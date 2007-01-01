В Калуге в жилом доме срезали батареи и разрушили пролеты подъезда – жильцы в шоке

Трехэтажка вместе с жильцами в 1-ом переулке Пестеля, 50 в Калуге подверглась очередному разрушению.

Десяток семей, которые до сих пор живут в разрушенном доме, в пятницу, 16 августа, обратились в редакцию и рассказали о своей беде.

Год назад в мае, 2023-го в этом доме рухнула фасадная стена, а на днях неизвестные на грузовичке увезли перила подъезда и секции отопления.

Ситуацию с жилым домом на Пестеля в прошлом году взял на контроль глава следственного комитета Александр Бастрыкин.

Сейчас выясняется, что жителей попросту бросили один на один выживать в аварийном доме.

Приехали и спилили

Жители многострадальной трехэтажки на прошлой неделе услышали грохот и визг «болгарок» у себя в подъезде. Выйдя в коридор, изумленные калужане увидели, как несколько мужичков споро срезают батареи отопления и перила в подъезде. Металлические конструкции и тяжелые секции отопления они быстренько грузили в подъехавший грузовичок.

- Мы, конечно, возмутились, спросили, откуда и зачем рушат и без того дышащий на ладан наш дом, - рассказывают наперебой жильцы. – Нам ответили, что они из «жека». Документы по нашему требованию не представили. Погрузили все и уехали.

Казалось бы, после прошлогодних обрушений фасада, заколоченного подъезда и непонятных заградительных щитов, поставленных после обрушения, жителей этого дома на Пестеля уже ничем не удивить и не испугать. Но наглость и бесцеремонность, с которой рабочие курочили их жильё, вывела людей из себя.

Звонок в полицию реализовался приходом участкового. По словам жильцов, женщина в форме пришла, все записала и ушла. В понедельник, 19 августа, люди сами отправились в отделение полиции, чтобы узнать – что в результате?

- В полиции нам сказали, что нужно идти «жэк», писать там заявление и узнавать на каком основании они всё поломали, - рассказывает Светлана Маринина. – И как получим ответ, принести его в полицию.

Всё во имя безопасности

Оставим на совести работников правоохранительных органов методы их работы с населением. Тут важно другое. Зачем управляющая компания (если это действительно была она) начала спиливать эти самые батареи и перила? В результате по пролетам подъезда ходить стало не то, что страшно, а реально опасно.

Закрадывается мысль, что УК просто решила взять непокорных жильцов измором. После опубликованной на сайте КП40.ru короткой новости об этом происшествии, ситуацией заинтересовались федеральные СМИ.

Сайт «Подъем» спросил городского голову Калуги, в чем, собственно, дело? Ответ градоначальника публикуем по версии «Подъема»:

- Дом признан аварийным, подлежащим сносу. Ожидается принятие новой программы переселения. Решение о финансировании пока не принято. В настоящее время управляющая компания проводит охранные мероприятия по данному дому (локальное обрушение аварийных конструкций торца дома, создание отражающего каркаса из щитового материала).

Так вот оно что?! Управляющая компания, спиливая перила и батареи, оказывается, производит «локальные обрушения аварийных конструкций торца дома»?!

И следком затих

Напомним вкратце события, предшествовавшие нынешним «мерам спасения» жителей от аварийных перил и батарей.

Дом этот был построен в 1959 году. До сегодняшнего дня в нем ни разу не проводился капитальный ремонт. Лет десять назад стены стали давать трещины и жители забеспокоились, стали писать и просить провести этот самый капитальный ремонт.

Получив отказ, они стали просить признать их дома аварийным и лишь 23 апреля 2021 года дом получил долгожданный статус.

Ждать расселения пришлось долго. А когда в прошлом году обвалилась стена фасада, городские власти просто развели руками.

- Расселение аварийных домов в Калуге происходит по очереди, - пояснили тогда в управлении ЖКХ Калуги. – Ваш дом признан аварийным в 2021 году, а мы сейчас расселяем дома, признанные аварийными до 2017 года.

Начало финансирования новой программы расселения затягивается, а это значит, что людям на Пестеля, 50 пока «ничего не светит».

Кстати, в июне прошлого года ситуацией этой заинтересовался СК России. В ведомстве тогда заявили, что дело о доме на Пестеля взято под контроль Александра Бастрыкина.

- Нас в августе прошлого года вызывали к следователю, мы показания давали, - рассказывает Татьяна Миронова. – Дело даже завели по статье «Халатность». Я тогда у следователя спросила, мол, дальше-то что? Мне ответили: ждите смс – сообщения, когда суд будет. Но никакого смс никому так и не пришло и суда, по-моему, никакого не было.

Про маневренный фонд

Справедливости ради стоит отметить, что городские власти неоднократно предлагали жильцам переехать в так называемый маневренный фонд города. Что он из себя представляет мы тоже писали год назад: общежитие с алкоголиками и тараканами на Московской.

Люди отказались туда переезжать, понимая, что временное жилье в клоповнике легко может стать постоянным.

- Мне предложили квартиру 20 квадратных метров, - рассказывает Татьяна Миронова. - Я ездила, смотрела её. Понимаете, мы с моим 14-летним сыном там просто не поместимся, там даже половина нашей мебели не встанет. Предлагали нам с соседкой на двоих двушку здесь, на Пестеля. У соседки трое взрослых и один маленький ребенок…

В общем, формально, власти выполнили необходимые в этой ситуации телодвижения. Предложили замену, жители отказались. Теперь, судя по всему, можно будет сказать «сами виноваты».

Прощаясь, одна из женщин грустно призналась:

- Страшно, если честно. А вдруг завтра они захотят крышу нашу снести? Так проснешься, а над тобой небо. И куда теперь идти…

Действительно, если в своем противостоянии бездушному чиновничеству люди достучались до Бастрыкина и в итоге получили глухое молчание, то к кому им ещё обращаться?