Зачем Михаил Мишустин приезжал в Калугу

В понедельник, 26 августа на Всероссийский форум малых городов в Калугу приехал Председатель правительства РФ.

Приезд второго лица государства в регион всегда считается четким маркером, выделяющим субъект среди всех остальных.

Обычно это связано либо с катастрофическими событиями, когда крайне важно решить проблемы на месте, либо, как в случае с Калугой, при обсуждении глобальных для страны вопросов развития государства.

Приезд премьера в Калугу стал центральным событием Форума развития малых городов.

Не Москвой единой

Столица России – главный город страны. Это не обсуждается. Именно здесь решаются самые важные вопросы жизни государства. Однако, реализация принятых решений невозможна без так называемых малых городов. Проведение Форума и приезд на него Главы кабинета министров РФ показывает понимание руководством России важности развития территорий, таких как Калуга.

В череде ежедневных событий немного теряются принципиальные вещи. Такие, как например, факт того, что Калужская область остается регионом-донором. И это несмотря на все шторма последних лет, связанные и с пандемией, и с санкционной политикой Запада.

Выйти из списка дотационных регионов России Калужской области в свое время помогло решение о развитии автомобилестроения и технопарков. Мировые бренды пришли в Калугу, а вслед за ними подтянулись производители смежных направлений также с мировыми именами. В областную и федеральную казну потекли налоги, а Калуга вышла из очереди на дотации.

Но в 2022 году, казалось, придется вернуться.

Но этого не произошло. Экономисты, быть может чуть позже, смогут досконально проанализировать все этапы работы правительства Калужской области, результатом которой стало сохранение региона в числе доноров. Но уже сейчас можно предположить, что нынешние экономические успехи региона – развитие несмотря ни на что фармы, атомного и других кластеров, а также возобновление работы автопрома, послужили триггерами, повлиявшими на решение провести Форум малых городов именно в Калуге.

И политика, и экономика

На долю таких городов, а к малым относятся такие, где живет менее 50 тысяч человек, сегодня приходится 70% населения страны.

Сокращение разрыва в уровне экономики, благоустройства и удобства жизни между федеральными центрами и малыми городами, сегодня важнейшая задача, решению которой и было посвящено мероприятие с участием высоких гостей.

Выступая на Форуме в Калуге, Михаил Мишустин подчеркнул значение качества жизни российских семей.

- Президент России всегда отмечает роль семьи в жизни страны, - отметил Председатель правительства РФ Михаил МИШУСТИН. - Именно вокруг семьи строятся практически все действия и решения государства в самых разных сферах. Говорим ли мы об образовании, о здравоохранении, об экономике, о развитии жилищных программ и в целом в обновлении наших городов, сел, поселков, - всегда имеем ввиду улучшение качества жизни людей.

В Калуге Мишустин познакомился с разработками региональных предприятий, работой федерального технопарка профессионального образования. Здесь проходят подготовку преподаватели и мастера производственного обучения со всей страны. Это первый в России объект, где готовят специалистов для 15 отраслей промышленности – от микроэлектроники до тяжелого машиностроения.

- В целом экономика показывает динамичный рост, привлекаются частные инвестиции, - заявил Михаил Мишустин в ходе встречи с губернатором Калужской области. - Формируются условия для отечественных предприятий, которые занимают ниши, освободившиеся после ухода некоторых иностранных компаний. Поддержали инициативу региона о расширении особой экономической зоны.

В ходе работы на площадках Форума премьер-министр встретился и рядом губернаторов, приехавших в Калугу на Форум.

- Уверен, что благодаря таким встречам благодаря тому, что идет обмен опытом, знаниями, наши города будут развиваться, - отметил губернатор Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР. - Спасибо большое Калужской области от лица Челябинской.

- Форум — это очень хорошая площадка, чтобы обменяться опытом регионам, которые участвуют в программе комфортной городской среды, - сказал губернатор Калининградской области Алексей БЕСПРОЗВАННЫХ. - В целом хочу сказать, что очень гостеприимно встречает Калужская область.

Стоит отметить, что Мишустин провел рабочие встречи и с врио губернаторов. Таким образом, Калужская область стала важной площадкой для поддержки избираемых глав регионов со стороны федеральных руководителей.

