Запрет на ношение никаба – борьба с экстремизмом или ущемление мусульман?

Разбираемся в вопросе, который в последнее время вызывает все больше споров.

Интервью главы Совета по правам человека Валерия ФАДЕЕВА «Парламентской газете» подверглось широкому обсуждению в сети. Его сразу же растащили на цитаты, так как в нем активно обсуждали наболевшую проблему нашествия мигрантов. Большая дискуссия разразилась вокруг высказывания Фадеева о том, что в России необходимо запретить никабы, которое позже поддержали и многие другие политические деятели.

Он отметил, что даже во многих странах Центральной Азии этот элемент одежды запрещен.

От себя добавим, что на данный момент лицо запретили закрывать во Франции, Италии, Бельгии, Чаде, Шри-Ланке, Австрии, Сенегале, Швейцарии и Дании. Частичные запреты действуют в Камеруне, Китае, Марокко, Германии, Египте, Тунисе, Нидерландах и Гвинее.

У жителей нашей страны никабы ассоциируются с терроризмом. Из памяти трудно удалить фотографии шахидок, которые сидели в здании театрального центра на Дубровке. 40 чеченских боевиков (половина из них были женщины) три дня удерживали 912 человек. Тогда по официальным данным 130 из них погибли. Многие заложники остались инвалидами на всю жизнь.

Подобно тому, как нацисты сделали изображение свастики, которая является наиболее важным духовным символом Индии, символикой смерти и ненависти, террористы превратили никаб в символ страха и ужаса. А ведь когда-то этот элемент одежды попросту защищал жителей пустыни от пыли и песка.

Мы собрали мнения разных людей об этом предмете одежды и постарались разобраться, как и почему никабы начали носить в нашей стране, прописана ли эта одежда в Коране и что про это говорят девушки, принявшие ислам.

Разобраться в понятиях

Прежде, чем мы перейдем к законодательным инициативам и мнениям различных политических и общественных деятелей, необходимо уточнить, что же все-таки такое никаб, вокруг которого разгорелось так много споров.

Никаб — слово арабского происхождения. Буквально оно переводится как «покрывало» или «вуаль».

Никаб полностью прикрывает шею и лицо, открыты только глаза. Его можно назвать разновидностью хиджаба. Хиджабом называют все, чем мусульманки покрывают голову и лицо.

Впервые никабы стали носить женщины, жившие в пустынных племенах Аравийского полуострова еще в доисламскую эпоху. Тогда это было очень актуально, ведь легкая и просторная накидка защищала от палящего солнца, песка и горячего ветра.

В современности его, по сложившейся традиции, продолжают носить на Аравийском полусторове, а также в Иране и в Египте. Многие представители мусльманских школ не считают никаб обязательным атрибутом, но утверждают о необходимости носить хиджаб.

Вопрос религии или безопасности?

Через неделю после упомянутого интервью Фадеева, в Госдуму внесли законопроект, который позволил бы субъектам России и образовательные учреждения принимать решения о допустимости ношения религиозной одежды или той, которая полностью или частично закрывает лицо.

Инициатором поправок в существующие законы стал депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владислав ДАВАНКОВ. В пояснительной записке он указал, что необходимо учитывать высокий уровень террористических угроз и ограничить возможность надевать скрывающее лицо одежду в общественных местах, так как это создает помеху для идентификации личности.

Данный законопроект подвергся критике со стороны депутата Государственной Думы от Чеченской Республики Адама ДЕЛИМХАНОВА. Он напомнил, что традиционный для православной веры платок также является религиозной одеждой. Также Делимханов сослался на Конституцию, в которой закреплена свобода вероисповедания.

Даванков ответил на негодование коллеги и уточнил, что Россия – светское государство, а этот вопрос уже давно навис в обществе.

Владислав Даванков

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Наступил момент, когда запросы к нам по этой теме набрали критическую массу.

Его коллега, депутат Госдумы Михаил МАТВЕЕВ отодвинул религиозный аспект вопроса на второй план и выступил с инициативой внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части установления ответственности за нахождение в общественных местах в виде, не позволяющем определить личность.

Михаил Матвеев

Депутат Госдумы Посмотрю, как прописать в нем Дедов Морозов, которые не должны пострадать, защитить кепки с солнцезащитными очками и так далее, чтобы не создать случайно очередной репрессивный закон вместо закона о нашей безопасности и защите от черных радикалов.

В поддержку запрета на ношение скрывающей лицо одежды выступил глава Следственного комитета Александр БАСТРЫКИН. Он высказал свою позицию на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

Один из его участников поднял этот вопрос в разговоре с Бастрыкиным и отметил, что в Центральной Азии никаб запрещают, поэтому мигранты едут в Россию, чтобы спокойно носить их здесь, так как у нас это не запрещено.

Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Вам надо в Государственную думу, которую я позавчера не так назвал, - ответил глава СК на это. (Двумя днями ранее Бастрыкин, рассуждая о ситуации с миграционным законодательством, использовал в своей речи словосочетание «государственная дура». Так нижнюю палату парламента в 2012 году назвал журналист Владимир Познер, но позже уточнил, что это была оговорка. В СК объяснили, что Бастрыкин просто хотел привлечь внимание депутатов к проблеме с мигрантами, а не кого-то обидеть, - прим. авт.).

На форуме Бастрыкин четко выразил свою позицию и сказал, что «надо срочно все это запретить», продолжая разговор о религиозной одежде.

Также он напомнил о нападении исламистов на синагогу и церковь в Дагестане, о захвате заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону.

- Они даже смогли пронести свое знамя исламского террора на нашу территорию, поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления, - подытожил глава следственного комитета.

В чем выгода

Первый зампред Духовного управления мусульман России и ректор Московского исламского института Дамир МУХЕТДИНОВ встал на защиту никабов.

По его словам никабы – традиционная одежда для мусульман в нашей стране, привел в пример татар и северокавказские народы. Мухетдинов уточнил, что считает вопрос запрета неактуальным.

Дамир Мухетдинов

Заместитель председателя Духовного управления мусульман России и ректор Московского исламского института Говоря о разнообразных формах традиционной мусульманской одежды, коих великое множество, давать оценки можно в критериях уместности/неуместности, но никак не в критериях моральности, традиционности и т. п. Да, никаб среди российских мусульманок был не массовым явлением, а скорее элитарным. Но даже при этом, никаб на порядок более традиционен для России, чем мини-юбки или открытые декольте. Радетели традиционности должны бы сперва озаботиться молодежью в шортиках, причём обоих полов, а уже затем заглядывать под платки мусульманок.

Выяснять, а как с никабами обстоит дело в Калужской области мы начали с министра внутренней политики региона Олега КАЛУГИНА.

Олег Калугин

Министр внутренней политики Калужской области

- Многие люди выступили за запрет никабов. Дамир Мухетдинов – это умнейший человек, но я считаю его реакцию неуместной, - начал разговор наш собеседник. – Он сам сказал, что никабы массово не распространены среди мусульман, что это, скорее, признак элиты. Затем он начал говорить о поддержке традиционных ценностей. Но если никабы не являются таковой ценностью, о чем тут тогда говорить?

Калугин уверен, что среди прихожан молельных домов Центральной России много приезжих из Средней Азии и их потребностям потакают из-за экономической стороны вопроса.

- Никабы распространены как раз в далеких аулах, откуда они к нам приезжают. Молельные дома вынуждены удовлетворять их потребности. Если перестать им потакать, то это ударит по экономическому положению. Никакого отношения к российским мусульманам это не имеет – это ведь иммигранты и мигранты. Они из кишлаков и аулов могут привезти и не такие дикие обычаи. Их надо приобщать к российским мусульманским традициям, а не идти у них на поводу.

Министр подчеркнул, что этот вопрос не стоит рассматривать в религиозной плоскости, так как это необходимая мера безопасности.

- Когда мы говорим о запрете никабов, мы вообще не затрагиваем религию, это вопрос антитеррористической защищенности, - говорит Калугин. - Такая одежда - проблема для силовиков. Никабы раздражают общество и несут опасность, как элемент одежды. Надо убрать религиозный аспект и принимать закон о запрете. Это маркер радикальных исламистских течений. Мне жаль, что уважаемые мною мусульмане из Духовного управления мусульман пошли на поводу своей многочисленной паствы. У нас многонациональная и светская страна, мы уважаем все традиционные религии. Жизнь человека была и будет главной ценностью, поэтому закон необходимо принимать.

С позицией Олега Калугина согласен и Член региональной Общественной палаты Хостай Мубарак Шах.

Хостай Мубарак Шах

Член региональной общественной палаты Эти вещи нужно запретить. - Никаб – это нерелигиозный аспект, традиция некоторых национальностей. Россия – светское государство, таких вещей не должно быть в обществе, это разделяет общество, влияет на безопасность, нам нужно жить спокойно. Мы не знаем, кто там находится под этой одеждой. Я против этого.

Также мы поговорили с руководителем узбекской национально-культурной автономии «Хумо» Перемышльского района Барчиной НУРУДИНОВОЙ.

-Я не хочу никого оправдывать или осуждать, - говорит она. - Лучше всего, чтобы не было крайностей – совсем открытых или закрытых. Когда я оказывалась на таких мероприятиях, где все женщины были покрыты, а я нет, я чувствовала себя чуждо. На меня и смотрели как на голую, хотя я не была одета откровенно. В обществе это необходимо запретить. Мне самой тревожно, когда я вижу человека, который полностью закрыт. Мы не можем знать, там женщина, которую вынудил муж, или она очень верующая, или преступник. Есть люди, которые используют это в преступных целях.

