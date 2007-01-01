Талантлив во всем: музыкант Гарри Азатов показал свои картины, посвященные Калуге

Он фиксирует красивые моменты повседневной жизни.

Многие знают Гарри Владимировича как музыканта, главного дирижёра Муниципального камерного оркестра, заслуженного артиста России.

А вот как художник он менее известен, но не менее талантлив. Его картины настолько реалистичны, в них тщательно прописаны все детали, что издалека их можно принять за фотографии.

По словам Гарри Азатова, он воспитывался на живописи XIX века русских художников: Поленове, Левитане и др. Поэтому его любимый стиль – реализм.

У Гарри Азатова прошло уже 17 персональных выставок.

Найти красоту

Родился Гарри Азатов в Тбилиси. С детства занимался музыкой, спортом и рисовал.

А первые выставки устраивал еще в студенческие годы, когда учился в Саратовской консерватории им. Собинова по классу композиции и теории музыки.

Теперь у него начитывается уже 17 персональных выставок. Его картины находятся в частных собраниях России, Израиля, Европы и США.

Нынешняя экспозиция в музее изобразительных искусств называется «Калужские мотивы». На нее Гарри Азатова вдохновили малопримечательные городские улочки, скверы и дома.

«Сентябрь», 2009 год.

- Есть знаменитая фраза, что художник в простом сюжете должен найти великое. Именно этим занимались все русские художники, - объясняет Гарри Азатов. - И я пытаюсь найти в простых сюжетах красоту, со всеми разрушенными досками, покосившимися заборами, домами.

Почему я это делаю? Все очень быстро исчезает, настолько быстро, что иногда становится страшно.

Вот этот дом на моей картине теперь перестроен, ципулинские ворота приказали долго жить, старого Правого берега уже не увидишь.

Многое меняется и мне хочется уловить и зафиксировать момент, потому что часто это красиво. Я буду рад, если вы что-то в этом для себя найдёте.

«Вечер. Скит. Трапезная», 2016 год.

Нетипичный человек

Вечером на вернисаж собралось много гостей. Зрители разбрелись по залу, рассматривали картины, фотографировали их и делились впечатлениями.

На выставку пришли родственники, друзья и знакомые художника. Заслуженный работник культуры, фотограф Юрий Логвинов знаком с Гарри Азатовым уже 25 лет.

- Более четверти века наблюдаю за его творчеством, мне посчастливилось бывать у него в мастерской, которая когда-то находилась на ул. Ленина, - рассказал Юрий Николаевич. – Замечательный музыкант, аранжировщик, дирижер, руководитель оркестра и художник. Я бы для себя определил его стиль, как лирический, романтический реализм. В его работах - застывшая музыка.

- Я тоже давно знаю Гарри Азатова, в первую очередь, как музыканта, а потом уже открыл его, как художника, - говорит краевед, заслуженный работник культуры РФ Николай Брокмиллер. - Картины в стиле глубокого реализма поражают.

У Азатова снег, так снег. Как он ищет эти краски! Солнце передает необыкновенно. Это как застывшие мгновения на цветной фотографии, настолько реалистично!

А самое главное, что этот человек любит Калугу и все эти пейзажи: арку ансамбля Присутственных мест, старые, разрушающиеся ворота въезда в усадьбу Ципулина. Своими картинами он вдохновляет нас.

Гарри Азатов часто рисует зиму.

Журналист Валентина Ушакова вспомнила, как 20 лет назад брала интервью у Гарри Азатова

- В то время Гари Владимирович был героем моих статей. Я посвятила ему немалого своей души и строк. Посмотрите на Гарри Азатова, он - аристократ, художник в широком смысле слова, он одет, как художник, у него выражение лица, как у музыканта и художника.

Он - типичный художник, но нетипичный человек. Какой талант надо иметь, чтобы постичь купеческую провинциальную Калугу и так ее нарисовать, будто он здесь всю жизнь прожил.

А ведь он приехал из Тбилиси, где другой стиль жизни, другой стиль домов, пространства.

Когда-то у меня было с ним интервью в клубе Строитель, и там нехорошие люди играли в бильярд. Они были нетрезвы и крыли матом. А он встал и извинился передо мной за них, ему было неловко. Я уже тогда поняла, что это удивительный человек.

И потом, когда слушала его музыкальные композиции в стиле Микаэла Таривердиева - тонкие, изящные, идущие из глубины души, ещё раз убедилась, что он особенный.

Золотые шары и рябина выглядят очень реалистично.

На вернисаже Гарри Азатов вместе с сыном Романом, основателем проекта «Jazzatov GIGA BAND», подготовили всем подарок - сыграли несколько красивых авторских вещей, некоторые из которых в Калуге были исполнены впервые.

Гости выставки долго не расходились, рассматривая картины.

Выставка «Калужские мотивы» будет открыта до 29 сентября. 0+