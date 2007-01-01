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Владислав Шапша провел рабочую встречу с новым руководителем Калужского УФССП

Бениамин Надиров стал главным судебным приставом региона на прошлой неделе.
Дмитрий Ивьев
13:00 сегодня
0 352
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Губернатор Калужской области отметил, что опыт Надирова позволит ему организовать слаженную работу приставов.

Шапша и Надиров обсудили разные аспекты работы ведомства.

Шла речь и о сфере взыскания алиментов.

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калужская область
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Лента комментариев
Эдуард Самсонов

Значит Мишустин опять приедет!Будим показывать снегоуборочные машины,а для чего они нужны ещё???

...
Авто и транспорт
Для Калуги закупили 10 снегоуборочных машин
17:50 сегодня
1 232
Василёк

забыли качество покрытия проверить на беговых дорожках, которое пришло в негодность уже спустя пару месяцев, а так же расчириканный всякими каракулями так называемый памп-трэк. И в следующий раз количество заборов попробуйте сосчитать, а то у меня не получилось.

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Почему скандал с деревянными воротами сквера Волкова оказался дутым?
17:24 сегодня
2 2365
Василёк

я уже много раз писал, что забор на богородицкой перекрыл единственный с той стороны спуск в овраг и дальше к реке. Регулярно там проезжаю - буду наблюдать за тем как решиться этот вопрос.

...
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Власти Калуги ищут владельцев заборов
17:20 сегодня
2 1708
йЮкея

Да уж, умом дебилов не понять

...
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В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
17:19 сегодня
5 561
Василёк

а почему мусорки не в уникальнейшем и достойнейшем комовском дизайне а-ля гмно и ветки ?

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17:17 сегодня
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Беня Ли

Микрику уже выписали штраф?

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Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
17:10 сегодня
5 561
Kas9l

140 метров до светофора. Неужели тяжело пройти?

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
17:03 сегодня
5 561
ecilop

"переход сделали по многочисленным просьбам жителей."

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
16:49 сегодня
5 561
Den83

Давно пора такие датчики внедрять ...

...
Авто и транспорт
В Калуге появилась новая подсветка пешеходных переходов
15:44 сегодня
1 563
kostindima

Ну тогда и под арками у 5 корпуса Бауманского и где вход в парк Культуры сделайте переход, там постоянно бегают через дорогу, а ничего, сойдет, 20 метров до перехода пройти не судьба. А еще лучше прямо на мосту нарисовать, чтобы туристам/пешеходам было удобно осматривать открывающиеся виды.

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
15:01 сегодня
5 561
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Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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