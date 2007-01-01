Почему в посёлке Куровской под Калугой попахивает зомби-апокалипсисом

В последние несколько месяцев в социальных сетях на страницах руководства Калуги и области появилось очень много гневных сообщений от жителей Куровского.

Что происходит в этом микрорайоне Калуги, действительно ли там так всё плохо, как пишут калужане? Мы решили выяснить это и приехали в поселок в пятницу, 23 августа.

Среди множества заявлений от жителей, можно выделить несколько, по их словам, главных проблем. Это дороги, качество воды, благоустройство и освещение улиц.

На месте нам удалось пообщаться с людьми, посмотреть на то, как живет поселок, узнать версии руководства микрорайона и составить своё мнение.

Нас все бросили

Поселок Куровской ведет отсчёт своей жизни с 1956 года.

На сохранившихся с той поры зданиях ещё можно прочитать эту дату. Хотя официально он появился на карте двумя годами ранее. Тогда рядом начали добывать бурый уголь. Два огромных террикона до сих пор можно увидеть проезжая мимо. На вершине одного из них постоянно развивается флаг.

Запасы угля оказались небольшими и около тридцати лет назад они иссякли. Шахты закрылись. С тех пор поселок медленно стал ветшать. Несколько самых разбитых двухэтажных шлакоблочных домов снесли. Пустыри на их месте зарастают травой и бурьяном. Жителей переселили на правобережье Калуги.

В 2012 году поселок был присоединен к Калуге и стал микрорайоном. Но надежды на лучшую жизнь у местных жителей таяли год от года.

- У нас раньше и своя ЖКО была, льготы сельские, своя амбулатория была у нас, там и физкабинет был, и стоматологический, и лаборатория, даже скорая помощь у нас своя была, - рассказывает местная жительница Дина. – А сейчас все разрушено, везде бурьян.

Дина ведет нас по одной из главных улиц Куровского – Мира.

- После присоединения достроили многоквартирный жилой дом и ещё один построили и все, - продолжает экскурсию местная жительница. – Посмотрите, траву покосили и не убрали, детская площадка ржавая, песочницы нет. А вот это наша знаменитая липовая аллея. Как в лесу живём. Вот как только нас присоединили к Калуге, так и бросили совсем.

По дороге встречаем ещё несколько местных женщин.

- Вы сходите посмотрите на наши развалины поликлиники, - говорят куровчанки хором.

Так выглядела поликлиника в 2014 году. То, что осталось от поликлиники сегодня

Четырехэтажное здание поликлиники ещё 10 лет назад стояло недостроенное и пугало своими пустыми оконными проемами. Сейчас его снесли, но развалины остались.

- Мы боимся, дети наши здесь себе руки-ноги могут переломать, - говорит сопровождающая нас Надежда.

- А посмотрите, какие ямы на дорогах, - добавляет ещё одна местная жительница, - Прямо напротив детского садика, и так по всем улицам нашего поселка, как после бомбёжки.

- А вы воду нашу из-под крана видели? – спрашивает ещё одна местная жительница. – Грязь одна, а не вода.

Сделав круг по поселку, мы возвратились к месту начала экскурсии, автобусной остановке.

- Вы напишите там, как мы плохо живем, власти нас забыли совсем, - говорят напоследок женщины и отправляются восвояси.

Давайте по порядку

Ещё раз определившись с основными, по мнению жителей, проблемами Куровского, мы пошли к представителям власти узнать их мнение.

Вход в одноэтажный административных домик с флагом РФ был открыт. Изнутри доносился гимн России. Мы остановились на входе в нерешительности: это у них постоянно так? Оказалось, что в тот момент здесь чествовали представителей местного МЧС.

Сам начальник отдела Управления по работе с населением на территориях микрорайона «Куровской» Виктор Корнеев после мероприятия молча провел нас в свой кабинет. Работает он здесь чуть больше месяца. Правда, у Виктора Корнеева это второй заход в руководство посёлка. Лет пять назад он уже работал здесь, так что проблемы для него не в диковинку.

- Давайте по порядку, вас ведь уже местные водили по поселку? – чуть улыбаясь задал риторический вопрос Виктор Корнеев.

