Разбираемся в причине ротации кадров в высшем эшелоне калужской власти

Почему мэр Обнинска стала замом губернатора, а министр-строитель возглавил наукоград.

Утро жаркого вторника, 27 августа, в Калужской области обещало быть томным, но сообщение губернатора Владислава Шапши заметно взбодрило общественность, включая СМИ и чиновнический аппарат.

С этого дня у Обнинска появился новый градоначальник, а губернатора новый заместитель.

Глава администрации наукограда Татьяна Леонова перешла на работу заместителем губернатора и его же заместителем, но на должности председателя комитета Госсовета по кадрам. А министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин вернулся в наукоград работать главой администрации.

Мы задались вопросом, чем вызваны эти кадровые перестановки?

Испугаться не успела

О неожиданности или спонтанности принятия подобных решений не может быть и речи. Логика таких перестановок заключается в первую очередь в новых задачах, поставленных перед Леоновой и Лежниным.

Чтобы понять это, достаточно вспомнить прошлое и посмотреть на то как развивалась карьера этих чиновников.

Осенью 2020 года тогда только назначенная на должность мэра Обнинска Татьяна Леонова призналась, что тогда все произошло очень стремительно и времени на испуг просто не было. Нужно было сразу, с места в карьер, приступать к решению очень многих проблем города.

Благо за плечами был огромный опыт работы в научной, университетской среде. Татьяна Леонова в 2012 году стала профессором Института экономики и финансов, в 2014-м – она уже проректор Дальневосточного федерального университета, а в 2016-м – проректор МИФИ.

Татьяна Леонова до 2019 года исполняла обязанности проректора Обнинского института атомной энергетики. Поэтому встав у руля наукограда в 2020 году, она достаточно быстро освоилась в новом качестве.

Со временем стало понятно, почему Шапша поставил во главе Обнинска именно ее. Человек с таким ядерным во всех смыслах бэкграундом стал максимально эффективным при решении многих важных для города вопросов. Это и продление статуса наукограда, которое состоялось ровно месяц назад, и проект создания кластера ядерного образования в Обнинске, который также был успешно реализован.

В этой связи становятся очевидны мотивы Шапши, которыми он руководствовался при назначении Татьяны Леновой своим замом сразу по двум направлениям.

Ее опыт, опирающийся на умение работать в сложных условиях, знание изнутри специфику университетской деятельности, научного производства, социальных сфер, надо думать стал определяющим при принятии решения о назначении ее своим заместителем и на посту губернатора, и в комитете Госсовета. В обоих случаях она будет заниматься кадрами.

Дозвониться и взять оперативный комментарий у новоиспеченного замгубернатора мы пока не смогли. По нашей информации Татьяна Леонова сегодня уже участвует в стартсессии комиссии Госсовета по кадрам.

Да я в Обнинске уже!

В тот момент, когда на региональных лентах появилось известие о смене руководителя Обнинска, Вячеслав Лежнин уже находился в наукограде.

Словосочетание «принимать дела» не совсем быть может корректно для него. Дело в том, что еще до назначения министром строительства и ЖКХ Калужской области он долгие годы работал заместителем главы администрации Обнинска по вопросам городского хозяйства. Так что наукоград он знает назубок.

Впрочем, и его в Обнинске помнят и вспоминают с благодарностью. Тогда, 10 лет назад его уход из администрации города очень многие восприняли с сожалением.

И если вспомнить, сколько глобальных проектов было презентовано в Обнинске, возвращение туда в качестве градоначальника именно строителя Лежнина становится более чем понятным.

Это уже упомянутый кластер ядерного образования, завод радиофармпрепаратов и многое другое.

В общем, после той подготовительной работы, которую провела Татьяна Леонова, в наукограде неминуемо последуют большие стройки. А кому как не строителю их контролировать?

Тем паче, что энергии для работы Лежнину не занимать. Если кто не знает, то именно на нем лежала львиная доля работы по организации завершившегося накануне всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». А это, действительно, адский труд. Приезд в Калугу Михаила Мишустина - второго лица в государстве - говорит о высоком статусе форума и отличной его организации.

И вот уже на утро после этого тяжелейшего для организаторов форума Лежнин уже в Обнинске.

- Я сейчас встречаюсь с людьми, очень много дел, задачи серьёзные, их много, приступил к работе с самого утра, - почти в телеграфном стиле отчеканил в трубку Вячеслав Лежнин в ответ на нашу просьбу прокомментировать назначение.

Так что решение направить Вячеслава Лежнина на работу в Обнинск кажется совершенно логичным. Особенно с учетом того, что именно при работе Лежнина на посту министра были поставлены рекорды по строительству жилья и обновлению системы ЖКХ.

Вообще, кадровые перестановки при Владиславе Шапше, даже те, которые поначалу вызывают недоумение и удивление, со временем становятся более чем понятными. Достаточно вспомнить самые нашумевшие из них.

Во время ковида на пост министра он поставил Цкаева, который прекрасно справился с экстренными задачами сложнейших медицинских и логистических проблем. А когда ковид отступил и пожар был потушен, заменил его на Константина Пахоменко, эффективно справляющегося с вопросами восстановления медицины.

Да тот же Вячеслав Лежнин стал во главе регионального минстроя в преддверии запуска крупных проектов. Таких как строительство Северного обхода Калуги, реализация большого количества проектов благоустройства и запуск зон отдыха и досуга по всей области, как и строительство множества социальных объектов по федеральным и региональным программам.