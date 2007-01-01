Что творится на Синих мостах накануне утреннего открытия движения

Рано утром в День города транспорт наконец-то должен пойти на Малинники.

В субботу, 31 августа, в шесть утра запланирован пуск движения по Синим мостам.

Накануне мы побывали на объекте и посмотрели, что там происходит за какие-то часы до самого ожидаемого события для жителей микрорайона Малинники и не только.

Первое, что бросается в глаза – новенькая асфальтированная трасса, плавно ведущая от улицы Глаголева на расширенный путепровод.

Еще неделю назад на этом месте были только песчаные курганы, которые разгребали экскаваторы и бульдозеры.

Слева - работы на направлении Силикатного

Ожидаемой рабочей суеты и ощущения последнего рывка нет. На площадке немноголюдно, спецтехника отдыхает на обочинах.

Планируется, что завтра утром автомашины смогут свободно проезжать по Глаголева на Тарутинскую в сторону Малинников до улицы Радищева.

Что касается направления на Силикатный, оно все так же останется закрыто, продолжат действовать объездные маршруты.