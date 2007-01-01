«Ирокез был весь в омерзительной липкой гадости»: цапля погибла в химическом озере под Калугой

Прокуратура занялась свалкой в деревне Ястребовка.

Природоохранная прокуратура Калужской области начала проверку по факту гибели цапли по кличке Ирокез.

Эту птицу однажды выходили в центре реабилитации диких животных «Феникс» и выпустили на свободу. Однако она попала туда еще раз в конце июля этого года. Птицу вытащили из отравленного озера под деревней Ястребовка.

- Ирокез был весь в омерзительной липкой гадости – смесь краски, каких-то масел, - говорит руководитель центра «Феникс» Вероника Матюшина. – Оперение было полностью убито. Причем, птица же начинает самоочищаться, и клюв был в этой липкой дряни. Значит наглотался.

Второй раз цапля прожила в «Фениксе» всего один день. Спасти Ирокеза не удалось, он умер от отравления.

Как сообщает природоохранная прокуратура, в конце этой недели по факту гибели птицы была проведена проверка и заведено дело. На место выезжали сотрудники ведомства, которые взяли пробы воды и обнаружили рядом с водоемом, где погибла птица, свалку мусора.