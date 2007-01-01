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Таинственный «DollArt-планетарий»: калужан приглашают за чудом

Долгожданная выставка художественных кукол открылась в ИКЦ.
Татьяна Светлова
12:00 сегодня
0 290
Фото автора.
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Ее ждали с нетерпением.

Нна вернисаж собралось множество калужан. Неспеша поднимаясь по лестнице, обсуждали, что же там, в зале, какие сюрпризы.

Приглушенный свет волшебных ламп, классическая музыка и куклы. Попадаешь в совершенно мистическое пространство: загадочные экспонаты повсюду. А над головой – шары-планеты, немного раскачивающиеся от движения воздуха.     

Выставка космического масштаба.
Выставка космического масштаба.

Кукольная вселенная  

Кураторы выставки – московские художники Александра Худякова и Светлана Румянцева привезли в наш город необычную кукольную вселенную.

 - Это невероятная фантазия, глубина, интеллект, большие знания. Здесь и какие-то литературные идеи, и философские размышления, - открыла выставку руководитель выставочного экспозиционного центра ИКЦ Анна СЕНАТОВА. – Потрясающие, изумительные художники.

А исполнение – за гранью: владение всеми материалами, которые только могут идти на ум. Скульптура, работа с текстилем, с драгоценными, полудрагоценными, скажем так, вещами. Это уже третий проект, который Экспериментальная творческая мастерская «DollArt.ru» реализует в ИКЦ.

Эту выставку  вместе с нами ждали калужане и гости нашего города. Это не про космос, хотя выставка называется «Планетарий» и в то же время про космос. И сегодня я смотрю на это чудо и не могу поверить своим глазами.  

Куклы заворожили зрителей.
Куклы заворожили зрителей.
Это просто произведение искусства.
Это просто произведение искусства.
Работа Натальи Горбуновой «Сон в летнюю ночь»
Работа Натальи Горбуновой «Сон в летнюю ночь»

Дух захватывает

На выставке 71 кукла: маленькие и большие, сказочные и фантазийные. Ходить здесь можно долго. Кругом – одни шедевры, не оторвать глаз. Зрители - в совершенном изумлении. Фотографируют и фотографируются на фоне кукол.

А преподаватель колледжа культуры Виталий Бердиков даже снял шляпу перед приехавшими в Калугу на открытие Александрой Худяковой и Светланой Румянцевой.

- Я ждал эту выставку, затаив дыхание, - сказал Виталий Владимирович. -  Так случилось, что меня однажды в Москве дети, которые любят кукол, затащили в выставочный зал. И я, будто на машине времени, попал в другие миры.

Мне стало любопытно, кто эти феи. Я наблюдал, как движется концепция, растет, интригуя, захватывая нас.

Но вдруг во втором слое восприятия я вижу не детский игрушечный, а серьезный, взрослый точный разум.

А теперь я вижу, что пространство расширилось до космического уровня. Дух захватывает!

Работа Владимира и Ярослава Гвоздевых «К морю»
Работа Владимира и Ярослава Гвоздевых «К морю»

 

Работа Светланы Рудой (Гусевой) «Равновесие»
Работа Светланы Рудой (Гусевой) «Равновесие»
Можно увидеть сказочных и фантазийных персонажей.
Можно увидеть сказочных и фантазийных персонажей.

От Владивостока до Калининграда

На каждую куклу у мастеров уходит несколько месяцев. Здесь работы лучших мастеров страны.

- Калуга - город потрясающий своим духом, историей, людьми. Мы необыкновенно счастливы приехать вновь в Калугу. С огромным удовольствием привезли сюда очередной свой проект, связанный с космосом, - сказала куратор выставки, художник Александра Худякова.

Александра в 1993 году закончила Строгановку, факультет дизайна, направление – автомобили. Но в те времена автомобильный дизайн никому не был нужен, и Александра занялась фарфоровыми куклам. И до сих пор не останавливается.

Светлана Румянцева (слева) и Александра Худякова.
Светлана Румянцева (слева) и Александра Худякова.

Светлана Румянцева долго была театральным художником, работала в «Современнике», «Ленкоме». А 17 лет назад занялась созданием кукол.

-  Проект с планетами родился не случайно, - объяснила Светлана Румянцева. - География наших художников большая – от Владивостока до Калининграда. Каждый художник - индивидуален, получается, что каждый попытался рассказать о своей планете.

Передать свой внутренний мир через свои работы. Потому что художники не умеют разговаривать, писать, они создают свои произведения, которыми разговаривают с людьми.  

 

Не пройдите мимо этих персонажей.
Не пройдите мимо этих персонажей.
Ювелирная работа.
Ювелирная работа.

Кукольную вселенную в ИКЦ можно будет увидеть до 22 сентября, приходите за чудом. Обязательно посмотрите в волшебный калейдоскоп, установленный в центре.

В зале будет звучать музыка, поставит стулья, чтобы зрители сидели, любовались и восхищались, открывая каждый раз что-то новое. 0+

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Лента комментариев
maks17

Не так уж и много сделали,однако.А где ж пляж?

...
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В Калужской области откроется ещё одно благоустроенное место для отдыха
11:41 сегодня
1 577
maks17

Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников.

...
Общество
Калужская область оказалась в последней четверти рейтинга по количеству ДТП
11:35 сегодня
1 375
mrTJohn

Своих не бросят, пока всё не выжмут.

...
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08:31 сегодня
9 11430
alexb82

Что вы журналистам вопросы задаете, создайте инициативную группу и разберитесь в этом вопросе.

...
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08:28 сегодня
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alexb82

Уж не знаю где вы получаете 35, за 50 не смогли рабочих найти, в охране только если, так устройтесь на нормальную работу.

...
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08:26 сегодня
9 11430
Александр KU

Вааау. Во это впечатляет. Бурьян, бетонные столбы электропередач. Есть место где присесть, красивая урна, чугунные фонари, и особенно понравилась ночная подсветка вписанная в пешеходную часть. И хотелось бы выразить благодарность что имеется разделения для пешеходов и вело-самокато транспорта. Всё в тенденциях 21 века.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Мосальске прошла приемка обновленного общественного пространства
07:22 сегодня
1 610
ajax

С каких улиц? Из техники только -"возы"? А - погрузчики, экскаваторы и проч.? И с какой периодичностью это будет теперь делаться раз - год?

...
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Из Калуги за неделю вывезли 257 кубометров стихийных свалок
00:00 сегодня
1 557
ajax

Автор, когда пишут про снаряды, то обычно указывают калибр и страну производства. Почему вы это опустили? И они находились рядом друг с другом, были присыпаны землёй- травой, или лежали на тропинке все 80 лет?

...
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23:55 18.08
1 586
ajax

В других источниках пишут и возраст водителя, и пол пассажира! Но почему - не здесь???

...
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22:17 18.08
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VGA

Статья была на модерации с 8 августа ))

...
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