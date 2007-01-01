Калужанка рассказала про поход на иной Кольский: заполярная пустыня, дикие лошади и аметистовый берег

Что интересного можно увидеть на русском севере.

Руководитель некоммерческой школы спортивного туризма Ирина Константинова недавно вернулась с Кольского полуострова.

Там она была уже не первый раз. И хорошо знает Хибины.

В этом году её группа прошла серьёзный маршрут 3 категории сложности в диком, нераскрученном, нетуристическом месте.

- Иной Кольский - это была моя мечта, - говорит Ирина. – Сейчас на Кольском полуострове предлагают разные маршруты, построили многоэтажные гостиницы.

Очень популярной стала Териберка, туда сделали хорошую автомобильную, приезжают автобусы с туристами.

А мы отправились в отдаленное, совершенно безлюдное место, куда вообще нет никакой транспортной доступности. Были в настоящей пустыне, где встретили табун диких лошадей.

Представляете, за Полярным кругом есть песчаные дюны! Видели потрясающие водопады, древние лабиринты, аметистовые скалы.

В поход пошли с выпускниками моей базовой школы. Это подготовленные ребята, у них за плечами уже два серьезных похода. В группе было 9 человек.

Это поход третьей категории сложности, с перевалами 1Б. Причем, один из перевалов сейчас находится в разрушенном состоянии.

И специалисты, опытные мастера спорта, мне рекомендовали не брать большую группу.

Погружение в недра Земли

- Сначала на поезде мы доехали до Кировска. Вышли на, скажем так, технической станции, где нет населенных пунктов, поезд там стоит всего одну минуту. Оттуда добрались до города.

Кировск - небольшой город с населением порядка 30 тысяч человек.

Здесь есть интересная местная достопримечательность - заброшенный вокзал, ему почти 100 лет. Он строился в 1930-е годы, с размахом: высокие потолки, колонны.

Невероятно красивое, большое здание. И стоит заброшенное на фоне гор. Это одна из самых крупных заброшек в России.

Заброшенное здание вокзала в Кировске.

В центре Кировска находится музей «Апатит». Здесь, в башне, можно совершенно бесплатно заглянуть в Кольскую сверхглубокую скважину - самую глубокую в мире, она занесена в книгу рекордов Гиннеса. Практически 13 километров пробурили.

Скважина позволила сделать уникальные открытия, которые перевернули представление о том, что находится в недрах планеты.

Выяснилось, что на глубине до 10 километров располагаются огромные подземные артерии, полноводные реки с бассейном больше Волги, который сообщается с поверхностной водой.

Это важно, например, при планировании захоронения опасных отходов.

Сейчас скважина законсервирована. А в 7-этажной башне музея проходят бесплатные интерактивные экскурсии – погружение в недра Земли, только надо записываться заранее.

Приятно, что они подстроились под наш график, специально выделили экскурсовода.

Маршрут предстояло пройти серьезный.

На Терский берег

- Кировск, по сути, примыкает к городу Апатиты, который делится на две части: правый и левый берег. Там живет порядка 60 тысяч человек. Сейчас отток населения из этих мест остановили, ввели серьезные методы соцподдержки.

Чтобы добраться до диких, безлюдных мест, в Апатитах мы арендовали машину, внедорожник. Обошлось нам это в районе двух тысяч рублей с человека. И поехали на юг, до Кандалакши, на Терский берег.

Это расстояние порядка 800 км, водители менялись, спали по очереди.

Близ Кандалакши много всего интересного. Там, на берегу Белого моря есть удивительное место, кто-то даже говорит, что оно сакральное -лабиринты «Вавилоны», которым порядка четырех тысяч лет.

Небольшие камни выложены в спирали. Версий, для чего они служили, много: от календаря - до представлений о мире мертвых и обрядов, связанных с рыбной ловлей.

Но научно доказанных объяснений их происхождения нет. Кто их создал, тоже неизвестно. В этом мистическом месте мы встретили закат.

Недалеко от «Вавилонов» находится болото с клюквой. Также в этих местах, на реке Колвица есть Колвицкий водопад.

Он не очень высокий, но красивый, мощный, движение воды сильное, идут гремящие потоки. На водопаде мы устроили ребятам персональные фотосессии, правда, время было ограничено, уже вечерело.

Отдых в палаточном лагере после дневного перехода..

Открыт дважды в день

- Добрались до села Умба. Там нам ещё встретился магазин. А дальше- глушь.

В Умбе есть историко-этнографический комплекс на берегу Белого моря «Тоня Тетрина», который открывается только два раза в день. Надо учитывать время приливов и отливов, иначе там придется ночевать.

«Тоня Тетрина» - это аутентичная деревня, место, где ловят рыбу. Много построек: изба, баня, ледник, колодец, сушилка для неводов.

Отлив здесь в 9 утра и в 9 вечера. Мы специально спешили, вышли где-то в районе 4 утра, чтобы вовремя добраться. Но там можно и остаться ночевать, для туристов это предусмотрено.

Аметистовые скалы

- Очень хотелось побывать на аметистовом мысе Терского берега. Я сомневалась, что там есть аметисты, но оказалось, действительно, скалы там с прожилками аметиста.

Причем цвет этих скал колеблется от белого до темно-фиолетового и даже чёрно-синего, до такой степени они разноцветные и красивые.

Аметисты здесь раньше добывали промышленным способом, но потом разработки закончились. А скалы остались. Они небольшие.

И, когда прилив, покрываются водой. Посетить эти места можно только во время отлива.

Аметистовый берег.

