В Калужской области сбили БПЛА

Очередной беспилотник подавили в Кировском районе.

В ночь на воскресенье в Калужской области снова работало ПВО.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. Его уничтожили на территории Кировского района.

- На месте работают оперативные группы. По предварительным данным пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, - говорится в сообщении главы региона.