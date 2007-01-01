«Я не наркоман, я алкоголик»: виновника резонансного ДТП в центре Калуги приговорили к 8 годам колонии общего режима.

24 августа 2023 года 49-летний Владимир Антонов на своей «Тойоте» протаранил остановку на улице Кирова. В аварии пострадали 10 человек, трое из них – дети. Медицинская экспертиза показала, что мужчина был под действием наркотиков.

Одна из пострадавших в этой аварии осталась инвалидом на всю жизнь. Женщина работала учительницей начальных классов и готовилась набирать первачков. Другие пострадавшие также получили серьезные травмы, многие до сих пор продолжают восстанавливаться после аварии.

16 августа мы побывали на четвертом и последнем заседании суда первой инстанции по делу резонансном ДТП.

Роковой день

Прежде чем мы перейдем к происходящему на суде, давайте перенесемся в тот роковой день 24 августа 2023 года.

Около двух часов дня в редакцию позвонила женщина и рассказала о жутком происшествии на Кирова: «Тут ДТП, люди лежат, он посбивал людей, как кегли», - прокричала в трубку свидетель аварии. Мы сразу же отправились на место происшествия.

На остановке, которые калужане по привычке называют «рынок», всегда много людей. Здесь проходят все ключевые маршруты города. В тот момент каждый прохожий подумал, что на месте пострадавших людей мог оказаться он сам.

Вокруг остановки сразу же собрались люди, на земле лежал рекламный баннер, а по ступенькам магазина, который находится позади остановки, стекала кровь.

В машине, которую устроил весь этот ад, лежал Антонов. Он приоткрывал глаза, шевелил губами и иногда дергался. Автомобиль оцепили сотрудники полиции, так как многие калужане уже пытались совершить самосуд.

Четырех пострадавших женщин отвезли в областную клиническую больницу. Все они находились в тяжелом состоянии. В реанимацию попали двое подростков 15 и 16 лет.

Самого юного из пострадавших – 3-летнего ребенка, отвезли в травматологическое отделение вместе с мамой. На беду калужан откликнулись врачи из Москвы.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил помощь федеральных медицинских центров. Врачи детской больницы все время были на связи с коллегами из столицы. Через несколько дней трех человек все-таки перевели в московские больницы.

Больной или нет

На всех четырех заседаниях интересы Антонова защищал адвокат из Москвы.

На последнем заседании он запросил дополнительную экспертизу психического состояния Антонова, а также подал ходатайство о возобновлении следствия. Он утверждал, что его клиент больной человек.

- 2 августа 2020 года Антонов получил тяжелую черепно-мозговую травму. Упал с лестницы, ударился виском, потерял сознание. В тот же день он был госпитализирован, - читал строчки из своего ходатайства защитник.

После этой травмы его осматривал психиатр, который поставил диагноз органическое астеническое расстройство, обусловленное черепно-мозговой травмой.

Выписавшись из больницы Антонов продолжал запойно пить. По словам адвоката, первый приступ эпилепсии у его подзащитного диагностировали в ноябре 2022 года.

Также удалось найти очевидцев, которые утверждают, что Антонова стошнило перед аварией, он пропустил зеленый цвет светофора.

Нашлись свидетели, которые видели, что у Антонова шла изо рта пена, он дергался, но находился в сознании. В итоге адвокат попросил назначить повторную экспертизу и возобновить следствие из-за новых доказательств, которые необходимо исследовать. Также он утверждал, что при медицинском обследовании были допущены ошибки и его необходимо провести заново.

Однако суд, выслушав доводы защитника, отказался удовлетворить его просьбы.

Сам 49-летний Владимир Антонов пытался вызвать жалость к своей персоне. Просился на свободу под тем предлогом, чтобы заработать денег на компенсацию ущерба для пострадавших.

- У меня нет возможности хоть как-то сейчас искупить вину перед потерпевшими. Я натворил страшное дело, я все понимаю прекрасно, - говорил подсудимый. - У меня стаж вождения 33 года, за это время не было ни одного серьезного нарушения.

Спидометр иногда обманывал, я думал, что еду 58, а на деле 62, - пытался оправдать многочисленные штрафы за нарушение правил Антонов. - Вот эти пару километров все время попадали на камеру.

Я не наркоман, я алкоголик

- Я не смогу вернуть вам здоровье и заслужить прощение, - сказал в последнем слове Антонов. - Я уже готов отсидеть, но в лагере у меня не будет никакой возможности оказать помощь. В жизни никого никогда не обижал, многим помогал и людей в семьи возвращал... Старался прожить так, чтобы никого не задеть.

После этого водитель начал вспоминать 24 августа.

- У меня права то были на руках. Да, меня их лишили, но они еще были у меня на руках, я себя этим оправдывал, - жалостивился Антонов. - Я потерял в этот день телефон, поехал за ним. Хотел на Маяковке сначала купить его, но потом поехал на Кирова, потому что надо было восстановить симку. Очнулся я только на следующий день. Мне приписали, что я какой-то страшный наркоман. Я виноват, что за месяц до этого, когда был пьяный, сделал затяжку одну дурную, а она хранилась целый месяц. Но я не наркоман, я алкоголик.

Последнее прозвучало особенно безобразно. Особенно на фоне того, что незадолго до этих слов Антонов и вовсе утверждал, что не употреблял наркотики.

А в заключении медэкспертизы черным по белому написано, что в его моче в день аварии обнаружили тетрагидроканнабинол. Иными словами, Антонов совершено точно курил травку.

Не конец

По совокупности преступлений суд приговорил Антонова к восьми годам колонии общего режима. Ровно столько, сколько просил прокурор.

Также Антонов должен будет выплатить пострадавшим компенсацию в размере 6,5 миллиона рублей. На три года после отбытия срока его лишили права управлять транспортом и конфисковали автомобиль «Тойота Королла».

После оглашения приговора к водителю подошел секретарь и спросил, будет ли он подавать на апелляцию. Антонов тихо проговорил: «Я ничего не знаю, ничего сейчас говорить не буду». И на вопросы журналистов еще совсем недавно очень разговорчивый мужчина отвечать отказался.

Единственная, кого со стороны подсудимого можно пожалеть, так это его мать. Скромная женщина в возрасте нервно перебирала свою одежду и спрашивала адвоката, сразу ли посадят ее сына, куда его повезут?

Она явно до сих пор надеется, что адвокат сумеет скостить срок ее сыну. Уж очень он бодро убеждал он женщину, что будет подавать апелляцию.

Правда, мы очень и очень сильно сомневаемся, что ее удовлетворят. А в том, что вышестоящая инстанция не изменит приговор – нет. Ну, если только в сторону ужесточения.