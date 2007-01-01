Владислав Шапша провел рабочую встречу с новым руководителем Калужского УФССП
Бениамин Надиров стал главным судебным приставом региона на прошлой неделе.
Губернатор Калужской области отметил, что опыт Надирова позволит ему организовать слаженную работу приставов.
Шапша и Надиров обсудили разные аспекты работы ведомства.
Шла речь и о сфере взыскания алиментов.
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kostindima
Ну тогда и под арками у 5 корпуса Бауманского и где вход в парк Культуры сделайте переход, там постоянно бегают через дорогу, а ничего, сойдет, 20 метров до перехода пройти не судьба. А еще лучше прямо на мосту нарисовать, чтобы туристам/пешеходам было удобно осматривать открывающиеся виды....
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