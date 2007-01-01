«ОДСК»: «Мы заходим в Калугу с уважением к городу и его жителям»
Осенью нынешнего года Объединенная домостроительная корпорация из Орла начнет строительство большого жилого комплекса на севере Калуги.
«ОДСК» - новый для областного центра застройщик, он впервые начинает возведение ЖК в городе.
За 80 лет работы на строительном рынке страны, застройщик возвел сотни домов, десятки микрорайонов в регионах страны.
О стратегии, тактике и философии корпорации в интервью радио «Комсомольская правда – Калуга» во вторник, 13 августа подробно рассказал руководитель департамента развития ООО «ОДСК» Кирилл Ерихов.
Точечная застройка – не наш профиль
- Кирилл Юрьевич, еще 10−15 лет назад точечная застройка портила внешний вид многих городов России. Сейчас эта практика ушла в прошлое. Скажите, ваша компания, как относится к точечной застройке?
- Точечная застройка действительно уже уходит, потому что фактически она несет больше обременений и проблем строителю, чем комплексная застройка. Сейчас очень сильно поменялись нормы по парковочным местам, очень сильно поменялись пожелания потенциальных покупателей к месту, к благоустройству, озеленению и так далее.
Мы работаем по комплексному освоению территории. Это возможность создать людям хорошую инфраструктуру, игровые площадки, зоны отдыха, транспортные развязки. Мы пришли к тому, что на первых этажах оставляем помещения для коммерции.
- Вы имеете ввиду удобства для жителей – парикмахерские, магазинчики и всевозможные услуги?
- Конечно. Те же доставки, кафешки мелкие и так далее. На мой взгляд, когда есть целый жилой район, когда он хорошо обустроен с достойной инфраструктурой, это благо для жителя и естественно ему комфортно жить в такой среде. Мы сейчас строим в трёх регионах страны.
- А что для вас предпочтительнее: строить в чистом поле или на месте снесённых старых построек внутри города?
- Новая застройка, как правило, идет по окраинам. Тем самым у нас удлиняется логистика, мы тянем туда новые сети, либо строим там новые водозаборные узлы, насосные станции, очистные и так далее. А центр, он исторический, он может остаться таким, в идеале пешеходным. Хотя никто не мешает, на самом деле, перестраивать центр, но при всём при этом сохранять, например, архитектуру.
Когда застройщик приходит, делает проект планировки территории, он же согласовывает его с местной администрацией. Кто мешает администрации сохранить какие-то исторические фасады?
С людьми мы ладим
- Случались ли у вас в работе трения с местными жителями?
- Знаете, ну конечно же случаи разные бывали. Но конфликтные ситуации зачастую возникают из-за банального незнания со стороны жителей. Мы встречаемся с людьми столько, сколько это необходимо. Объясняем, показываем, что мы хотим построить. В итоге находим взаимопонимание.
Когда люди видят, что мы строим не просто жилую многоэтажку, а целый комплекс с детским садиком, возможностью размещения на первых этажах магазинчиков и предприятий сферы услуг, обустраиваем прилегающую территорию: скверы, спортивные площадки и так далее, то все трения и вопросы обычно снимаются.
- Как вы находите оптимальную возможность увеличения темпов строительства и удобства для покупателей части приобретения вашего жилья?
- За 80-летнюю историю компании много что поменялось. Опыт у нас огромный. Мы умеем адаптироваться к разным условиям. В настоящий момент мы видим перемены на рынке льготной ипотеки. Но это далеко не единственный инструмент для девелоперов.
Например, есть механизм по реализации старой недвижимости и предоставления нового жилья.
– Вы имеете в виду программу взаимозачета?
– Да, взаимозачет. К нам обращается, например, собственник и говорит, я живу в пятиэтажке панельной, мне нравится у вас квартира. С ним работает наш менеджер, помогает в реализации старого жилья и в выборе нового, дальше мы предлагаем различные механизмы. Например, беспроцентной рассрочки, то есть фиксируем цену на определенный срок, и человек выплачивает сумму частями.
Другими словами, есть несколько вариантов купить квартиру в доме, который построила наша корпорация.
- И все же, Кирилл Юрьевич, как вы считаете, государство или все-таки строительные компании должны искать оптимальные варианты, для того чтобы люди могли спокойно покупать новые квартиры?
- Думаю, все-таки строительная компания. Она же все равно занимается тем, что извлекает прибыль. А как же? Это же бизнес, без этого никак нельзя. Поэтому, кто как не строительная компания, прежде всего заинтересована в том, чтобы найти для себя новые возможности взаимодействия с клиентом. А новые клиенты, это новые микрорайоны, развитие города.
Не количество, но качество
- «ОДСК» сегодня занимается застройкой в нескольких городах России. Не получится ли так, что количество снизит качество?
- Ни в коем случае. Мы пересматриваем сейчас видение компании. Если раньше уходили в массовость, то сейчас во главу угла встает именно наш потенциальный покупатель.
Человек захотел купить у нас квартиру, мы берем за руку и приводим в отдел продаж. Он заключает договор, заселяется, а дальше человек может обратиться в нашу управляющую компанию, элементарно поменять кран, подключить посудомойку, стиральную машинку, ну, и так далее. Так мы продолжаем поддерживать связь с нашими покупателями.
О правилах для застройщиков
- Можете прокомментировать введение эскроу счетов. Это проблема для строителей?
- Как минимум, сейчас появились единые правила для всех. Мы однозначно приветствуем этот тренд. Никаких проблем в эскроу для себя не видим. У нас есть разные варианты строительства. Мы возводим и с помощью эскроу счетов, также у нас есть несколько проектов, которые мы реализуем за собственные средства.
Для нашего потенциального покупателя это однозначное благо, потому что он с уверенностью покупает квартиру, он уверен, что те деньги, которые он заплатил, никуда не денутся до того момента, пока застройщик не введет дом в эксплуатацию.
В Калугу заходим аккуратно
- Что будете строить в Калуге?
- Могу уже официально объявить, что мы зашли в Калужскую область. Мы приобрели земельный участок. Сейчас уже утвержден проект планировки территории.
Будем строить микрорайон в северной части Калуги. Кроме жилья, построим детский садик. Рядом есть зеленая зона, недалеко протекает речка. Территория жилого комплекса будет благоустраиваться, мы создадим целую сеть из детских площадок и спортивных снарядов под открытым небом. На выбор калужанам будут представлены современные планировки квартир с различными вариантами отделок. То есть заселиться в новое жилье при желании можно будет сразу после получения ключей. Останется лишь завести мебель. Так что скоро будем.
- Ваша корпорация не так давно участвовала в спортивных соревнованиях здесь в Калуге. Расскажите, что это было?
— Все нормальные люди, когда заходят в помещение, они здороваются. Это вот своего рода у нас был такой заход, то есть мы же должны поздороваться, познакомиться. Вот это было наше первое такое знакомство с регионом.
Тем более нам близка тема с доступным спортом. Мы регулярно поддерживаем различные массовые соревнования. Эта позиция даже находит отражение в наших проектах, где в обязательном порядке предусмотрена инфраструктура для занятия спортом под открытом небом. В любое время года.
— Удачное знакомство, вам понравилось регион?
— Да, очень. Нам удалось лично познакомиться с калужанами. Мы видим, как трепетно они относятся к городу. Их уважение к среде для жизни нам очень импонирует. Мы разделяем эту позицию.
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