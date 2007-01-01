Калуга празднует День города: что творится на улицах

В субботу, 31 августа, областной столице исполнилось 653 года.

Праздник начался уже в 6 утра на Синих мостах.

Там открыли движение между улицами Тарутинской и Глаголева. Проезд был закрыт больше года. Полностью закончить реконструкцию путепровода и прилегающих дорог обещают к ноябрю.

На набережной Яченского водохранилища и по дороге в сторону Анненок соревнуются бегуны. Одним из участников забега стал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

У Дома музыки появилась арт-поляна. Там открылась выставка художника Ильи Борисёнка.

В течение дня запланированы мастер-классы, концерты. Три художника будут писать портреты для всех желающих, рассказала нам заведующая галереей калужского Дома музыки Наталья Головатюк.

Также 31 августа пройдет закрытие фестиваля «Театральный причал».

На Театральной улице в 12:00 театр из Санкт-Петербурга покажет «Петрушкину комедию», в 13:00 Курский театр кукол представит постановку «Умная дочка».

В 13:30 на основную сцену на Театральной площади выйдут актеры Калужского театра кукол, ансамбль «Чао», театр «Чудаки» из Москвы.

- Друзья, приглашаем вас на закрытие фестиваля, - рассказал нам художественный руководитель Калужского театра кукол Алексей Алешко.

У кинотеатра «Центральный» расположились русские народные промыслы.

А на Театральной площади уже начались выступления артистов.

Зрителей пока не очень много, но к вечеру здесь ожидается большой наплыв гуляющих.

Полная афиша Дня города опубликована здесь.