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Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни

Совсем скоро Калугу ждет праздник.
Анастасия Каторгина
19:00 22.08
0 552
Читайте KP40.RU:

Конечно, без программы к этому дню обойтись не могло, однако это не все, что приготовили для жителей и гостей города.

Подробнее обо всех событиях читайте в нашей традиционной еженедельной афише.

Итак, начнем.

Арена КТЗ (Московская, 212)

28 августа в 19:00 пройдет стендап Нидаль Абу-Газале (Abu Show). (18+)

Нидаль Абу-Газале стендап-комик, на его канале видео набирают свыше 230 миллионов просмотров. Он также автор Abu Show. У Нидаля богатый опыт, а его выступления всегда сопровождаются импровизаций, что придает им особую изюминку.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

23 августа в 19.00 состоится концерт «Планета детства», VIVA DANCE. (0+)

- Пора мечтаний и искренней радости, - так говорят организаторы концерта о детстве.

Юные артисты Центра хореографического воспитания «VIVA DANCE» представят свои лучшие танцевальные номера. Это будут стилизованные народные танцы, а еще детская и современная хореография.

29 августа в 19:00 пройдет концерт «В ритмах танца». (6+)

Концертная программа пройдет в исполнении Оркестра русских народных инструментов им. Е. Тришина.

Оркестр исполняет музыку разных стилей и жанров. Гости услышат ритмы Испании, Греции, Аргентины и произведения с элементами джаза в исполнении народных инструментов. Прозвучат композиции «На ярмарке» Николая Будашкина, Забвение» и «Либертанго» Астора Пьяццоллы, а также много другое.

30 августа в 19:00 пройдет концерт «Калуга моя, Калуга». (12+)

В преддверии Дня города Калужская областная филармония подготовила концерт с участием вокально-инструментального ансамбля «Орион». В праздничной программе будут звучать популярные и авторские песни, хиты мировой эстрады. А после выступления группы зрителей ждет дискотека под открытым небом.

Инновационный культурный центр (Октябрьская, 17А)

30 и 31 августа состоится Фестиваль уличного кино. (16+)

В эти дни калужане смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за те, которые им понравились больше всего.

30 августа в 19:00 зрителям представят внеконкурсную программу. На ней покажут лучшие российские короткометражки разных лет.

31 августа в 18:00 начинается главная часть фестиваля и показ конкурсной программы. Туда войдут короткометражные работы с участием Максима Лагашкина, Юрия Колокольникова, Сергея Епишева, а также других известных людей. Помимо этого, у футболиста Артема Дзюбы будет кинодебют.

Проголосовать за лучший фильм можно будет, посветив за понравившуюся работу фонариком.

Организаторы будут замерять уровень света и к сентябрю победитель получит один миллион рублей.

                                                                                             

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4еловек

А перекройте себе горло

...
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Какие улицы Калуги перекроют на День города
09:47 22.08
2 1538
Белый Орёл

А перекройте себе горло

...
Авто и транспорт
Какие улицы Калуги перекроют на День города
00:45 22.08
2 1538
ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
22:42 21.08
4 3469
Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:33 21.08
4 3469
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 3469
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 3469
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

...
Авто и транспорт
Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
12:21 21.08
4 3247
ajax

Какой массовый наплыв гостей, аж из 4-х регионов!))

...
Спорт
Кубок России по стрельбе из лука собрал в Калуге сильнейших стрелков страны
12:13 21.08
1 648
ajax

Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт...

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Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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