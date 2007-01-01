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Калужские чекисты возбудили 110 дел, связанных с защитой гостайны

Также УФСБ по Калужской области потребовала исправить нарушения, которые могут привести уголовным делам о предательстве.
Сергей ПЕТРОВ
13:54 сегодня
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В понедельник, 2 сентября, УФСБ по Калужской области рассказало о работе по предотвращению утечек секретной информации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала года возбуждено 110 дел об административных правонарушениях, внесено 58 обязательных к исполнению представлений, которые связаны с защитой гостайны.

Также сотрудники калужского ФСБ внесли четыре предостережения о недопустимости действий, которые создают условия для уголовных преступлений, связанных с утечками сведений, содержащих гостайны. Эти представления обязательны к исполнению ответственными лицами.

- Согласно Уголовному кодексу РФ разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством, может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, - подчеркивают в ведомстве.

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