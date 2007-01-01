Таинственный «DollArt-планетарий»: калужан приглашают за чудом

Долгожданная выставка художественных кукол открылась в ИКЦ.

Ее ждали с нетерпением.

Нна вернисаж собралось множество калужан. Неспеша поднимаясь по лестнице, обсуждали, что же там, в зале, какие сюрпризы.

Приглушенный свет волшебных ламп, классическая музыка и куклы. Попадаешь в совершенно мистическое пространство: загадочные экспонаты повсюду. А над головой – шары-планеты, немного раскачивающиеся от движения воздуха.

Выставка космического масштаба.

Кукольная вселенная

Кураторы выставки – московские художники Александра Худякова и Светлана Румянцева привезли в наш город необычную кукольную вселенную.

- Это невероятная фантазия, глубина, интеллект, большие знания. Здесь и какие-то литературные идеи, и философские размышления, - открыла выставку руководитель выставочного экспозиционного центра ИКЦ Анна СЕНАТОВА. – Потрясающие, изумительные художники.

А исполнение – за гранью: владение всеми материалами, которые только могут идти на ум. Скульптура, работа с текстилем, с драгоценными, полудрагоценными, скажем так, вещами. Это уже третий проект, который Экспериментальная творческая мастерская «DollArt.ru» реализует в ИКЦ.

Эту выставку вместе с нами ждали калужане и гости нашего города. Это не про космос, хотя выставка называется «Планетарий» и в то же время про космос. И сегодня я смотрю на это чудо и не могу поверить своим глазами.

Куклы заворожили зрителей.

Это просто произведение искусства.

Работа Натальи Горбуновой «Сон в летнюю ночь»

Дух захватывает

На выставке 71 кукла: маленькие и большие, сказочные и фантазийные. Ходить здесь можно долго. Кругом – одни шедевры, не оторвать глаз. Зрители - в совершенном изумлении. Фотографируют и фотографируются на фоне кукол.

А преподаватель колледжа культуры Виталий Бердиков даже снял шляпу перед приехавшими в Калугу на открытие Александрой Худяковой и Светланой Румянцевой.

- Я ждал эту выставку, затаив дыхание, - сказал Виталий Владимирович. - Так случилось, что меня однажды в Москве дети, которые любят кукол, затащили в выставочный зал. И я, будто на машине времени, попал в другие миры.

Мне стало любопытно, кто эти феи. Я наблюдал, как движется концепция, растет, интригуя, захватывая нас.

Но вдруг во втором слое восприятия я вижу не детский игрушечный, а серьезный, взрослый точный разум.

А теперь я вижу, что пространство расширилось до космического уровня. Дух захватывает!

Работа Владимира и Ярослава Гвоздевых «К морю»

Работа Светланы Рудой (Гусевой) «Равновесие»

Можно увидеть сказочных и фантазийных персонажей.

От Владивостока до Калининграда

На каждую куклу у мастеров уходит несколько месяцев. Здесь работы лучших мастеров страны.

- Калуга - город потрясающий своим духом, историей, людьми. Мы необыкновенно счастливы приехать вновь в Калугу. С огромным удовольствием привезли сюда очередной свой проект, связанный с космосом, - сказала куратор выставки, художник Александра Худякова.

Александра в 1993 году закончила Строгановку, факультет дизайна, направление – автомобили. Но в те времена автомобильный дизайн никому не был нужен, и Александра занялась фарфоровыми куклам. И до сих пор не останавливается.

Светлана Румянцева (слева) и Александра Худякова.

Светлана Румянцева долго была театральным художником, работала в «Современнике», «Ленкоме». А 17 лет назад занялась созданием кукол.

- Проект с планетами родился не случайно, - объяснила Светлана Румянцева. - География наших художников большая – от Владивостока до Калининграда. Каждый художник - индивидуален, получается, что каждый попытался рассказать о своей планете.

Передать свой внутренний мир через свои работы. Потому что художники не умеют разговаривать, писать, они создают свои произведения, которыми разговаривают с людьми.

Не пройдите мимо этих персонажей.

Ювелирная работа.

Кукольную вселенную в ИКЦ можно будет увидеть до 22 сентября, приходите за чудом. Обязательно посмотрите в волшебный калейдоскоп, установленный в центре.

В зале будет звучать музыка, поставит стулья, чтобы зрители сидели, любовались и восхищались, открывая каждый раз что-то новое. 0+