В Калуге будут решать судьбу русской провинции

В субботу, 24 августа, Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» соберет более полутора тысяч участников со всей страны

Встреча обещает быть масштабной, представительной и результативной.

Традиционно форум посетит премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Среди многочисленных участников - руководители строительной отрасли, представители федеральных и региональных органов власти и институтов развития, ведущие российские архитекторы, урбанисты, дизайнеры.

У каждого городка свое лицо

Кто-то считает, что за пределами крупных городов жизнь едва тлеет, но это большая ошибка. Малые города – это 70% всех городов России. В них проживает почти 15% ее населения, а это около 16 млн человек, фактически каждый девятый россиянин. И потенциал этих территорий – экономический, культурный, туристический - раскрыт далеко не полностью.

- Каждый из малых городов либо исторических поселений, хоть они и объединены общим термином «малые города и исторические поселения», – у каждого из этих населённых пунктов своя история, своя география, своя культура отчасти. И конечно, всегда нужно найти ключ к раскрытию так называемого конкурентного преимущества, - сказал еще в 2018 году Владимир Путин, выступая на аналогичном форуме в Коломне.

Удержать людей в родном краю

Любой город – большой или малый – это прежде всего люди. И чтобы русская глубинка не оскудела, эти люди должны иметь условия для полноценной жизни – рабочие места, нормальное жилье, хорошие дороги, ухоженные общественные территории, площадки для досуга и увлечений.

Калуга не случайно стала местом проведения Форума. В регионе успешно реализуются государственные проекты и программы – такие как «Комфортная городская среда», «Комплексное развитие сельских территорий», «Безопасные качественные дороги», «Земский доктор» и другие.

- Наша область показала высокую результативность в организации этой работы – реализации национальных проектов. По кассовому исполнению мы вошли в пятерку лидеров в стране. У нас впереди еще много задач. Это касается и развития системы здравоохранения, и строительства больниц. Это касается и развития образования, - отметил Губернатор Владислав Шапша на одном из профильных заседаний областного правительства.

Действует механизм инициативного бюджетирования, когда жители сами выбирают объекты для благоустройства и затем с помощью областного и местного бюджета, а также собственных вложений облагораживают любимые уголки малой родины.

Делается все возможное, чтобы население небольших городов, поселков не убывало, чтобы люди держались за родные места, в это вкладываются беспрецедентные средства. Но и этих мер недостаточно, ведь пока картина по стране невеселая: депопуляцию испытывают 70 процентов малых и средних городов России. Трое из четырех школьных выпускников хотят получить образование в большом городе и не возвращаться домой. А это влечет дефицит учителей, врачей и многих других специальностей.

- Улучшение жизни в малых городах и исторических поселениях является стратегическим приоритетом, без чего невозможно достичь национальной цели развития, поставленной президентом, - считает Михаил Мишустин.

Отработать новые механизмы, распространить передовой опыт, получить новые возможности развития русской провинции – все это ключевые задачи участников форума.

Директор дивизиона «Городская экономика» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Ольга Захарова считает, что уже сегодня создавать моду на малые города, работать над их имиджем и искать сильные стороны, подсвечивать их возможности и самобытность.

- Город должен видеть человека, - говорит Ольга Викторовна. - Люди должны развиваться и чувствовать себя в нем комфортно. Это главное. Кроме того, жизнь в малых городах чувствуется острее, если уметь ее жить, а не проживать.

Малым городам – большие планы

Центральным событием форума станет объявление победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Этот конкурс проводится Минстроем России по поручению Президента с 2018 года. За это время 13 городов Калужской области с 17 проектами уже стали победителями и получили на их реализацию в общей сложности более миллиарда рублей.

Среди проектов-победителей культурно-природный парк «Свет творящая Текижа» в Боровске, торговая площадь «Лучезарная Базарная» в Сухиничах, пешеходный маршрут «Прогулки по Тарусе. Берега» и другие.

На форуме в Калуге будет определено 288 победителей, которые получат федеральную поддержку для своих проектов. При этом 13 заявок подали 11 районов Калужской области.

- Для нас это возможность представить свои проекты, потенциал наших исторических городов, - комментирует ожидания от форума губернатор Владислав Шапша. - Победа в конкурсе позволит создать в муниципалитетах новые благоустроенные парки, скверы, аллеи, набережные.

В рамках форума запланированы и другие значимые события, в том числе премьерные. Это Первая национальная премия в сфере формирования комфортной городской среды, Первый всероссийский молодежный форум «Молодёжь и городская среда», а основная тема деловой и выставочной программы получила название «Моя семья — Россия».

Участников ждут дискуссии, интерактивные мероприятия, круглые столы, а также экскурсии по областному центру и за его пределы. Гости региона своими глазами увидят, как благоустраивается Калужская земля, сколько труда и любви калужане вносят в ее благополучие.