Почему участки для многодетных под Калугой заросли лесом

Десять лет прошло с момента раздачи земельных участков калужанам на так называемом поле многодетных, за эти годы здесь реально выросло с десяток домов и девственный лес.

Местные жители практически каждую неделю пишут претензии городским властям по поводу отсутствия инфраструктуры.

В пятницу, 30 августа в редакцию обратился один из обитателей этой части Калуги с просьбой разобраться в ситуации.

Как выяснилось, не все так однозначно в истории с раздачей более чем 700 участков на многодетном поле близ деревни Лихун.

Участок или деньги

Десять лет назад у многодетных семей был выбор: взять участок в 15 километрах от центра Калуги и построить свой дом или получить денежную компенсацию. Те, кто выбрал деньги, пусть и небольшие, сегодня уже даже не вспоминают те события. Часть людей поверила властям, что в чистом поле будет всё, что необходимо для жизни, и взяла землю.

Первые скандалы разразились уже через три года. Люди так и не дождались проведения на поле для многодетных инфраструктуры. Эхо негодования докатилось до Первого телеканала.

Затем практически каждый год эта территория становилась местом информационных столкновений между властями, правоохранительными органами и местными жителями.

Через 10 лет сюда провели два участка дорог и на часть территории довели газ. Водопровод остается в мечтах. Кстати, самостоятельно выкопать колодец не всякому под силу. Водоносный горизонт здесь очень глубокий. Нужно бурить скважину больше сотни метров, чтобы дойти до артезианской воды. А если все же получится, то сразу возникает много юридических тонкостей, связанных с пользованием недр. В общем, водичка влетит в копеечку.

С годами количество объявлений о продаже земельного участка на территории поля для многодетных росло. Участки продавали и перепродавали. Причем цена росла по мере появления признаков цивилизации. Как только провели первую дорогу, стоимость сотки взлетела почти на треть. Провели вторую – ещё приблизительно на столько же.

Монетизация многодетного поля идет бойко. Однако, это ни коим образом не помогает тем, кто не только взял здесь землю, но и построил дом, и живет постоянно.

Ау! Где вы?

Добраться до поля для многодетных нам удалось не сразу. Заехав немного не туда, мы спросили идущего по грунтовке человека, как попасть на место, в ответ услышали сакраментальное: «Идите лесом, не ошибетесь».

Первое, что нас поразило, когда добрались до точки – тишина. Такое впечатление, что здесь никто не живет. Несколько домиков и подступающий со всех сторон лес.

Самый настоящий, с буреломом. Пробраться сквозь него достаточно сложно.

Александр, назовем так человека, который нас сопровождал (он попросил не раскрывать его настоящие ФИО), рассказал, что за своими пустующими участками люди не ухаживают и бывшее поле для многодетных превратилось в лес для многодетных.

Лесные дебри заходят уже и на улицу Агатовая, и на улицу Янтарная.

- Да и многодетных здесь очень мало, - рассказывает Александр. – От силы десяток домов. Зимой вообще глухо. Я не понимаю, ведь летом приехать и навести порядок на участке нет никаких проблем. Плюс есть здесь проживающие люди, которые за небольшую плату могут, наверное, это сделать.

Многодетное поле с высоты птичьего полета.

В идеале на все улицы этой территории необходимо проложить более 30 километров дорог и, соответственно, столько же километров всевозможных коммунальных сетей. Для десяти домов это для города очень накладно.

Но больше всего Александр обеспокоен пожарной безопасностью.

- На полях нет водопровода и пожарных гидрантов, может случиться большая беда, если вдруг весь этот бурьян с лесом полыхнет, - говорит местный житель. – Тут и соседним деревням тогда достанется. Трава высыхает, ее никто не косит, появляется сухостой. Одной искры достаточно, чтобы случился пожар.

Александр сетует, что собственники участков палец о палец не ударяют, чтобы хоть как-то следить за своими наделами. Некоторые участки не видели своих хозяев лет 10.

Могут и отнять

В Кодексе административных правонарушений прописаны штрафы за неиспользование земель собственниками, однако весной следующего года меры воздействия на нерадивых хозяев участков усилят.

С 1 мая 2025 года вступает в силу Закон, подписанный Президентом России, который чётко регулирует срок для освоения земли в черте населенных пунктов. Поднимутся штрафы за заброшенные участки и юридическая возможность изъятия пустующих.

Для этого в Земельный кодекс добавили понятие «освоение участка». Будет прописано, что обязан делать собственник на своей земле.

Власти и до этого имели механизм изъятия участков у собственника и штрафные санкции были. Однако с мая следующего года эта процедура упрощается, а штрафы увеличиваются.

Заколдованный круг

Пока же с многодетным полем близ Лихунов получается тупиковая ситуация. Собственники требуют провести коммуникации и пока их нет, не видят смысла осваивать свои участки, а власть заявляет, что пока не наберется достаточное количество потребителей ресурсов, нет оснований эти самые коммуникации проводить.

А крайними остаются те, кто уже 10 лет живет там, вопреки всему.

Как разорвать этот круг? Наш спутник Александр на этот вопрос только разводит руками.

Во всей этой истории, можно все же найти способ, чтобы помочь и земли привести в нормальное пользование, и тем, что уже построился помочь, и даже соседним деревням подсобить.

Территория поля для многолетних имеет статус индивидуального жилищного строительства. По идее город может скупить все заброшенные участки, а их, напомним, около 700, и затем предложить эту территорию инвестору-застройщику.

Коттеджный поселок в 15 километрах от центра Калуги, станет триггером развития всей территории. С коммуникациями, дорогами, водой и газом.

В любом случае, ситуация в Лихунах явно перегрелась и городским властям так или иначе придется искать выход из нее.