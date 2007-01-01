Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни

Совсем скоро Калугу ждет праздник.

Конечно, без программы к этому дню обойтись не могло, однако это не все, что приготовили для жителей и гостей города.

Подробнее обо всех событиях читайте в нашей традиционной еженедельной афише.

Итак, начнем.

Арена КТЗ (Московская, 212)

28 августа в 19:00 пройдет стендап Нидаль Абу-Газале (Abu Show). (18+)

Нидаль Абу-Газале стендап-комик, на его канале видео набирают свыше 230 миллионов просмотров. Он также автор Abu Show. У Нидаля богатый опыт, а его выступления всегда сопровождаются импровизаций, что придает им особую изюминку.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

23 августа в 19.00 состоится концерт «Планета детства», VIVA DANCE. (0+)

- Пора мечтаний и искренней радости, - так говорят организаторы концерта о детстве.

Юные артисты Центра хореографического воспитания «VIVA DANCE» представят свои лучшие танцевальные номера. Это будут стилизованные народные танцы, а еще детская и современная хореография.

29 августа в 19:00 пройдет концерт «В ритмах танца». (6+)

Концертная программа пройдет в исполнении Оркестра русских народных инструментов им. Е. Тришина.

Оркестр исполняет музыку разных стилей и жанров. Гости услышат ритмы Испании, Греции, Аргентины и произведения с элементами джаза в исполнении народных инструментов. Прозвучат композиции «На ярмарке» Николая Будашкина, Забвение» и «Либертанго» Астора Пьяццоллы, а также много другое.

30 августа в 19:00 пройдет концерт «Калуга моя, Калуга». (12+)

В преддверии Дня города Калужская областная филармония подготовила концерт с участием вокально-инструментального ансамбля «Орион». В праздничной программе будут звучать популярные и авторские песни, хиты мировой эстрады. А после выступления группы зрителей ждет дискотека под открытым небом.

Инновационный культурный центр (Октябрьская, 17А)

30 и 31 августа состоится Фестиваль уличного кино. (16+)

В эти дни калужане смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за те, которые им понравились больше всего.

30 августа в 19:00 зрителям представят внеконкурсную программу. На ней покажут лучшие российские короткометражки разных лет.

31 августа в 18:00 начинается главная часть фестиваля и показ конкурсной программы. Туда войдут короткометражные работы с участием Максима Лагашкина, Юрия Колокольникова, Сергея Епишева, а также других известных людей. Помимо этого, у футболиста Артема Дзюбы будет кинодебют.

Проголосовать за лучший фильм можно будет, посветив за понравившуюся работу фонариком.

Организаторы будут замерять уровень света и к сентябрю победитель получит один миллион рублей.