Заполярная пустыня

- Проезжали через необычное место - Кузомельские пески, это самая северная в мире пустыня. Поморское село Кузомень. Пески сформировались из-за вырубки лесов, и это просто какая-то фантастика!

Километров 40 сплошного песка. Мы едем по пустыне, не видим ни берега, ни края.

На машине, даже на внедорожнике, никуда в сторону нельзя сдвигаться с дорожной колеи. Постоянно ощущение опасности, что мы тут застрянем. А связи, интернета, там нет.

Мы ехали на двух машинах, поэтому, в принципе, была возможность вытянуть друг друга, если что. Но не застряли.

И самое главное: эти пески подвижные, они передвигаются.

Здесь мы видели диких лошадей, целый табун. Пустыня обычно ассоциируется с жарой, а оказывается, она и на севере может быть.

Северная пустыня растянулась на километры.

Самым дальним селом нашего маршрута стала Варзуга. Там много деревянных строений, резных окон, красивая церковь ХV века.

В Варзуге даже 4×4 покрытие заканчивается, но есть гостиницы и магазины. Мы купили арбуз и съели его в заполярной подвижной пустыне. Кстати, в этом селе мы впервые увидели болотоходы.

Это большие современные внедорожники, похожие на урезанный трактор, с гигантскими, в человеческий рост, колёсами. Возможно, они экскурсионные, прогулочные по абсолютному бездорожью.

Деревянная церковь, построенная без единого гвозя в Варзуге.

В пустыне ребята перекусили арбузом.

Серьезные перевалы

- Норматив для похода третьей категории раньше был 160 км, сейчас его урезали до 140 км. Наш маршрут составил 157 км, это по прямой. Но реально мы проходим больше, потому что есть извилистость рельефа, где-то тропа петляет.

В этот раз прошли не меньше 200 км по диким местам. Мы слышали, как рычали медведи. Но, так как ребята хорошо подготовлены, никто не испугался. И все обошлось, медведей мы отпугнули.

Горы старые. Два дня у нас ушло на сложные перевалы. Они очень узкие и опасные, там сильно сыпятся камни. Особенно много времени у нас занял перевал Лявочорр Центральный, он очень сильно разрушен.

В этом году в этих местах была жара. Местные жители говорили, что температура поднималась до 39 градусов. В июне там даже засняли смерч. Удивительно, настолько меняется климат.

И озёра, которые находятся ниже, пересохли. Но озеро перед перевалом Лявочорр Центральный полноводное. Это значит, что реки могут появляться на горе и пропадать. Там особая циркуляция вод.

Когда мы залезли на перевал, на одной стороне сочилась вода, несмотря на все недели засухи на Кольском полуострове. По одной стороне идет, по сути, водопад. Вода выбивает камни.

Прошли перевал Безымянный. Там часто можно встретить розовый снег и даже лед. Перевал не простой, тоже категория 1Б.

Маршрут проходил по опасным местам.

Все туристы были хорошо подготовлены, справились с препятствиями.

Перевал категории 1Б Лявочорр Центральный.

Когда проходили связку не категорийных перевалов, стояла плотная облачность. Ребята поняли, что такое ориентироваться по компасу и идти, когда вообще ничего не видно.

По дороге у нас было много озер, в некоторых мы даже быстро искупались. Например, озеро Гольцовое, где порядка пяти видов ценных промысловых рыб. На берегу я насчитала шесть видов ягод.

Помните, раньше была заставка на рабочем столе: белый песок, море и пальма, вот такой кадр можно сделать на этом озере, только вместо пальмы – ёлка.

Шли вдоль Умбозера. Оно считается мистическим местом, туда приходили экспедиции Александра Барченко и других исследователей-эзотериков. Пока мы там были, поднялись волны, как на море.

Я, конечно, немножко гнала группу, потому что нет времени особо задерживаться, если погода дает окно, надо проходить перевал.

Перевалы преодолевали в плотной облачности.

Северное сияние увидеть не успели. Сил хватило только пару вечеров посидеть вечером. Полная луна очень красивая. Но нам важно восстанавливаться, потому спать ложимся рано.

Ужин у нас углеводистый, с сухофруктами для накопления в печени гликогена, для переходов, чтобы не было одышки. И плюс, чтобы люди могли психоэмоционально расслабиться, спокойно спать.

А добирать белок стараемся в обед. Но мяса берём немного, в сушеном виде. По дороге встречали грибы, ягоды. Грибов набрали, и по традиции сделали из подосиновиков, маслят суп и жаркое.

Денис Варнавский в свободное от навески веревок в горах медитирует.

После перевалов 1Б и побега по хребту, разорвав плотную пуховку от шквалистого ветра и трекинговую об острые камни, выходим. Все благополучно. Из диких, совершенно безлюдных мест вновь попадаем в цивилизацию.

Из похода все вышли без травм, подкачавшись и набравшись сил.

Сплоченная команда

- Кольский полуостров - классное место, куда можно приехать отдохнуть, там есть гостиницы. Цены разные.

Прибрежные отели на морских берегах очень дорогие. И не везде есть кафе и магазины. Это надо учитывать, оправляясь в северные края.

Суровая северная природа очень красива.

А у нас теперь в планах маршрут четвертой категории сложности. Возвращаемся на Приполярный Урал. Там гора Манарага с характером.

Поэтому мы формировали сплоченную команду, с хорошим взаимодействием между ребятами. Мало того, что они соблюдают определенные правила, которые я установила, но и сами очень корректны друг с другом.

У нас хороший коллектив, где атмосфера поддержки и взаимопомощи.