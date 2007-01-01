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В Калуге заметили «колибри»

Появляются они вечером, как начинает темнеть.
Татьяна Светлова
19:20 сегодня
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В эти теплые дни на городских клумбах и балконах с петуньей калужане стали замечать необычных существ.

Впервые их увидели в середине августа.   

И сначала приняли за колибри.

Любят петунии

- Эти странные существа появились на моем балконе часов в 8 вечера, как начало темнеть, - рассказывает наша читательница Вероника ЛАВРИНЕНКО. -  Стали подлетать к петуниям, на мгновение зависать у каждого цветка.

Я присмотрелась, они прямо налету пьют нектар, опуская буквально на секунду в цветок длинный хоботок. Крыльями машут очень быстро, летают молниеносно от цветка – к цветку. Похожи на колибри.

Мы их сфотографировали и загрузили фото в интернет. Оказалось, это бабочка бражник вьюнковый. До этого я его никогда не встречала, наверное, редкий экземпляр.  

Сейчас темнее раньше, и они появляются раньше, около 7 часов.

 Таких «колибри» в этом году регулярно видят и жители Дзержинского района.      

- У себя на огороде каждый вечер их встречаю возле цветов, тоже удивилась, - говорит Марина ЗАЙЦЕВА. – Прилетают с середины августа. Сейчас уже середина сентября, но все-равно каждый вечер их вижу.

Может быть, они до этого и были где-то в других районах области, но у нас только в этом году появились. Наверное, климат меняется, теплее становится, вот они у нас и поселились.

Летают возле петуний и мирабилиса (ночная красавица), целыми стайками.

Но я расстроилась: наша кошка Аська ловит их и складывает в тайник. Я его за домом нашла. Там было много этих бабочек уже мертвых, и длинные хоботки у них были скручены.

Ещё мы видели большую, с палец, гладкую зеленую гусеницу с рогом. Оказалось, что это гусеница бражника.  

 

Насекомых становится меньше

- Бражники – это ночные бабочки, - поясняет начальник отдела мониторинга биоразнообразия ГБУ КО «Дирекция парков» Сергей АЛЕКСЕЕВ. - Они зависают над растением, как в колибри, и пьют нектар через хоботок. А потом этот хоботок скручивают.

В августе их заметили, потому что до этого летом развивались их гусеницы.

Бражников много разных видов. Большая часть живет в тропиках, но и у нас видов 10 есть: сосновые, вьюнковые, сиреневые, глазчатые, липовые и т.д.

Бражник языкан даже днём летает, его часто видят.

Сейчас находили гусеницы на картофеле – это тоже один из видов бражников: мёртвая голова. Бабочка очень красивая, ей любят коллекционеры. Во многих регионах она в Красной книге.

Мёртвая голова – перелетная бабочка, она зимует на юге. А у нас она размножается, причем на пасленовых, на картошке. Люди видят, и, как врага, её уничтожают.

Но эту бабочку взрослую я ни разу у нас не ловил, только на юге, на Кавказе.

Бражники - ночные бабочки. А днём они прячутся где-то под листом. Потому что днём птицы у них враги. Но и ночью враги есть - летучие мыши.

Какие-то виды бражников у нас обитают, какие-то иногда залетают, как олеандровый. И раньше их было гораздо больше. В этом году я 30 ночей пытался их поймать, и только 5-6 штук прилетали, а раньше за это время - сотни.

С насекомыми вообще что-то страшное происходит, их катастрофически меньше становится. И здесь много факторов. Насекомые приспособились к морозам, а когда теплая зима, у личинок начинаются грибковые заболевания.

Скачки температуры тоже влияют: отогрелось насекомое, и опять мороз.

Наледи влияют, вся Калужская область зимой была гололедом покрыта.

Климат сейчас страшно меняется. Мы на днях вернулись с Рессеты, она высыхает второй год, хотя зима снежная была, и весной вода поднялась.

Мы даже не смогли сплавиться, дно мелкое, по колено можно идти. А это уникальнейшая речка! Разбалансировалось что-то в природе.

Пчелы дохнут, шмели. Это скорее всего из-за того, что пестицидами поля обрабатывают. Соответственно, целая куча растений не будет опылена, а значит, не будет давать семена.

Нет семян - нет пищи для кого-то и возобновления каких-то видов растений, меньше биоразнообразия.

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Лента комментариев
mrTJohn

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