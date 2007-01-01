Нужен ли Калуге такой День города, как сейчас: обзор прошедшего праздника

В субботу, 31 августа областной центр отметил 653-летие.

Как только городские власти опубликовали афишу праздника, в социальных сетях появилось много негативной реакции.

В среду, 28 августа мы спросили наших подписчиков в телеграм-канале, как они будут отмечать этот праздник.

Результат опроса нас обескуражил. 73% из числа проголосовавших, ответили, что никак.

Безусловно, объективное представление о сложившемся мнении горожан наш скромный опрос в телеграм-канале не может дать. Репрезентативности не будет, однако в голосовании приняло участие больше 500 человек. Среди них и такие, кто считает, что именно сейчас не нужен праздник, и те, кто вообще против Дня города в принципе, и те, кто просто не отмечает его на улицах Калуги.

- Считаю несвоевременным праздновать тогда, когда гибнут на войне наши военнослужащие и мирное население. Пир во время чумы! – написал в комментариях под опросом Борис Комиссаренко.

- Какой день города? Совсем нет понимания происходящего в стране? Нет слов. Нашли, когда праздники устраивать, - соглашается с мнением Бориса пользователь под ником Aleksa0952.

Мы прекрасно отдаем себе отчёт, что сейчас против России работает огромная информационная армия, и часть комментариев негативного свойства, наверняка прилетела от сотрудников украинской ЦИПСО.

Впрочем, достаточно много было сказано и в защиту Дня города.

- Это делается не первый год и уже традиция, - считает Маргарита. - И праздник нужен хотя бы для того, чтобы отвлечь людей от проблем.

- В Великую Отечественную Войну, такую страшную, и жестокую, устраивали и праздники, и концерты, и кино снимали в годы войны, и спектакли ставили в театрах! – ответил Алексей Смирнов. - Пир во время чумы? Неуместное сравнение!

В общем, мнения на этот счет - самые разные. А мы 31 августа практически весь день провели на улицах Калуги и своими глазами посмотрели, как обстоят дела в реальности, а не в интернет-опросах.

Все побежали, и я побежал

Космический марафон, который проходит в День города уже в пятый раз, задал тон всему празднику. Количество желающих пробежать дистанции оказалось так много, что власти продлили на два дня онлайн регистрацию. Общая цифра вышедших на старт разнится. Кто-то считает, что утро дня рождения Калуги на забеге встретили 7800 человек, а губернатор Калужской области написал на своей странице в соцсетях, что в Марафоне участвовало более 5 тысяч калужан и гостей города.

Впрочем, точные цифры не так уж важны, важен их порядок – несколько тысяч.

Задолго до официального старта на набережной разминались самые ответственные любители бега. Уже к семи утра по новенькому асфальту вдоль водохранилища легкой трусцой бежали люди в спортивной одежде. Возраст их самый разный. От детей до 78-летних пожилых людей.

Ближе к девяти утра стартовый городок до отказа заполнился бегунами. Банальное сравнение про яблоко, которому негде упасть, здесь вполне уместно.

- Я уже в третий раз собираюсь бежать, - поделилась на разминке калужанка Анастасия. – Пока побегу пятерочку, на 10 и тем более на 22,1 километр страшновато.

Пятикилометровая дистанция стала самой популярной в этом году. Стартовая полоса заполнилась бегунами на десятки метров. Ровно в девять утра – первый старт.

Эту дистанцию бежали и городской голова Дмитрий Денисов, и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Первым финишную отметку пересек Артем Сериков из Подольска, а среди женщин – калужанка Валерия Зубкова. Впрочем, как отметил Владислав Шапша, победили сегодня все, кто вышел на старт.

Про гвозди, картины и представления

От сквера Волкова, где бурлила спортивная жизнь, поднимаемся на улицу Кирова. Здесь нам бросились в глаза непонятные люди, которые продавали всем желающим небольшие российские флаги.

Выяснить, кто они и откуда не удалось. На наши вопросы эти люди отвечали жестами глухонемых. И это, пожалуй, единственное не совсем приятное впечатление от всего праздника.

У Дома музыки развернулась Арт-поляна. Мастер-классы по рисунку, картины, старинная живая музыка.

И вдруг среди всего этого художественного арт-пространства замечаем йога, перед которым аккуратно разложены пластины с гвоздями.

Креативно стали мыслить в Доме музыки. Постоять на гвоздях под классическую музыку в День города – это сильно.

Рискнувший сделать это молодой парень, представившийся Игорем, признался, что поначалу было страшно, но потом прикольно.

Ближе к 11 утра стала оживать Театральная площадь. На улице Театральной уже вовсю шла бойкая торговля, рядом оборудовал свою сцену Калужский театр кукол.

В День города театр закрывал многомесячный фестиваль «Театральный причал». Театр из Санкт-Петербурга показал «Петрушкину комедию», Курский театр кукол спектакль «Умная дочка».

Основные торжества начались в полдень на сцене у драмтеатра. Количество пришедших на праздник калужан впечатлило. Едва ли не больше, чем утром на стартах «Космического марафона».

Программа в общем-то стандартная: поздравление жителей от губернатора и городского головы, вручение всевозможных наград, танцы и песни калужских коллективов.

Таня, выходи!

Ближе к вечеру на Театральной площади спела свой хит нынешнего года певица Татьяна Куртукова. «Матушке-земле» подпевало огромное количество зрителей, собравшихся перед драмтеатром. Начало выступления чуть задержалось, и калужане кричали из толпы: «Таня, выходи!».

Концерт не ограничился одной композицией. Над площадью звучали красивые русские песни. И, кстати, люди с большим удовольствием и подпевали и аплодировали. Выходит, в Калуге популярны не только распиаренные супер-шоу под фонограмму.

Добавим, что несколько дней назад в эксклюзивном интервью нашей редакции городской голова Калуги развеял запущенный кем-то фейк о двухмиллионном гонораре певице за пару-тройку песен.

- В прайс певицы входит гонорар и технический райдер, - пояснил Дмитрий Денисов. - Райдер мы обеспечим своими силами, а гонорар гораздо меньше заявленной в интернете суммы. К тому же здесь нам очень помогли наши спонсоры. Это очень скромная цифра по нынешним меркам.

Без салюта и шоу

Так нужен был Калуге праздник? Вспоминая огромное количество калужан, встретивших День города на улицах Калуги, без сомнения можем сказать: нужен. Пусть даже в сравнении с прошлыми пышными торжествами и карнавалом, в урезанном виде.

И прошел он очень корректно, если иметь ввиду нынешнюю ситуацию в стране. Без безудержного, «оголтелого» как писали некоторые в соцсетях, веселья. Радостно, спокойно, по-домашнему.

И тема СВО не была забыта. На Театральной площади развернули свои палатки волонтеры. Можно было и написать письмо бойцам, и помочь материально.

Многие передавали гуманитарную помощь солдатам и жителям пострадавших регионов. Волонтеры учили оказывать первую помощь, плести маскировочные сети, делать сухой душ для бойцов. Можно было узнать все подробности службы по контракту и написать заявление на прием в ряды защитников Родины.

Честно говоря, мы рады, что результаты нашего опроса в телеграм-канале разошлись с тем, что мы увидели на улицах любимого города.

С днем рождения, Калуга!