+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Что творится на Синих мостах накануне утреннего открытия движения
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Что творится на Синих мостах накануне утреннего открытия движения

Рано утром в День города транспорт наконец-то должен пойти на Малинники.
Михаил Тырин
19:00 сегодня
0 1140
Фото автора
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В субботу, 31 августа, в шесть утра запланирован пуск движения по Синим мостам.

Накануне мы побывали на объекте и посмотрели, что там происходит за какие-то часы до самого ожидаемого события для жителей микрорайона Малинники и не только.

Первое, что бросается в глаза – новенькая асфальтированная трасса, плавно ведущая от улицы Глаголева на расширенный путепровод.

Еще неделю назад на этом месте были только песчаные курганы, которые разгребали экскаваторы и бульдозеры.

Слева - работы на направлении Силикатного
Слева - работы на направлении Силикатного

Ожидаемой рабочей суеты и ощущения последнего рывка нет. На площадке немноголюдно, спецтехника отдыхает на обочинах.

Планируется, что завтра утром автомашины смогут свободно проезжать по Глаголева на Тарутинскую в сторону Малинников до улицы Радищева.

Что касается направления на Силикатный, оно все так же останется закрыто, продолжат действовать объездные маршруты.  

Новости по тегу
благоустойство
Лента настроения
18 оценили
28%
0%
0%
0%
11%
61%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Bungee

Крендель на ГАЗике задрал уже всех - во все дырки лезет! Отдал бы ребятам на СВО - больше бы толку было!

...
Праздники
Опубликована полная афиша Дня города Калуги - 2024
15:11 сегодня
2 18381
Артур

Уважаемый "голова" напишите по собственному будьте мужиком.. стыдоба ....

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
14:53 сегодня
4 1918
ecilop

сам себя не похвалишь- никто не похвалит!!!!!!

...
Статьи, аналитика, репортажи
Зачем Михаил Мишустин приезжал в Калугу
14:07 сегодня
1 644
mik27

Постоянно проходимцев каких то нанимают. Может к новому году успеют.

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
13:46 сегодня
4 1918
geroi-nashego-vremeni

А Синие мосты успели? весь город в руинах..... про ул. Чижевского вообще молчу, и никому нет бела, что дорога не пригодна к использованию, на протяжении нескольких лет.

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
13:26 сегодня
4 1918
Bungee

Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
13:14 сегодня
4 1918
Webster

Никогда не верьте телеграм-каналу "Мэш". Это "жёлтый" ресурс, многократно замеченный в фейках. "Мэш" и "враньё" давно стали синонимами.

...
Происшествия
Опубликованы видео уничтожения беспилотников над Калугой
12:46 сегодня
1 5710
mrTJohn

Никогда ещё всё не шло так по плану как сейчас.

...
Происшествия
Четыре беспилотника сбили в Калуге
11:56 сегодня
3 5855
shurup

Ничего!

...
Авто и транспорт
Опубликована схема движения после открытия Синих мостов в Калуге
11:53 сегодня
3 4729
Потрачено

Шёл третий год защиты интересов русских на Донбасе...

...
Происшествия
Четыре беспилотника сбили в Калуге
10:42 сегодня
3 5855
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IlBaa0xYQlpoTEV0Mlp3ZVhsS0Mzbmc9PSIsInZhbHVlIjoiOFNpMjhzcmdSU2FVQmRydllnU2ZyNkxKeTZnVHRTZGVwSnNjWnlnMXRlNi9TWU1zWlI2b3g5Q3BaODhBWS9mbURPREhwVnBudUt1T0E4ajVob1FmSHNvN0JucmU2Uzk5elAzYlFncTBLNnlQcXB0eGkzTjVxVUtuTHdpL3FqZHc2NjJra2ovNlE5TlhKQzc3eitxc2kxem1PYUdSNEdxV1VnUGNBamllSk5LYUQ3VnhCVk55Q2JLY2h3dFdsVTkxUG1UdEVmRnQrZ2plcldrZjh5eWRIWTBZVVAxcWxDMCs0cldCVjAzeGh0UU8ybHlrcDBUYUk2NCtMckl6czRJajdxTitvUGlDanZ2aUZtSVRveGhISCtiblcvQUlOazIrdFpOUmdOcGN0VGdMTDlBY003QU9pYjRocXNWQzNKZTRydDdJMkgycXYwVGRUSjFWYlYzcFNadVZhcVg2cG9uejR4cmhLcldkR3J6SFlIdkNnUlpqTDFESVpOTG1SR2FuenJYRU5Gc3RyWWhFajd5K0svMjJZNmdjYTI4SmlUa2xKakkwNkg3eWVOWTdZUTFwYTltYno4ajZ2WGc3NTAzTVlJNEpJVXFwY3pjR2RiR0dHM09wTk84WDc0NFNEWmpHU0E3MFdpZ3VMelZuUGc4RmpwKzdnMHFBdlc4cmdJajkrOEVOWWFHenRPQ2N4UTh2ZFdwTTZnVkhNcVBySm9hay9Ldnh4ZzBGeFpoZkJyeElPMHB4eVNFTzZKbUN0dnJVdGlpTjZDVVN5T3p1enFFbnVvekYwb08xcjRWSitzbG0vS3JiNGhVOXJaUDROR0l5NzVZeXZRSjRMcXVGbkx3MSIsIm1hYyI6Ijc2NDVjMDVkODg5ZDBlMWI2MmRkNWJkMDUxYTBlZDIzOTYxN2VmOTdhYzE2MWQyYTJiZGUzNjgwZjk3MDdmYzkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImVSa1JuZTQ1Rk50M09qaEhXMEd0Q3c9PSIsInZhbHVlIjoia0gvQWVML1VFUVV4Z3VXdE9rT2sxZk4xMlhyb1REZlRSU28xcXhqbVhIcUZncy9KU3lla0xRTzR3RnljNm1Ib3J6QUZKdjQ3T0Y1WlRSVzJpZ0xpN2NoSXppWUNWTjBIZ00yUnYxaU9qaU8rbk1XV0FHMUZSSlFKUXBsdE8zTm9lMlBpR1J2YlI2SjJMdUVpZXorNEJFOExaMkdDcGR2SFNlMTg1K2hvcmZWa25LZUJxL3VPTm94eFQxTlprMDJyQmhXVEY1c29uZitsL1hScStRR2lGQmNEaUxKdzA1NFNpNjRvWWlvMVNsaXVrZ211eCtrL3k0SGUybHY1NzJ5V2lpdnNKUTBHb25ISDRCUDgrR3FTUVMvdndWQXRadytqVEtGRGowMjBvN1ArZ3phUnpVMTFYN2Nhd1pteXhFTzk3cSt2Sm55VExDNC82STVReHdJeEJaYzZpRURsVENVR1FWV1I0WFpDZEpkd1pEVklFYXVxNDQ4Z0FtWjVNb29RWEttUHlJN3M1NmI3SE1PUGU5STI2azUwcDZ5dWY3eDVoTEFLTXB0VUliTjRoTHpDVjByVnJ5SFQ3UnBIWm94OCIsIm1hYyI6IjFlNjMwYTljNzQ2MDA0MzY4ZmNlYTQ4YWY3ZDZmYmIwNWEwNWQ4ZTc3ZDMyOWNlNThhODU5MDk2ZDU1YWNiZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+