В Калужской области сбили БПЛА
Очередной беспилотник подавили в Кировском районе.
В ночь на воскресенье в Калужской области снова работало ПВО.
Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. Его уничтожили на территории Кировского района.
- На месте работают оперативные группы. По предварительным данным пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, - говорится в сообщении главы региона.
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Лента комментариев
Василёк
главное чтоб в первомайске о чем-то отчетаться ? А что с площадью победы притихли, кп40 ? Облизывали-облизывали горуправу. Наговаривали на граждан, что им только из-за бардюров не комфортно. Пели песни, что как ни к августу, так к сентябрю доделают. И что теперь ? Очередной приступ коллективной импотенции ?...
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