Начали с дорог.

Виктор Корнеев

начальник отдела Управления по работе с населением на территориях микрорайона «Куровской» Да, ямочный ремонт нужен, мы каждую весну проводим осмотр улично-дорожной сети. В план ремонта уже включены улицы Мира, Шахтёрская и Строительная

Городской голова Калуги подтвердил нам, что город выделил средства на ямочный ремонт в Куровском.

- Мы запланировали 7,5 млн. рублей на ямочный ремонт в микрорайоне, - говорит городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. – Уже нынешней осенью приступим к ремонту. Конечно, одномоментно невозможно отремонтировать все дороги в Куровском, начнем с самых травмоопасных участков.

Что касается качества воды, то, как пояснил Виктор Корнеев, еще лет пять назад в поселке построили станцию очистки, проводили все необходимые экспертизы. Вода признана пригодной, а все дело в трубах. Их проложили 70 лет назад и сегодня это фактически уже просто направления течения воды под землей.

- Сейчас постепенно трубами водоканал занимается, - пояснил Корнеев. - Они меняют на пластик сгнивший металл. В посёлке поменяли порядка 17% всех подземных водоводов.

Так выглядит липовая аллея сегодня.

Как выяснилось, липовую аллею действительно пять лет назад сажали «всем миром». Но, по словам Виктора Корнеева, бюджетных денег на саженцы практически не потратили – помогли спонсоры. С тем, что нынешнее состояние аллеи совсем не ахти, чиновник соглашается.

- Мы запланировали благоустройство этой территории. В этом году приведем в порядок части липовой аллеи, - пояснил Виктор Корнеев. - Мы выиграли областной конкурс и у нас будет порядка пяти миллионов потрачено на благоустройство.

Объяснил чиновник и «проблему с освещением». По его словам, не так давно из-за сильного ветра упала одна из опор, порвались провода, но энергетики приехали и все починили.

Освещение в Куровском есть – заверил нас Виктор Корнеев.

Есть и пострашнее

Год назад по просьбе жителей мы ездили в Тихонову Пустынь. Это тоже одна из вновь присоединённых к Калуге территорий. То, что мы тогда увидели, было реально ужасно. Разваливающиеся деревянные дома, убитые напрочь дороги, проблемы с медициной, освещением, запахи канализации…

В минувшую пятницу, по дороге в Куровской нам представлялись подобные ужасы. Однако, шок мы испытали по другому поводу.

Остановились у автобусной остановки около 10 утра. Вокруг было тихо и безлюдно. Подошёл городской (тот самый красный) автобус, высадил пару пассажиров. И вдруг со всех сторон прямо на нас пошли зомби. Все как один: качающаяся походка, отрешенный взгляд, помятое лицо и одежда, трясущиеся руки.

Сразу вспомнив все эпизоды из фильмов ужасов, мы поначалу остолбенели. Лишь, когда мы посмотрели в сторону, куда потянулись зомби, поняли, в чем дело.

За нами расположился продуктовый магазин и армия местных асоциальных элементов спешила туда, так как на часах пробило 10.00 и начались продажи спиртного.

Вообще, посёлок, действительно, немного напоминает локации из ужастиков. Нет, не заброшенный, но очень неухоженный.

Вот не так давно по улице Мира проложили новенький тротуар из плитки. Покосили траву и не убрали – вся плитка в ней, а вокруг специфический «пьяный» мусор: бутылки, какие-то пакеты, остатки трапез (видимо, тех самых зомби).

Обшарпанные дома, гниющая стена амбулатории, пустые окна бывшего училища. Спортплощадка, заросшая травой. Всюду какой-то налет тления. Хотя мы приехали всего за день до юбилея Куровского. В воскресенье, 25 августа, поселок отметил 70 лет со дня основания.

Однако, сказать, что здесь вообще всё «ужас-ужас» не получается. Нет здесь того самого системного «нас бросили», как в той же Тихоновой Пустыни.

Амбулатория работает, есть участковый и педиатр, детский сад, магазины, общественный транспорт. В управе, вон, гимн играет…