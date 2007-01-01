В Мосальске прошла приемка обновленного общественного пространства
Завершены работы по благоустройству пешеходной зоны.
Она находится по улице 40 лет победы.
Проходили работы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
За их проведение в прошлом году выказалось большинство жителей.
Об этом 17 августа сообщил глава регионального Минстроя Вячеслав Лежнин.
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Александр KU
Депутаты вы бы сначала посмотрели спустились с коттеджей и заработка несколько миллионов в месяц... почему обычный житель получающий 35000 рублей. Должен по вашей милости за вообще непонятную услугу (в доме вообще ничего не делают. До сих пор лампочки Ильича стоят, подъезд разбит, придомовая территория вся в мусоре и это центр города) . Теперь платить не 1000, а 2000. Это нормально? За одну вообще мифическую услугу 2000 с квартиры......
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