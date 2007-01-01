Алина и Варвара Бушуевы подготовили для калужан подарок ко Дню города

Увидеть его можно в Доме музыки

Проходя в эти последние летние дни по центру Калуги, зайдите в Дом музыки.

Здесь в фойе – уютная камерная выставка Алины и Варвары Бушуевых. Она – о нашем городе: живописные уголки, старые дома, цветущие сады…

Лёгкие, нежные «Калужские мотивы» можно увидеть до середины сентября.

Работа Алины Бушуевой «У фонтана».

- Я люблю старый центр: улицу Воскресенскую и все улочки, которые её пересекают: ул. Декабристов, переулок Воскресенский, Григоров переулок.

Это район, где мы прожили около 20 лет, ходили там ежедневно, там же располагался наш любимый колледж, - говорит Алина Бушуева. - Для нас это родные места.

Алина Бушуева приехала в Калугу с семьей из Алматы в 1994 году, после распада Советского Союза.

- Когда приехали сюда, ходили с мужем по городу, улицы здесь очень похожи на Алматы, особенно улица Ленина, повеяло чем-то родным, - рассказывает Алина. – Калуга очень уютный город.

Мы 30 лет живём здесь, и, когда меня спрашивают, калужанка ли я, говорю, что считаю себя калужанкой.

Работа Алины Бушуевой «Сад».

Передать состояние

Рисовала Алина с детства, некоторое время ходила в студию. Ей хотелось поступить в художественное училище, но мама не пустила. И Алина стала профессиональным технологом швейного производства, долго работала по этому направлению, ей это тоже было близко. Но живопись оставалась её любовью.

И к 30-ти годам Алина решилась изменить свою жизнь. Пошла учиться на вечернее отделение в Калужский колледж культуры к преподавателю Светлане Сенкевич.

Закончила его с красным дипломом, потом закончила институт, художественно-графическое отделение, стала педагогом изо. Сейчас преподаёт в собственной студии.

Работа Алины Бушуевой «В саду».

- Мне близок реализм, потому что живописцев учат этому, наша академическая школа, - самая высокая, самая сложная, - рассказала Алина. - Я представитель этого направления, хотя у меня есть и совершенно другие работы. Экспериментирую с материалами.

Когда мы учились, у нас в арсенале были только акварель и масло. Со временем появился такой материал как акрил, им можно делать декоративные вещи. Получается более современная живопись, абстрактная даже. И это тоже интересно.

Алина говорит, что в живописи не занимается документированием, а выражает свои ощущения: состояние, настроение.

- Люблю этюды за то, что есть возможность в маленьком формате сказать все, что я думала. Этюды для меня - самостоятельное произведение, - объясняет художница. - Они пишутся в основном в один прием, на одном дыхании.

И этот момент остается с тобой навсегда. Например, светящееся солнце, отражающееся в реке Угре. Мой муж стоял там внизу с удочкой, я утром вышла.

Еще и стадо с коровами там паслось, я впервые поговорила с пастухом. И так как нет времени очень долго думать, долго рисовать, в итоге остается энергия, чувства, которые я испытываю в этот момент.

Два утра никогда не бывают одинаковыми, выйдешь рисовать в другой день - там все будет совершенно по-другому.

Мне хотелось передать эти состояния зрителям, рассказать историю, потому что это уже история: какие-то места в городе поменялись.

Этюды - это своего рода машина времени, они позволяют заглянуть, вспомнить, что было тогда. И мне нравятся именно эмоции, которые там остались.

На выставке в Доме музыки нам с Варварой хотелось показать Калужский край, наш любимый город в том состоянии, в том восприятии, каким его видим мы.

Работа Варвары Бушуевой «Осенний дворик».

Интересен текстиль Дочка Алины Варвара тоже закончила колледж культуры, она профессиональный живописец. Ее педагог - Лариса Минченко.

- Я люблю природу, люблю как развивается пейзаж, как линии проходят, какие пятна, соотношения цветов. И ищу именно вот эту интересную линию, состояние, то, что хочу передать, - поделилась с нами Варвара. - Некоторые работы представлены по старому городу, но также есть и пленарные, с Угры.

Мы выезжаем в районы. Например, у нас была поездка в Мещовский район, где мы участвовали в организованном пленэре вместе с другими художниками. На выставке можно увидеть мою работу с этого плэнера - церковь Ильи Пророка.

Работаем на плэнерах в основном летом. Зимой холодно, рисуем меньше. Но зимой тоже интересное состояние, по-разному выглядят лучи, когда садится солнце, видишь интересное цветовое сочетание.

Как рассказала Варвара, живопись – её профессия, но сейчас ей больше интересна работа с текстилем. Она занимается домашним текстилем, создаем авторские игрушки.