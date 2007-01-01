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Алина и Варвара Бушуевы подготовили для калужан подарок ко Дню города

Увидеть его можно в Доме музыки
Татьяна Светлова
19:00 сегодня
0 309
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Проходя в эти последние летние дни по центру Калуги, зайдите в Дом музыки.

Здесь в фойе – уютная  камерная выставка Алины и Варвары Бушуевых. Она – о нашем городе: живописные уголки, старые дома, цветущие сады…

Лёгкие, нежные «Калужские мотивы» можно увидеть до середины сентября.

Работа Алины Бушуевой «У фонтана».
Работа Алины Бушуевой «У фонтана».

- Я люблю старый центр: улицу Воскресенскую и все улочки, которые её пересекают: ул. Декабристов, переулок Воскресенский, Григоров переулок.

Это район, где мы прожили около 20 лет, ходили там ежедневно, там же располагался наш любимый колледж, - говорит Алина Бушуева. - Для нас это родные места.

Алина Бушуева приехала в Калугу с семьей из Алматы в 1994 году, после распада Советского Союза.

- Когда приехали сюда, ходили с мужем по городу, улицы здесь очень похожи на Алматы, особенно улица Ленина, повеяло чем-то родным, - рассказывает Алина. – Калуга очень уютный город.

Мы 30 лет живём здесь, и, когда меня спрашивают, калужанка ли я, говорю, что считаю себя калужанкой. 

Работа Алины Бушуевой «Сад».
Работа Алины Бушуевой «Сад».

Передать состояние

Рисовала Алина с детства, некоторое время ходила в студию. Ей хотелось поступить в художественное училище, но мама не пустила. И Алина стала профессиональным технологом швейного производства, долго работала по этому направлению, ей это тоже было близко. Но живопись оставалась её любовью.

И к 30-ти годам Алина решилась изменить свою жизнь. Пошла учиться на вечернее отделение в Калужский колледж культуры к преподавателю Светлане Сенкевич.

Закончила его с красным дипломом, потом закончила институт, художественно-графическое отделение, стала педагогом изо. Сейчас преподаёт в собственной студии.

Работа Алины Бушуевой «В саду».
Работа Алины Бушуевой «В саду».

- Мне близок реализм, потому что живописцев учат этому, наша академическая школа, - самая высокая, самая сложная, - рассказала Алина. - Я представитель этого направления, хотя у меня есть и совершенно другие работы. Экспериментирую с материалами.

Когда мы учились, у нас в арсенале были только акварель и масло. Со временем появился такой материал как акрил, им можно делать декоративные вещи. Получается более современная живопись, абстрактная даже. И это тоже интересно.

Алина говорит, что в живописи не занимается документированием, а  выражает свои ощущения: состояние, настроение.

-  Люблю этюды за то, что есть возможность в маленьком формате сказать все, что я думала. Этюды для меня - самостоятельное произведение, - объясняет художница. - Они пишутся в основном в один прием, на одном дыхании.

И этот момент остается с тобой навсегда. Например, светящееся солнце, отражающееся в реке Угре. Мой муж стоял там внизу с удочкой, я утром вышла.

Еще и стадо с коровами там паслось, я впервые поговорила с пастухом. И так как нет времени очень долго думать, долго рисовать, в итоге остается энергия, чувства, которые я испытываю в этот момент.

Два утра никогда не бывают одинаковыми, выйдешь рисовать в другой день - там все будет совершенно по-другому.

Мне хотелось передать эти состояния зрителям, рассказать историю, потому что это уже история: какие-то места в городе поменялись.

Этюды - это своего рода машина времени, они позволяют заглянуть, вспомнить, что было тогда. И мне нравятся именно эмоции, которые там остались.

На выставке в Доме музыки нам с Варварой хотелось показать Калужский край, наш любимый город в том состоянии, в том восприятии, каким его видим мы.

Работа Варвары Бушуевой «Осенний дворик».
Работа Варвары Бушуевой «Осенний дворик».

Интересен текстиль Дочка Алины Варвара тоже закончила колледж культуры, она профессиональный живописец. Ее педагог - Лариса Минченко.

- Я люблю природу, люблю как развивается пейзаж, как линии проходят, какие пятна, соотношения цветов. И ищу именно вот эту интересную линию, состояние, то, что хочу передать, - поделилась с нами Варвара. - Некоторые работы представлены по старому городу, но также есть и пленарные, с Угры.

Мы выезжаем в районы. Например, у нас была поездка в Мещовский район, где мы участвовали в организованном пленэре вместе с другими художниками. На выставке можно увидеть мою работу с этого плэнера - церковь Ильи Пророка.

Работаем на плэнерах в основном летом. Зимой холодно, рисуем меньше. Но зимой тоже интересное состояние, по-разному выглядят лучи, когда садится солнце, видишь интересное цветовое сочетание.

Как рассказала Варвара, живопись – её профессия, но сейчас ей больше интересна работа с текстилем. Она занимается домашним текстилем,  создаем авторские игрушки.

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Александр Митюрников

Снимают за госбюджет? Или как? Снимают низкопробные поделки,где меняются только "герои". Может пора с них денежку брать за использование "красот нашего города" и направлять их на содержание и реставрацию этих самых "красот".

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Александр Митюрников

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sergey_l

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mrTJohn

Я думал уже всё решено. 😮

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Bungee

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mrTJohn

Хоть чем-то же надо гордиться.

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Bungee

Мне одному показалось, что проезжая часть стала заузилась?

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дядя саша 1

Может лучше было бы потраченные деньги бойцам отправить?

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