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В Калужской области сбили БПЛА

Очередной беспилотник подавили в Кировском районе.
07:55 сегодня
0 210
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В ночь на воскресенье в Калужской области снова работало ПВО.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. Его уничтожили на территории Кировского района.

- На месте работают оперативные группы. По предварительным данным пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, - говорится в сообщении главы региона.

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бпла беспилотник
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Лента комментариев
mik27

Летом что они все делали

...
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В Калуге раскопали пешеходную часть улицы Театральной
12:15 14.09
1 962
mik27

Это там дом поджигали

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
11:42 14.09
3 6279
mik27

К новому году хоть сделают ?

...
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В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
11:40 14.09
2 1234
Mubuca

Лучше бы построили футбольный стадион.

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
11:14 14.09
3 6279
Meshootka

"...возле дороги появится ограждение" - очень странная логика. На таком же кольце - сквере Мира ограждение убрали...

...
Авто и транспорт
В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
10:21 14.09
2 1234
Meshootka

А зачем проводить слушания, если уже решили, что будут очередные "свечки"?

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
09:48 14.09
3 6279
Василёк

кто-то на флажок засмотрелся ? А я говрил что он увеличит аварийность.

...
Происшествия
В Калуге «Опель» и «Инфинити» столкнулись у Гагаринского моста
22:38 13.09
1 1170
Василёк

позорище на всю страну.

...
Благоустройство
В Калуге начали восстанавливать склон музея космонавтики
22:37 13.09
2 1372
Василёк

главное чтоб в первомайске о чем-то отчетаться ? А что с площадью победы притихли, кп40 ? Облизывали-облизывали горуправу. Наговаривали на граждан, что им только из-за бардюров не комфортно. Пели песни, что как ни к августу, так к сентябрю доделают. И что теперь ? Очередной приступ коллективной импотенции ?

...
Авто и транспорт
«Только ямы и разруха»: новый асфальт на улице Чижевского появится в 2025 году
22:36 13.09
3 1190
mason

Сейчас проезжал по Пушкина, установили дополнительно знак "главная дорога" на Пушкина и на Королева. Теперь точно стало, как раньше 😀

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
20:54 13.09
11 2348
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Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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