Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»

31 августа в шесть утра открылось движение по новому четырехполосному сооружению.

Как мы уже писали, в минувшую субботу, в День города, движение по путепроводу было возобновлено.

Правда, пока невозможно съехать на Зерновую или Путейскую - дорога идет только по прямой, на Малинники. Доделать объект до конца планируется к ноябрю.

А пока мы решили посмотреть историю вопроса и, оглянувшись назад, вспомнить, как долго и почему так долго решался вопрос с главной дорожной строек последних десятилетий.

В транспортном узле

Площадка на стыке улиц Глаголева, Тарутинской и Путейской считался калужскими автомобилистами, пожалуй, самым проблемным транспортным узлом в городе. Потоки машин с трех направлений хаотично пересекались на небольшом «пятачке», с большим трудом протискиваясь по узкому мостовому пролету.

Аварии здесь были обычным делом, что еще больше усугубляло дорожную ситуацию. Заторы, пробки на сотни метров – все это испытывали на себе как водители, так и пассажиры общественного транспорта.

Необходимость модернизировать проблемный участок обсуждалась на протяжении последних десятилетий, однако дело оставалось на мертвой точке.

Было очевидно, что местный бюджет такую масштабную задачу не осилит, нужно привлекать инвестора, который смог бы затем окупить свои затраты.

В 2015 году обсуждался, например, проект строительства эстакады, которая связала бы напрямую улицу Ленина и Тарутинскую. Предлагалось сделать проезд по ней платным и таким образом отбить многомиллиардные вложения.

Еще вариант – разместить под ее пролетами торговые центры, которые также стали бы источником дохода для инвестора.

Есть проект

Впрочем, идея грандиозной эстакады поддержки не получила в виду непомерной дороговизны и сопутствующих сложностей. В июне 2022 года госэкспертизу прошел более скромный проект реконструкции мостового сооружения и прилегающих дорожных участков общей протяженностью 466,21 метра.

Тогда же была озвучена предварительная стоимость строительства – порядка 900 млн рублей. Из них 16,5 – компенсация за снос дома и нескольких гаражей, а еще семь – выплата РЖД за предоставление «окон».

В этом же году власти рассчитывали запустить работы на объекте – контракт с подрядчиком подписали в октябре. Предполагалось, что движение по старому мосту не будет прерываться – новую конструкцию установят методом «надвижки». Впоследствии от этой идеи пришлось отказаться.­

- Из соображений безопасности стройку нового путепровода нельзя вести, сохраняя трафик, - пояснил тогда Владислав Шапша. - Поэтому без перекрытия движения не обойтись. А задача местным властям - организовать максимально удобную схему объезда.

Кстати, в ходе тендерного конкурса проект заметно подешевел. При стартовой максимальной цене контракта в 831,376 млн рублей подрядчик предложил выполнить работу за 739,924 млн.

Стартовые средства были получены благодаря инфраструктурному кредиту, который одобрила для Калужской области Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ.

Но лишь спустя год подготовительных процедур, 24 июля 2023 года, путепровод был закрыт на реконструкцию, и работа началась.

Проблемы и решения

Подрядчик завез на площадку около 320 тонн металлоконструкций и назвал срок в четыре месяца. Уже в день перекрытия путепровода, ровно в 11:00 специалисты приступили к демонтажу старого моста.

Вскоре стало ясно, что полный объем работ в четыре месяца не уложится, это время отводилось только на само мостовое сооружение – демонтажные работы, сварка пролетов, установка. А ведь не менее грандиозная работа ждала на прилегающих территориях. Ворох проблем, с которыми столкнулись там и заказчики, и исполнители, потребовал куда большего времени.

- В реконструкции транспортной развязки Синие мосты задействованы 14 организаций – генподрядчик и субподрядные организации, - говорил в октябре прошлого года городской голова Дмитрий Денисов, объясняя причины постоянного сдвига сроков. - Это обусловлено наличием на этом пятне большого количества разнородных коммуникаций. Сети и коммуникации ОАО «РЖД» - это дополнительная вишенка на торте, там особый порядок обращения с переустройством сетей, находящихся в полосе отвода железной дороги.

Свою негативную роль сыграли и длительные юридические процедуры по изъятию земельных участков. Больше всего проблем было со сносом автосервиса. Но главной занозой стали именно инженерные сети.

Напомним, протяженность рабочей зоны составила более 450 метров. Из них сам мост занимает всего 50. Все остальное – территория, нафаршированная огромным количеством коммуникаций – линиями газоснабжения, водоотведения, канализации, электрики. Причем, оказалось, что многие даже не были отмечены в инженерной документации и их обнаружение становилось для строителей сюрпризом.

Все эти коммуникации требовали переноса, а как его сделать, если зачастую не известно даже чьи они? Хозяина приходилось искать, запускать процедуру согласования, проходить экспертизу – все это нещадно тормозило «стройку века».

Калужане сетовали, что на площадке не наблюдается особой активности, не зная, что эта активность кипит в кабинетах. И без документально подтвержденных решений рабочие не имели права, образно говоря, лопату в грунт воткнуть.

Долгожданная дата

И все же работа двигалась – медленно, но верно. К октябрю рабочие демонтировали центральный пролет старого моста. В феврале начался монтаж новых пролетов, для чего на объект доставили специальный кран. В начале марта пролеты полностью встали на опоры.

Тогда же власти объявили окончательную дату возобновления движения – запуск путепровода назначили на 31 августа, приурочив ко Дню города.

Многие, да и мы, признаться, тоже, отнеслись к заявлению скептически. Ведь всего за неделю до обещанной даты на площадке все еще громоздились песчаные курганы, работала тяжелая техника, укладывались трубы.

В то, что вот-вот здесь появится новая дорога, верилось с трудом.

Площадка за неделю до запуска путепровода

Однако всего за несколько дней ландшафт неузнаваемо изменился – на месте песчаных куч появилось дорожное полотно. Накануне открытия на площадке не наблюдалось никакого аврала – вечером спецтехника спокойно отдыхала у обочины новой дороги.

И вот 31 августа в шесть утра скромно, без красной ленточки и оркестра, движение по мосту с улицы Глаголева на Тарутинскую открылось.

Работы на территории продолжатся до ноября. Еще предстоит установить отбойники и бордюры, сформировать пешеходную зону, облагородить обочины, отсыпать растительным грунтом откосы.

Также необходимо возобновить троллейбусное сообщение. Но техническому движению транспорта это не мешает.

Уважаемые читатели! А вы уже прокатились по Синим мостам? Как впечатления? поделитесь в комментариях!