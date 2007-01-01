«Калуга» завоевала вторую волевую ничью подряд

В матче девятого тура Второй лиги «А» «Калуга» принимала курский«Авангард». 90 минут игры завершились мирным исходом 1:1.

Если обратиться к истории встреч двух команд, то в последних четырех играх калужане побеждали «Авангард». Однако сейчас ситуация нашей команды изменилась. Последний раз «Калуга» одержала победу аж в июле, в домашней игре с «Сибирью». Сейчас команда переживает трудные времена. Однако за последние две игры, про одну из которых вы сможете прочитать ниже, наши ребята показали, что готовы бороться за место в «Золоте». Сначала калужским футболистам удалось одержать волевую ничью в сумасшедшей игре с «Ленинградцем» - 3:3 , а затем снова показать свою силу воли в игре с Курском.

Перейдем к игре. Из-за болезни Николая Суханова капитанскую повязку надел Илья Клементьев. Дебют встречи был за хозяевами поля. Наши футболисты смогли навязать свой рисунок игры и активно плели сети атак. Но реализовать свое преимущество, к сожалению, калужанам не удавалось на протяжении практически всей игры. На 11 минуте вратарь «Авангарда» Сергей Ещенко спас команду от удара в створ ворот в исполнении Даниила Новикова. Стоит отметить игру на втором этаже в исполнении «Калуги». Наши футболисты буквально забронировали его в первом тайме.

К 20-минуте стартовый натиск «Калуги» немного ослаб и игра проходила на равных. Команды поочередно пытались найти брешь в обороне друг друга. Хочется отметить игру Даниила Новикова и Даниила Агуреева. Они провели прекрасный первый тайм, практически все атаки проходили с их непосредственным участием, а вот Иван Хлебородов, вышедший в стартовом составе, себя в первые 30 минут игры практически не проявлял. Однако под конец первого тайма он едва не забил гостям в раздевалку со второго этажа, но мяч, отрикошетив от газона, стремительно перелетел перекладину.

В первом тайме наши футболисты создавали много атак и били по воротам, но ударам не хватало точности, хромала реализация, да и вратарь соперников был всегда начеку. Опасных моментов нашим гостям создать не удалось.

После перерыва гости активнее пытались найти дыры в обороне «Калуги» и стали больше атаковать. Однако взять игру под свой контроль им не удавалось, команды по-прежнему смотрелись на равных. Опаснейший момент удалось создать на 63 минуте игры ярко проявившему себя в первом тайме Даниилу Новикову. Он нанес сильнейший удар в верхний угол ворот, но мяч молниеносно пронесся рядом со штангой под громогласное «Дай гол!» с трибун. На 65 минуте ворота от удара все того же Новикова спас вратарь команды гостей.

Затем у «Калуги» произошло несколько замен. Поле покинули Даниил Агуреев и Артём Гуца. Их заменили Дмитрий Захаров и Расиль Асайдулин.

На 70 минуте Даниил Новиков вновь побеспокоил Сергея Ещенко, но тот не сдвинулся с выбранной позиции и уверенно и спокойно поймал мяч. Однако на 72 минуте главный тренер «Калуги» Евгений Лосев принял неожиданное решение – заменить Даниила Новикова на Ивана Гулько. На лице у Даниила была грусть и недоумение. Пожалуй, можно сказать, что это стало для него и болельщиков полной неожиданностью, после стольких моментов и яркой игры. О судьбе этого решения сложно судить. У Евгения Лосева явно были на это свои причины.

К этому времени у «Авангарда» произошли три замены. К середине второго тайма «Калуга» снова стала активно атаковать, команда в буквальном смысле выгрызала победу. На 77 минуте Евгений Лосев освежил линию атаки и защиты. С поля ушли Даниил Князев и Иван Рапаков. Их заменили Александр Голубцов и Тимофей Калистратов.

Под конец встречи команды активно пытались забить. Нервы играли с футболистами злую шутку, на поле была суматоха, игроки обеих команд спешили и ошибались. На 89 минуте гости все-таки вскрыли нашу оборону. Счет открыл Евгений Мухин. Он сразу же упал на газон и поднял ноги вверх, сигнализируя медикам о том что они забились.

Юные футболисты всегда внимательно следят за игрой.

К основному времени матча добавили 6 минут. Курян, исходя из результатов на табло, все устраивало. А вот «Калуга» не согласилась с таким исходом игры. На 94 минуте голкипер гостей был уже бессилен спасти команду. Счет после точной, многоходовой и быстрой атаки сравнял Александр Голубцов.

Он уже лежа влетел в ворота и головой дотолкал мяч в створ.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Калуга» Евгений Лосев рассказал о своих впечатлениях от игры.

Евгений Лосев

Главный тренер ФК «Калуга» У нас было преимущество, много моментов создали. В первом тайме немного не хватило нам скорости. Продуктивных действий хватало, но, к сожалению, в какой-то момент мы могли даже проиграть. Ребята молодцы, вытащили сложный эпизод игры. Команда переживает непростые времена. Будем стараться играть по максимуму в следующих матчах, побеждать.

- Сегодня в игре не принимали участие Суханов и Ушаков. Это сказалось на результате? ( В данный момент футболисты болеют)

- Сложно сказать. Потеря любого футболиста всегда сказывается.

Главный тренер футбольного клуба «Авангард» Александр Беляев также подвел итоги игры.

Александр Беляев

Главный тренер футбольного клуба «Авангард»

- Хочу поблагодарить тех, кто приехал нас сегодня поддержать. И всех тех, кто переживал дома. Ребята полностью отдали себя игре, что-то получалось, а что-то нет. Уже вторую игру подряд не хватает концентрации. Психологически тяжело пропустить в самом конце игры, но ребята молодцы, забили хороший гол.

Все отмечали вашего голкипера. Он вам очень помог.

- Все игроки молодцы. Много было борьбы, хорошее качество игры. Немного не клеилось в атаке, но оборона сработала хорошо. Будет двигаться дальше.

После 9 тура «Калуга», набрав 7 очков, осталась на девятом месте в турнирной таблице.

Сможет ли команда выстоять в предстоящем матче против «Челябинска», который лидирует в турнирной таблице? Ответ на этот вопрос мы получим в субботу, 21 сентября. О том, во сколько начнется выездная игра, мы сообщим позже.