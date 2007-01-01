За что в калужских деревнях мазали двери дёгтем и тайно обрезали девушкам косы

Так крестьяне мстили друг другу.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ – начале ХХ века собрали интересные сведения про Калужскую губернию и рассказали, как крестьяне обижались друг на друга и расправлялись с обидчиками.

В Мещовском уезде «оскорбление действием считается тяжкой обидой и редко обходится без мести, иногда довольно тяжелой.

Например, один крестьянин проломил другому голову колом за то, что тот кода-то ударил его н улице.

Когда месть совершена, хоть и самая пустая, крестьяне легко мирятся при помощи какого-нибудь общего приятеля, по большей части любителя выпить за чужой счет.

Ни одна мировая в таких случаях не обходится без водки или пива. Бывали случаи, что примирившиеся только что враги за бутылкой водки вспоминали свои обиды и снова колотили друг друга.

Чёрное дело

«Женщины после ругани или драки мажут дёгтем не только двери, но и окна, и стены того дома, где живёт обидчица, конечно, если у неё есть дочь или сестра-невеста, потому что мазание дегтем означает потерю невинности или замарание своей чести.

Такие штуки проделывают парни, желая за что-нибудь отомстить девушке: или за её измену, или иногда же за то, что она отвергает предложение парня, потому что любит другого, или по личной неприязни.

Например, есть девушки-насмешницы, и вот при народе где-нибудь стремизят парня, вот он и отомстит.

Иногда мазание совершается из зависти ребят к своему товарищу-счастливцу, который пользуется благосклонностью девушки, особенно, если с другим девушка держит себя строго-неприступно.

Мазание считается тяжкой обидой. Мажут дёгтем избу из-за ревности молодой бабы. Например, одна из них узнает, что ее муж находится в связи.

Но мазание дверей замужней женщины не считается таким позором. «Наша голова прикрыта (венцом), нам чести не сберечь», - говорят бабы.

Тайком на улице

«К символическим обидам относиться обрезание косы у девушки.

Если девушка замечена в распутном поведении, то отец и мать угрожают ей остричь косу, но никогда не исполняют своих угроз.

Правда, её побьют, оттаскают за косу, но не остригут. Очевидно, что такая угроза живет с крепостного права, когда за провинность (особенно за прелюбодеяние) стригли косы.

Обрезают же девушкам косы или бабы, или парни. Конечно, тайком на улице, так что остриженная не заметит некоторое время своей невзгоды.

Устраивается это обыкновенно так: ночью в хороводе затевают шалости, потом пойдет общая суматоха, тут-то и обрезают косу, заранее взятыми ножницами.

Иногда парни подучают маленьких ребятишек, 12-13 лет, подставлять девушкам ноги, таскать их за хвосты платья далеко от хоровода, а там уж в общей свалке простор для безобразия.

Обрезание косы мотивируется теми же причинами, что и мазание дегтем, то есть ревностью, местью, желанием осрамить, чтобы никто не брал девушку замуж.

После таких случаев (а они редки как обида и часты как шалость со стороны ребятишек), девушки, выходя на улицу, прячут косу под одежу или держат волосы на голове пучком».

Подкидывают люльку

«Иногда в тот дом, где девушка замешана в гульбе с парнем, вешают на крыльцо или под окном люльку (или выкраденную где-нибудь, или кое-как сделанную). А в люльку кладут куклу ребенка из тряпок и соломы.

Это означает, что девушка, вероятно, скоро должна родить. Конечно, иногда такое оскорбление наноситься незаслуженно, а просто по «насердкам», как здесь говорят, от слова сердится, то есть по злости.

Такое же значение имеет и повешенный на двери кузовок, так как живот беременной женщины часто в насмешку называется кузовком.

С той же целью кладут на крыльце яйца или ставят худой горшок. Потому что беременных иносказательно величают «курочка с яичком», а девушку, потерявшую честь, зовут «худым горшком».

Заканчивается погромом

«Очень часто ссоры и драки молодых парней из-за девушек или баб.

Если к девушке или бабе ходит парень из чужой деревни, то почти всегда дело кончается тем, что его прибьют молодые ребята (иногда поколотят очень серьезно).

Вот один из немногих случаев, рисующих распри парней.

Праздник Владимирской иконы Божией матери престольный в Ямне. Дело под вечер. Молодёжь, пришедшая с работы, вся на улице, водит хоровод с девками и молодыми бабами.

Некоторые молодые парни и молодые мужья стоят возле хоровода и перекидываются шутками и замечаниями по чужому адресу.

В хороводе расхаживает молодой парень Афоня и рассыпается перед девкой Дашей. Песня спета, Афоня становится в круг рядом с Дашей и начинает с ней перешёптываться и усмехаться.

В такую-то минуту, парень, стоявший вне хоровода, подставил, как бы нечаянно, ногу. И Афоня при общем хохоте растянулся среди улицы (хоровод водят среди дороги, которая идёт по древне).

Парни схватились за «воротки». Афоня кричит: «Я тебе голову разобью!» А противник отвечает: «Это тебе не с Дашкой шептаться».

Началась потасовка, в которой скоро приняли участие все парни деревни.

Парней из соседних деревень, если у них здесь нет большой родни, выпихивают из хороводов, если тем вздумалось поухаживать за девушками, а то и взбучку дадут и проводят не только из хоровода, но и из деревни.

Ввиду этого, ямненские ребята ходят в соседнее село Выссы или деревню Сосено не иначе, как целой ватагой, человек в десять или двадцать да и то с припасами в виде фунтовой гири в кармане или камня, или просто кола.

И всегда дело кончается погромом, в котором попадает иногда совершенно невинным людям, даже женщинам.