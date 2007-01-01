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«Ирокез был весь в омерзительной липкой гадости»: цапля погибла в химическом озере под Калугой

Прокуратура занялась свалкой в деревне Ястребовка.
Сергей ПЕТРОВ
08:45 сегодня
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Природоохранная прокуратура Калужской области начала проверку по факту гибели цапли по кличке Ирокез.

Эту птицу однажды выходили в центре реабилитации диких животных «Феникс» и выпустили на свободу. Однако она попала туда еще раз в конце июля этого года. Птицу вытащили из отравленного озера под деревней Ястребовка.

- Ирокез был весь в омерзительной липкой гадости – смесь краски, каких-то масел, - говорит руководитель центра «Феникс» Вероника Матюшина. – Оперение было полностью убито. Причем, птица же начинает самоочищаться, и клюв был в этой липкой дряни. Значит наглотался.

Второй раз цапля прожила в «Фениксе» всего один день. Спасти Ирокеза не удалось, он умер от отравления.

Как сообщает природоохранная прокуратура, в конце этой недели по факту гибели птицы была проведена проверка и заведено дело. На место выезжали сотрудники ведомства, которые взяли пробы воды и обнаружили рядом с водоемом, где погибла птица, свалку мусора.

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Лента комментариев
Alexandr Seva

Денисов потребует от Калужан понять и простить. Специалисты судя по видео там обученные из за рубежа, странно что не справляются. Хотя пока не дали по одному месту тут другим специалистам они ул. Огарева отказывались делать, забрав все деньги себе. А щас ходят там как гуси важные.

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sergey_l

Птицы перелетят в другой сквер!

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mrTJohn

Я думал уже всё решено. 😮

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mrTJohn

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