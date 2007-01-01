Что сейчас происходит на главной стройке Калуги - Синих мостах

Мы побывали на месте и оценили, успеют ли открыть движение к концу августа

На прошлой неделе губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что очень просил строителей уложиться с работами, которые позволили бы открыть движение по Синим мостам в конце месяца.

В четверг, 22 августа мы побывали на стройплощадке и своим взглядом оценили, успеют ли дорожники уложиться в этот срок?

Работа идёт - этого не отнять. На площадке трудится тяжелая техника, то и дело подъезжают грузовики с песком, экскаваторы и грейдеры заделывают дыры в ландшафте. Сам мост - усиленный и расширенный - уже стоит во всей красе. Даже перила покрашены в традиционный синий цвет.

Но вот подъезд к объекту со стороны ул. Глаголева все еще напоминает зону ядерной бомбардировки. Огромные кучи песка и щебенки, зияющие провалы в грунте (идет работа с трубопроводными коммуникациями), отсутствие даже намеков на стежку-дорожку...

Мы заходим в офисное здание, стоящее напротив стройки века.

- Девушки, можно сделать фото из вашего окна? - интересуемся.

Девушки при виде представителей прессы спрашивают:

- А когда мост откроют?

- Надеялись ко Дню города - уже через неделю.

Калужанки скептически переглядываются.

Тяжелые грузовики непрерывно подвозят тонны песка и немедленно возвращаются за новыми тоннами

Экскаваторы неустанно превращают песчаные холмы в ровный грунт

Катки и грейдеры разравнивают и уплотняют песчаное покрытие

На стройплощадке не слишком многолюдно, сейчас время тяжелой техники

Мост выглядит как новенький, даже перила покрашены. Но заехать на него пока никак...

У любого сложного объекта есть сроки, есть ресурсы, но есть и объективные обстоятельства. Сам мост - это всего 50 метров, но общая протяженность объекта реконструкции составляет 455 метров. И все эти метры напичканы коммуникациями - трубами, кабельными трассами. И на наш непрофессиональный взгляд за оставшуюся неделю строителям ну никак не уложиться и не завершить работу.

Так что мы бы не советовали калужанам надеяться на запуск движения в конце августа.

Хотя будем очень рады ошибиться.

А пока дело делается, предлагаем вспомнить, какими были Синие мосты до начала реконструкции.