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15 сентября в Калугу приезжал Сергей Королев

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 15 сентября.
Михаил Тырин
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1951«По следам неопубликованных писем В редакцию газеты «Знамя» поступило письмо о плохом положении с пчеловодством в колхозе «Волна революции» Людиновского района. По вине пчеловода Маврицына погибло пять пчелосемей. Сахарный песок, предназначенный для пчел, он расходовал на свои нужды. Правление сельхозартели устранилось от руководства этой отраслью хозяйства. Письмо было направлено в людиновский райисполком… Вопрос о состоянии пчеловодства обсуждался на заседании правления колхоза… Пчеловод Маврицын от работы освобожден, за погибшие пять пчелосемей к нему предъявлен иск». (Из публикаций газеты «Знамя»)

1957 - в год 100-летия Константина Эдуардовича Циолковского в Калугу приехал Генеральный конструктор ракетно-космических систем СССР Сергей Павлович Королев. Состоялась торжественная закладка будущего памятника К.Э. Циолковскому в сквере Мира (бывшая Сенная площадь), который был открыт 1 июня 1958 года. Сергей Павлович побывал в Доме-музее Циолковского, на могиле ученого в Загородном саду (ныне парк Циолковского), в школе № 9, где еще в Епархиальном училище много лет преподавал Циолковский. По мнению калужского исследователя Владимира Соловьева, Королев и Циолковский познакомились в Калуге в 1929 году (подчеркиваю, это лишь версия, не нашедшая документальных подтверждений). Этому событию посвящена скульптурная композиция, установленная на пересечении улиц Циолковского и Королева. Памятник открыт в 2011 году в ознаменование 50-летия полета в космос Юрия Гагарина.

1957 - открыт мемориальный музей К.Э. Циолковского в средней школе № 9 в Калуге. Основателем музея и его бессменным руководителем в течение 25 лет был Василий Иванович Булавин (1917-1983), учитель русского языка и литературы, позднее завуч этой школы.

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Лента комментариев
mik27

Летом что они все делали

...
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В Калуге раскопали пешеходную часть улицы Театральной
12:15 14.09
1 962
mik27

Это там дом поджигали

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
11:42 14.09
3 6279
mik27

К новому году хоть сделают ?

...
Авто и транспорт
В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
11:40 14.09
2 1234
Mubuca

Лучше бы построили футбольный стадион.

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
11:14 14.09
3 6279
Meshootka

"...возле дороги появится ограждение" - очень странная логика. На таком же кольце - сквере Мира ограждение убрали...

...
Авто и транспорт
В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
10:21 14.09
2 1234
Meshootka

А зачем проводить слушания, если уже решили, что будут очередные "свечки"?

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
09:48 14.09
3 6279
Василёк

кто-то на флажок засмотрелся ? А я говрил что он увеличит аварийность.

...
Происшествия
В Калуге «Опель» и «Инфинити» столкнулись у Гагаринского моста
22:38 13.09
1 1170
Василёк

позорище на всю страну.

...
Благоустройство
В Калуге начали восстанавливать склон музея космонавтики
22:37 13.09
2 1372
Василёк

главное чтоб в первомайске о чем-то отчетаться ? А что с площадью победы притихли, кп40 ? Облизывали-облизывали горуправу. Наговаривали на граждан, что им только из-за бардюров не комфортно. Пели песни, что как ни к августу, так к сентябрю доделают. И что теперь ? Очередной приступ коллективной импотенции ?

...
Авто и транспорт
«Только ямы и разруха»: новый асфальт на улице Чижевского появится в 2025 году
22:36 13.09
3 1190
mason

Сейчас проезжал по Пушкина, установили дополнительно знак "главная дорога" на Пушкина и на Королева. Теперь точно стало, как раньше 😀

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
20:54 13.09
11 2348
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Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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