сборник статей и очерков последних лет «Глас вопиющего. Священный смысл несвященной истории» (издательство «Книжный мир», 2023).

В номинации «Современная поэзия» премии удостоена Елена Заславская за сборник военной поэзии «Эти русские» (Луганск, 2022).

– Стихи этой хрупкой женщины столь же изящны по слогу, как и она сама. Однако своими строками она буквально сдвигает гигантские каменные глыбы, ворочая смыслы, заключенные в слова, и обнажая самую суть, – уверен музыкант Алексей Иовчев.

Наградой в номинации «Краеведения» отмечены Олег Хафизов, Ольга Каширина, Андрей Наумов и Роман Солопов. Природно-исторический путеводитель «От Непрядвы до Угры» (Государственный музей-заповедник «Куликово поле», 2024) стал совместным проектом музея-заповедника «Куликово поле» и Калужского объединенного музея-заповедника. Путеводитель охватывает земли, где противостояние русских княжеств Золотой Орде дало начало становлению российской государственности.

От Непрядвы до Угры

Специальная премия «Творческий прорыв» присуждается новаторским литературным проектам, дающим импульс раскрытию творческого потенциала их участников.

В этом году ею отмечен прозаик и критик Андрей Тимофеев – один из инициаторов создания и бессменный руководитель Совета молодых литераторов Союза писателей России.

Специальная премия «Во славу России» присуждается деятелям культуры и искусства, в творчестве которых наиболее ярко отражена отечественная история и сегодняшняя жизнь нашей страны. Первым лауреатом этой спецпремии стал заслуженный артист РФ Борис Галкин – актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и телеведущий. На его счету более семидесяти картин, в том числе и фильмы, ставшие культовыми.

По традиции вручение премии проходит в исторических местах, с которыми связано обретение Россией государственной и национальной идентичности. Лауреатов 2023 года чествовали на Куликовом поле. На этот раз церемония состоится на Калужской земле, где в 1480 году «Великое стояние на реке Угре» увенчалось освобождением Руси от иноземного ига. Здесь же нашли свои истоки и высшие современные достижения страны – покорение космоса и приручение мирного атома.

Награждение пройдет в расположенном в Калуге Музее истории космонавтики 19 сентября, в день памяти великого русского ученого Константина Эдуардовича Циолковского.

Подробнее о лауреатах и их книгах – на сайте Премия-Моя-Россия.РФ в разделе «Лауреаты конкурса».