1 июля духовный лидер мусульман Дагестана Ахмад-Афанди АБДУЛЛАЕВ на встрече с общественниками заявил, что муфтият Дагестана готовит фетву о запрете никаба.

- Фетва в исламе – решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом, основываемое на принципах ислама, - такое сообщение появилось в телеграмм-канале Пресс-службы Главы Дагестана. Уже 3 июля в республике никабы официально запретили.

А что в Коране?

В Коране есть две суры с предписаниями о том, как нужно выглядеть женщине. Вот так выглядит один из переводов оригинального текста, который цитируют чаще всего.

«Скажи верующим женщинам, чтобы опускали взгляд и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ свои украшения, помимо того, что видно. И пусть прикрывают покрывалом вырез на груди и не показывают свою красоту никому, кроме своих мужей, отцов, свекров, сыновей, сыновей своих мужей, братьев, сыновей братьев, сыновей сестер или своих женщин, рабов, стариков, не испытывающих вожделения, и детей, которые не осознают женской наготы. И пусть они не стучат ногами, сообщая об украшениях, которые скрывают».

В Библии и Ветхом завете также говорится о нормах покрытия головы для женщин. Все религиозные тексты имеют множество толкований, что осложняет ситуацию. Исследователи до сих пор не сошлись во мнении, можно ли отнести лицо к аурату (место, которое должно быть закрыто от постороннего взгляда). Также много споров о том, стоит ли закрывать кисти рук, линию роста волос и пальцы.

Нам удалось поговорить с двумя покрытыми девушками. Они рассказали, что думают о запрете никабов в России.

Первая наша собеседница Хадижат М. живет в Махачкале. До этого она училась в Калуге.

- Я давно хотела покрыться, но родители были против, говорили, что в России за это меня не будет принимать общество. Когда я надевала платок, мне делали замечания, обсуждали. Однако мне очень комфортно в хиджабе, я надела его не из-за принуждения.

- Как ты относишься к инициативе о запрете никабов?

- Двойственно. Есть девочки, которые и правда хотели бы носить этот вид хиджаба. Но раз уж есть люди, которые используют это ради таких страшных целей, правильно было бы запретить, важно защитить людей.

Вторая наша собеседница Мария Т. учится в ВШЭ и работает психологом. Она приняла Ислам три года назад.

- Покрываться женщине в исламе – это обязательство от Аллаха. Это можно сделать в любой момент жизни, но обычно покрываются в момент полового созревания. Я покрылась спустя два года после принятия Ислама, а моя старшая сестра спустя почти десять лет. Это происходит по желанию женщины, но это нужно сделать рано или поздно. Суть покрывания в том, чтобы закрыть свой аурат, то есть ту часть тела, которую не должны видеть другие – ступни, кисти и лицо могут быть видны. В некоторых течениях утверждается, что ступни тоже должны быть закрыты, но это необязательно. У меня красивая фигура, но, если я надену на голову платок и облегающее платье, – это не будет считаться хиджабом. Суть этой одежды в том, чтобы скрыть очертания фигуры, подчеркнуть скромность.

- Расскажи о никабах, их обязательно носить?

- Нет. Это сунна, то есть то, что говорил наш пророк Мухаммед. Суть хиджаба в том, чтобы не привлекать внимание, а если ты надеваешь никаб в России, то это уже не значит не привлекать внимание, а как раз наоборот. Никаб нужно носить там, где это обыденность, например в Арабских Эмиратах. Там все в них ходят. Там это норма. Нужно понимать, где ты находишься. К Исламу нужно подходить с умом. Если ты находишься в Москве и надеваешь никаб, то это никак не признак ума, это алогично. Я сама никаб не ношу и не планирую.

- В России встречалась с непониманием?

- Нет. Никаких замечаний мне не делали. Многие просто спрашивают, почему я надела этот платок, я рассказываю. Мы все должны жить в мире и понимании.

Возвращаясь к словам Марии о привлечении внимания, хотелось бы отметить, что многие масс-маркеты и люксовые бренды во всю шьют и продают никабы. Там можно встретить никабы различных цветов. Нередко девушки надевают такую одежду вовсе не из-за религиозных соображений, а наоборот, чтобы привлечь к себе больше внимания.

Пока споры вокруг никабов не утихают, мода на них стала создаваться в социальных сетях. Пропаганду с налетом радикализма можно наблюдать во «Вконтакте» и многих других социальных сетях. Там встречается множество видео и фото с девушками в никабах, а также провокационные надписи, которые не имеют никакого отношения к традиционным мусульманам, а лишь призывают к радикализму.

Так может, и Калужской области по примеру того же Дагестана пора уже переходить от слов к делу? Как вы относитесь к этой инициативе? Как вы реагируете на людей в никабах? Поделитесь своим мнением в комментариях.