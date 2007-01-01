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Калуга празднует День города: что творится на улицах

В субботу, 31 августа, областной столице исполнилось 653 года.
Дмитрий Ивьев
11:23 сегодня
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Праздник начался уже в 6 утра на Синих мостах.

Там открыли движение между улицами Тарутинской и Глаголева. Проезд был закрыт больше года. Полностью закончить реконструкцию путепровода и прилегающих дорог обещают к ноябрю.

На набережной Яченского водохранилища и по дороге в сторону Анненок соревнуются бегуны. Одним из участников забега стал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

У Дома музыки появилась арт-поляна. Там открылась выставка художника Ильи Борисёнка.

В течение дня запланированы мастер-классы, концерты. Три художника будут писать портреты для всех желающих, рассказала нам заведующая галереей калужского Дома музыки Наталья Головатюк.

Также 31 августа пройдет закрытие фестиваля «Театральный причал».

На Театральной улице в 12:00 театр из Санкт-Петербурга покажет «Петрушкину комедию», в 13:00 Курский театр кукол представит постановку «Умная дочка».

В 13:30 на основную сцену на Театральной площади выйдут актеры Калужского театра кукол, ансамбль «Чао», театр «Чудаки» из Москвы.

- Друзья, приглашаем вас на закрытие фестиваля, - рассказал нам художественный руководитель Калужского театра кукол Алексей Алешко.

У кинотеатра «Центральный» расположились русские народные промыслы.

А на Театральной площади уже начались выступления артистов.

Зрителей пока не очень много, но к вечеру здесь ожидается большой наплыв гуляющих.

Полная афиша Дня города опубликована здесь.

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Лента комментариев
Meshootka

ноября какого года, опять не уточнил

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В Калуге открыли движение по Синим мостам
08:47 сегодня
1 714
geroi-nashego-vremeni

Что есть, то есть.

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7 2662
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
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20:12 30.08
2 7118
ILR

Ну всё, я спокоен - теперь работа закипит...

...
Общество
В Калуге появился новый заместитель городского головы
19:37 30.08
1 1147
ILR

Получив огромную порцию матюков от жителей, увидел - ну наконец-то сняли асфальт на улице Билибина (от Московской площади до Ленина). Ну думаю, ко дню города то точно сделают. А, нет - нужно опять определённое количество матюков что-бы заасфальтировать и с днём города это никак не связано.😪

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
19:29 30.08
7 2662
ILR

Этим людям слово "стыдоба" неведомо. Всё заточено на то, как-бы хапнуть побольше и постоянно врать, врать и врать. Ну и конечный результат никому не интересен, кроме жителей.

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
19:24 30.08
7 2662
kaluga2

Первую машину на въезде на видео снимите для истории.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Что творится на Синих мостах накануне утреннего открытия движения
19:19 30.08
1 2346
Bungee

Крендель на ГАЗике задрал уже всех - во все дырки лезет! Отдал бы ребятам на СВО - больше бы толку было!

...
Праздники
Опубликована полная афиша Дня города Калуги - 2024
15:11 30.08
2 21665
Артур

Уважаемый "голова" напишите по собственному будьте мужиком.. стыдоба ....

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
14:53 30.08
7 2662
ecilop

сам себя не похвалишь- никто не похвалит!!!!!!

...
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14:07 30.08
1 987
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