Комфорт – основа развития

Ежегодный федеральный конкурс «Формирование комфортной городской среды» в Калужской области дал возможность решить проблемы благоустройства огромного количества населенных пунктов.

Кстати, на Форуме в Калуге сразу семь наших муниципалитетов стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Федеральное финансирование получат:

Людиново

Обнинск

Боровск

Мещовск

Жиздра

Юхнов

Сухиничи

По достоинству оценивают развитие благоустройства в Калужской области и федеральные политологи.

- Калуга - хороший регион, чтобы продемонстрировать то, как региональное начальство вкладывает средства в развитие собственных территорий, - отметил президент Центра развития региональной политики Илья ГРАЩЕНКОВ. - Застраивать человейниками выгоднее, и это быстрые деньги, но если мы думаем немножко стратегически, то надо идти по пути длительных вложений. Прекрасно, что Правительство это понимает и подсвечивает тех губернаторов, которые тоже идут в этом фарватере.

- Калужская область получила возможность закрепить за собой статус «точки сборки», на которой разрабатываются важнейшие решения в сфере повышения качества и безопасности проживания людей в нашей стране, - заявил политконсультант и член экспертного клуба «Малые города — большое будущее» Павел СКЛЯНЧУК.

Очень важным было услышать на Форуме из уст премьер-министра страны решение федерального правительства продолжить финансовую помощь регионам.

- Для того, чтобы помочь российским субъектам активнее формировать благоприятную городскую среду, по инициативе Президента разработан целый ряд финансовых инструментов, благодаря которым в регионах построено более тысячи школ, детских садов, поликлиник и дорог – заявил Михаил Мишустин. - В первую очередь это инфраструктурные бюджетные кредиты. Предусмотренный для них 1 трлн рублей уже распределён между субъектами Федерации. И ещё 190 млрд рублей специальных казначейских кредитов.

Без строителей никуда

В церемонии открытия Форума принял участие министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Его приезд в регион совсем не случаен.

Для успешной реализации поставленных задач в первую очередь необходима устойчивая строительная база.

На рабочей встрече с Иреком Файзуллиным Владислав Шапша обсудил реализацию нацпроектов и федеральных программ, развитие строительной отрасли области. При содействии минстроя РФ решаются важные задачи по развитию региона, улучшению жизни людей.

- По вводу жилья в прошлом году достигли рекордного для области показателя – 1 млн 118 тыс. кв. м. Благодаря нацпроекту 11,5 тысяч семей улучшили жилищные условия. В этом году тоже идем хорошими темпами: за 6 мес. - 541,5 тыс. кв. м. – отметил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

На прошедшем Форуме была вручена I Национальная премия в сфере формирования комфортной городской среды. Калужская область стала лауреатом в номинации «Лучший регион по реализации федерального проекта «Формирования комфортной городской среды». Награды победителям вручил Ирек Файзуллин.

- Здесь, в этом зале, присутствуют управленческие команды регионов и специалисты, которые обеспечивают развитие наших исторических поселений, - подчеркнул глава Минстроя России Ирек ФАЙЗУЛЛИН.

Калуга – точка сборки

Мнение о том, что Форум малых городов в Калуге стал рубежным для подведения итогов реализации нацпроекта по формированию комфортной городской среды, высказывали многие политологи.

Действительно, Калужская область получила возможность закрепить за собой статус «точки сборки», на которой разрабатываются важнейшие решения в сфере повышения качества и безопасности проживания людей в нашей стране. С 2018 года в области было благоустроено свыше 1700 общественных пространств.

Такую роль региона в прошедшем форуме подчеркивает и заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы", президент Ассоциации интернет-технологов Андрей Цепелев:

- Калужская область снова в числе пяти лучших регионов по реализации проектов благоустройства, - отметил заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», президент Ассоциации интернет-технологов Андрей ЦЕПЕЛЕВ. - Калуга вновь подтвердила статус образцового региона со средней бюджетной обеспеченностью, который делает прорывы благодаря технологиям, подходу, интеллекту, команде Владислава Шапши.