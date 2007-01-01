Автокластер разогнал экономику Калужской области до триллиона рублей

Все автозаводы региона возобновили работу и наращивают производство.

В понедельник, 19 августа, заместитель губернатора Владимир ПОПОВ доложил губернатору Владиславу ШАПШЕ, что индекс промышленного производства региона за шесть месяцев составил 121,8 % к соответствующему периоду прошлого года. По этому показателю Калужская область стала лидером в ЦФО. За это же время было отгружено продукции на общую сумму 509 миллиардов рублей. Оборот торговых организаций за этот период увеличился на 21,6%, что в переводе на деньги – почти триллион рублей, а именно - 985 миллионов.

По словам главного по региональной экономике, большую роль в этом росте сыграли автомобильные заводы. По крайней мере, сравнимую с той, что в 2022 году привела к просадке цифр калужской экономики. Тогда они выглядели пугающе: ведь взрывное развитие калужского автокластера в свое время изменило облик региона. Гости из других городов даже говорили, что автомобили стали новым калужским брендом наравне с космосом. С развитием автомобильного производства связывали большие надежды и власти, и простые горожане.

В марте 2022-го отпустили в простой работников «Вольво». Тогда же пришла тишина в цеха «Фольксвагена». Еще через месяц остановились линии компании «ПСМА Рус», выпускавшей Ситроены, Пежо, Мицубиси... И, хотя работникам за вынужденный простой выплачивались две трети месячного заработка, состояние гнетущей неопределенности в то время коснулось многих.

Вдохнуть вторую жизнь

Держать на привязи мощнейший потенциал современных производственных автоплощадок не хотел никто. И вот шаг за шагом на остановленных заводах Калужской области начала проявляться активность.

В декабре 2023-го стало известно, что бывший завод «Вольво» возвращается в строй в новом качестве – об этом объявил губернатор Владислав Шапша. Он провел переговоры с российским собственником бывшей площадки «Вольво» - генеральным директором Группы компаний «Промышленные инвестиции» Андреем Александровым и исполнительным директором машиностроительного завода «АМО». Речь шла о запуске производства российских полноприводных грузовиков.

Тогда же, в декабре 2023 года, мы узнали, что запущено тестовое производство на площадках «ПСМА Рус». На тот момент еще не разглашалось, что моделью, выбранной для пробной партии машин, станет кроссовер C5 Aircross. Партнером, который вдохнул вторую жизнь в производство, стала компания «Автомобильные технологии», ранее занимавшая поставкой автозапчастей.

А вскоре благая весть пришла и с площадки бывшего «Фольксваген Груп Рус» – завод с августа также возобновил серийное производство автомобилей. И здесь нашлась надежная компания – работу по запуску нового производства теперь ведет AGR Automotive Group. Подробностей о модельном ряде пока мало, но эксперты напрямую связывают оживление в цехах предприятия с визитами губернатора Владислава Шапши в Китай, в том числе, в составе президентской делегации.

«Ситроены» в строю

- Благодаря поддержке регионального правительства и лично губернатора, мы, начиная с прошлого года, успешно реализуем план мероприятий, направленных на эффективную загрузку производственных мощностей промышленной площадки «ПСМА Рус», - рассказал Павел БЕЗРУЧЕНКО, директор по стратегическому развитию отечественного предприятия «Автомобильные технологии», которое пришло на смену французско-японскому.

В конце прошлого года мы начали выпуск Citroen С5 Aircross», - говорит Безрученко. - Ведутся работы по запуску участка механической обработки и сборки двигателей. Кроме этого, до конца текущего года планируется наладить выпуск новой модели.

Детали стратегического планирования пока не буду раскрывать, но уже можно отметить, что в ближайшей перспективе нам удастся полноценно загрузить работой сварочный цех и окрасочный комплекс, а также продолжить модернизацию завода и индустриализацию будущих проектов, - уточнил в заключение Безрученко.

Также в планах предприятия развивать локализации и вовлечь в этот процесс производителей комплектующих, работающих на территории Калужской области.

Русское «Вольво»

Производитель грузовиков, работающий на площадке «Вольво», подтвердил увеличение до 2000 штук производства грузовых автомобилей Kaluga Next «АМО». Все заказы подтверждены клиентами.

- В менеджменте предприятия произошли изменения, но все люди в команде директоров уже работали на нашем заводе долгие годы, - отметил исполнительный директор предприятия «АМО» Роман ПЕТРЯЕВ. - Извне мы практически никого не брали, и коллектив это оценил позитивно.

Производимая продукция полностью локализована в РФ. Уже ведутся переговоры с иностранным производителем по новому модельному ряду.

Кстати, как пояснил Петряев, дообучение персонала на производстве заняло менее двух месяцев – основная часть специалистов уже имеет многолетний опыт работы в автопроме.

- Если говорить о трех унаследованных нами флагманских автозаводах, то сегодня все три работают, - комментирует нынешнюю ситуацию в региональном автопроме президент Калужской Торгово-промышленной палаты Виолетта КОМИССАРОВА. – Что касается самой высокой степени готовности – здесь лидер предприятие, которое раньше относилось к группе Пежо-Ситроен. И тот менеджмент, который уходил, и который принимал завод – все настолько качественно подошли к вопросу, что эксперты из федерального центра даже не сразу поверили, что все линии могли остаться в такой степени сохранности. Поэтому они начали раньше всех, и даже вопросы потенциальной локализации у них движутся весьма успешно.

Второе по активности и стратегическому пониманию своего развития – завод на базе «Вольво», сейчас это предприятие «АМО», - продолжает Комиссарова. - Уже идет сборка с опережением графика. Но самое важное, что они проявили самый активный интерес к нашим промышленным форумам, где ищут потенциальных партнеров по компонентам, по технологиям – идет процесс глубокой локализации.

Рост во всем

В заключение, скажем, что данные по первым шести месяцам этого года выглядят весьма оптимистично не только в срезе калужского автопрома, но и по экономике в целом. Значительный рост в сравнении с январем-июнем 2023-го наблюдается в производстве:

химических веществ - в 2,5 раза;

транспортных средств и оборудования - 151,4 %;

бумаги и бумажных изделий - 134,9 %;

пищевых продуктов - 128 %;

резиновых и пластмассовых изделий - 128 %;

лекарственных средств - 128 %;

производстве машин и оборудования –128 %.

При этом, Калужская область, пропустив вперед только Москву и Московскую область, сохраняет третье место в ЦФО по уровню среднемесячной заработной платы.

- Ситуация в реальном секторе экономики Калужской области не просто стабилизировалась, — написал в своем телеграм-канале губернатор Владислав Шапша. - Мы укрепляем позиции одного из ведущих промышленных регионов. Хорошие показатели у нас и в сельском хозяйстве, строительстве. Помогаем инвесторам реализовывать новые проекты. Рост экономики позволяет наполнять бюджет, выполнять социальные обязательства перед жителями.