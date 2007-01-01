Вынесен первый приговор члену банды похитителей

Как мы сообщали, 10 сентября, во вторник, В Калужском областном суде рассмотрено уголовное дело в отношении участника преступной группы, похитившей 8-летнюю девочку ради выкупа. Сегодня мы вспоминаем подробности нашумевшего события.

В конце ноября прошлого года тихий провинциальный Козельск облетела шокирующая новость – 8-летняя Злата Л. вышла из школы и не вернулась домой. Встревоженная мама пыталась дозвониться, но телефон был выключен.

Тем же вечером ей пришло сообщение с незнакомого номера: за возвращение ребенка неизвестный под ником «Рыжик» потребовал с мамы полтора миллиона рублей.

Женщина немедленно обратилась в полицию.

Внимание: поиск!

На поиски ребенка поднялись все – правоохранительные органы, волонтеры, неравнодушные граждане.

В Козельск на помощь местным добровольцам прибыло более 50 человек из Калуги, Брянска, Бабынино, Серпухова и других городов. Губернатор опубликовал приметы ребенка в социальных сетях. Всего в поисковой операции на месте участвовало не менее 150 человек, среди которых был и наш корреспондент.

Работает поисковый штаб

Трудно передать чувства матери, которая сутки провела в страшном ожидании. Однако вечером следующего дня прилетела счастливая весть – девочка обнаружена живой и невредимой в Тульской области.

По не ясным на тот момент причинам похитители выпустили ее.

Хладнокровный план

Подозреваемых нашли уже на следующий день. Первого декабря представители следственного комитета сообщили, что в Ульяновском районе задержаны четверо: женщина, ее муж и сын, а также бывший муж.

Самый младший участник преступной группы, 21-летний Андрей Новиков, полностью признал свою вину, а также заключил досудебное соглашение со следствием о полной готовности сотрудничать. По этой причине его дело было рассмотрено судом в особом порядке.

На скамье подсудимых он оказался один, что же касается его родственников-подельников, их дело слушается отдельно. Фигуранты обвиняются по двум тяжким статьям – похищение человека и вымогательство.

Идея поправить финансовые дела через выкуп возникла у старших участников группировки. С Андреем они поделились ей, когда план преступления уже созрел. Тот согласился, поскольку последнее время остро нуждался в деньгах, и даже переехал из-за этого жить к матери.

Подготовка к похищению ребенка велась тщательно и хладнокровно. Сообщники приняли, казалось бы, все меры, чтобы обезопасить себя.

Было несколько выездов на разведку – просчитывался маршрут, засекались камеры наблюдения. Черная «Тойота», на которой передвигались похитители, имела фальшивый номерной знак и даже подавитель сигналов сотовой связи.

Накануне была приобретена «безымянная» сим-карта, с ее помощью создали аккаунт для анонимного перевода криптовалюты.

Наконец, было определено место и время похищения.

Случайная жертва

29 ноября сообщники погрузились в машину и выехали из села Касьяново Ульяновского района в Козельск.

У них не было конкретной цели. Они действовали наугад – искали удобное место и время, чтобы быстро и без свидетелей затащить ребенка в машину – любого, первого попавшегося. Главное – без свидетелей и подальше от видеокамер.

На одной из безлюдных улочек им и попалась маленькая Злата, которая в одиночестве шла из школы домой.

Роли похитителей были распределены заранее. Женщина следила за обстановкой, на Андрея и его отчима возлагалась обязанность захвата. Все участники прятали лица под медицинскими масками, которые в присутствии ребенка не снимали и впоследствии.

«Тойота» затормозила рядом с девочкой, двое мужчин схватили ее и затолкали в салон. Для надежности пристегнули ремнем безопасности, а еще натянули на глаза шапку.

Машина сорвалась с места и, в соответствии с планом, направилась в Касьяново, где в одиноко стоящем доме, вдали от людских глаз предполагалось держать малолетнюю заложницу.

В тот же день мать девочки получила в «Телеграме» анонимное сообщение с требованием о выкупе.

Что-то пошло не так…

С момента похищения до вечера следующего дня девочках сидела в машине. Как утверждает подсудимый, рядом с ней всегда находился кто-то из взрослых, ей приносили бутерброды и даже предложили посмотреть мультики на ноутбуке.

На следующий день, когда о пропавшем ребенке знала уже вся Калужская, а также соседние области, похитители начали понимать, что их план оказался не таким уж безупречным.

Во-первых, они не ожидали, что преступление вызовет такой резонанс. Кроме того, рассчитывая похитить ребенка у состоятельных родителей, они на самом деле связались с небогатой семьей, где отец отбывает срок в колонии.

Надежда заполучить кругленькую сумму рассыпалась на глазах. Сообщники понимали, что операцию нужно сворачивать, а от заложницы избавляться.

- Мы бы в любом случае ее отпустили, - говорит самый молодой участник преступной группы. – Даже если бы не получили выкуп.

Вечером Андрей и его отчим решили вывезти ребенка с территории домовладения в Тульскую область, туда, где меньше шансов нарваться на полицейский патруль.

Девочку оставили на дороге недалеко от города Белева. Она, увидев свет в окнах, постучалась в ворота ближайшего дома. На лай собак вышла хозяйка, отвела ребенка в дом, выслушала, накормила. И вызвала полицию.

Раздавленной горем матери сообщили о счастливом исходе поисков. Десятки людей, участвовавших в них и днем, и ночью, вздохнули с облегчением.

Найдена. Жива!

Преступление и наказание

Предельные меры безопасности и осторожность не спасли участников похищения. Уже на следующий день в их дом постучалась полиция. Вычислить их машину помогли те самые камеры видеонаблюдения, от которых они так усердно прятались.

Казалось бы, история завершилась благополучно, но, увы, это не так. Стресс, пережитый похищенной девочкой, оставил тяжелые последствия для ее психики.

- Наша жизнь после 29 ноября разделилась на «до» и «после», - сказала в зале суда мама Златы. - Когда я увидела сообщение, меня охватил ужас, что я никогда не увижу своего ребенка. Меня успокаивали, говорили, что все будет хорошо, а я чувствовала, что жизнь окончена. Я благодарна всем тем людям, которые поднялись на поиск. Моя девочка была жизнерадостной, светлой, любила гулять. Сейчас мы просто сидим дома. Она боится даже гостей, прячется под стол. Если и выходит на улицу, то обязательно с запасом еды. Спит только со светом. Я молилась, чтобы она вернулась живой. Я до сих пор не говорю с ней о тех событиях, она плачет. Я заново учила ребенка жить, даже общественным транспортом пользоваться. Она в магазин боится зайти, боится любого скопления людей. Она сильно заболела после этого, мы лечились, она не ходила в школу. Мне пришлось сменить работу, чтобы больше проводить времени с ребенком.

Государственный обвинитель в своем обращении к суду подтвердил, что Новиков активно сотрудничал со следствием, благодаря чему удалось выяснить и уточнить ряд новых обстоятельств дела. Но даже с учетом этого смягчающего обстоятельства предложил применить строгую меру наказания в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

- Я хотел бы от себя и от имени моей семьи попросить у вас прощения, - сказал подсудимый, обращаясь к матери девочки. - Я понимаю, что нет оправдания нашему преступлению. И признаю свою вину в том, что сам согласился на это и не смог отговорить своих родственников.

10 сентября суд огласил решение по делу Андрея Новикова. Совокупный срок наказания по двум особо тяжким преступления составил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить семье Златы компенсацию в размере миллиона рублей.

В начале следующей недели состоятся слушание по делу остальных членов организованной преступной группы. Мы следим за ходом процесса.