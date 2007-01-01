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Что сейчас происходит на главной стройке Калуги - Синих мостах

Мы побывали на месте и оценили, успеют ли открыть движение к концу августа
Михаил Тырин
08:10 сегодня
1 755
Фото автора
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На прошлой неделе губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что очень просил строителей уложиться с работами, которые позволили бы открыть движение по Синим мостам в конце месяца.

В четверг, 22 августа мы побывали на стройплощадке и своим взглядом оценили, успеют ли дорожники уложиться в этот срок?

Работа идёт - этого не отнять. На площадке трудится тяжелая техника, то и дело подъезжают грузовики с песком, экскаваторы и грейдеры заделывают дыры в ландшафте. Сам мост - усиленный и расширенный - уже стоит во всей красе. Даже перила покрашены в традиционный синий цвет.

Но вот подъезд к объекту со стороны ул. Глаголева все еще напоминает зону ядерной бомбардировки. Огромные кучи песка и щебенки, зияющие провалы в грунте (идет работа с трубопроводными коммуникациями), отсутствие даже намеков на стежку-дорожку...

Мы заходим в офисное здание, стоящее напротив стройки века.

- Девушки, можно сделать фото из вашего окна? - интересуемся.

Девушки при виде представителей прессы спрашивают:

- А когда мост откроют?

- Надеялись ко Дню города - уже через неделю.

Калужанки скептически переглядываются.

Тяжелые грузовики непрерывно подвозят тонны песка и немедленно возвращаются за новыми тоннами
Тяжелые грузовики непрерывно подвозят тонны песка и немедленно возвращаются за новыми тоннами
Экскаваторы неустанно превращают песчаные холмы в ровный грунт
Экскаваторы неустанно превращают песчаные холмы в ровный грунт
Катки и грейдеры разравнивают и уплотняют песчаное покрытие
Катки и грейдеры разравнивают и уплотняют песчаное покрытие
На стройплощадке не слишком многолюдно, сейчас время тяжелой техники
На стройплощадке не слишком многолюдно, сейчас время тяжелой техники
Мост выглядит как новенький, даже перила покрашены. Но заехать на него пока никак...
Мост выглядит как новенький, даже перила покрашены. Но заехать на него пока никак...

У любого сложного объекта есть сроки, есть ресурсы, но есть и объективные обстоятельства. Сам мост - это всего 50 метров, но общая протяженность объекта реконструкции составляет 455 метров. И все эти метры напичканы коммуникациями - трубами, кабельными трассами. И на наш непрофессиональный взгляд за оставшуюся неделю строителям ну никак не уложиться и не завершить работу.

Так что мы бы не советовали калужанам надеяться на запуск движения в конце августа.

Хотя будем очень рады ошибиться.

А пока дело делается, предлагаем вспомнить, какими были Синие мосты до начала реконструкции.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
Alexandr Seva

Денисов потребует от Калужан понять и простить. Специалисты судя по видео там обученные из за рубежа, странно что не справляются. Хотя пока не дали по одному месту тут другим специалистам они ул. Огарева отказывались делать, забрав все деньги себе. А щас ходят там как гуси важные.

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