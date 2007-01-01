В Мосальске прошла приемка обновленного общественного пространства

Завершены работы по благоустройству пешеходной зоны.

Она находится по улице 40 лет победы.

Проходили работы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

За их проведение в прошлом году выказалось большинство жителей.

Об этом 17 августа сообщил глава регионального Минстроя Вячеслав Лежнин.