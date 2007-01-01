Как снизить платеж за содержание жилья, который в Калуге подорожал до +133%

Получив квитанцию об оплате за своё жилье в июле, многие калужане не смогли сдержать негодование.

Калужанка Любовь обратилась к нам редакцию в среду, 14 августа. Она не понимает, почему за квартиру ей придется заплатить в два раза больше.

О повышении тарифов на коммунальные услуги власти Калуги сообщили ещё в декабре 2023 года. Тогда речь шла о росте на 18,5% максимум. И это в Калуге - по Калужской области и того меньше.

Что произошло, и почему многие жители областного центра увидели в платёжках огромные суммы, мы, разобрались досконально.

Мне стало плохо с сердцем

Как только платежные квитанции за июль стали попадать в руки калужан, в социальных сетях разразилась буря негодования.

Да и телефоны нашей редакции не миновали гневные звонки, а в наш телеграм-бот обратной связи, как и в группы в соцсетях, посыпались фотографии платежек с взлетевшими до небес суммами.

- Сил больше нет терпеть такое повышение платежей, - говорит в трубку редакционного телефона Людмила с таким букетом интонаций в голосе, который просто невозможно передать словами. - Я вчера получила квитанцию за июль и мне просто стало плохо с сердцем. Квартплата разом повысилась на 1200 рублей. Это я не считаю мусор и газ, а также капремонт. Ведь говорили о 13-18 процентах повышения, а здесь все 46%!

- Вода на 33%, общедомовые на 100%. Это законно? – возмущается калужанка Наталья Балдис. - В управляющей объяснили решением городской думы. Почему заявлено было 8-13%, а по факту 33%, и 100%? Это что за беспредел у нас в Калужской области происходит?

- Какой рост на 18,5%? – пишет Татьяна Кучерова. - У меня счет за квартиру пришёл на 62% больше. Был 850 стал 1373. И это только одна квитанция. Это просто беспредел!

Подобные претензии буквально заполонили и паблики профильных министерств, руководства Калуги и области. Люди негодуют, увидев суммы, которые им придется теперь платить.

Ситуация на первый взгляд действительно непонятная. Как так, если официально повышение тарифов на коммунальные услуги не превышает 18,5%, а, судя по присланным калужанами фото платежек, по отдельным пунктам речь идет о росте на 100% и более?

Рекорд: + 133% к цене тарифа за содержание общего имущества. Настолько выросла плата у жильцов дома по ул. Гурьянова, 37.

Было 9,88 рубля с квадратного метра, а стало 23,01.

Давайте посчитаем

Поначалу мы тоже пребывали в шоке от увиденных сумм и решили их проверить.

Вооружившись калькулятором, мы просчитали процент роста по всем платежным документам, которые прислали нам в редакцию возмущенные калужане.

Покажем на примере одной из присланных нам платежек.

Это сравнение тарифов в той, которая больше всего удивила нас ростом платы за содержание общего имущества – ул. Гурьянова, 37.

Сумма тарифов за июнь здесь составила 73,83 рубля. Сумма за июль 101,07 рубля.

Разница – 27,24 рубля или 36,9%

И похожие проценты получились по всем полученным нами квитанциям с небольшой разницей.

А ведь обещали не более 18,5%...

- Содержание дома – это не тариф, это плата, - заявил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

Управляющие компании выставили счета, включающие в том числе графу «За содержание общедомового имущества». В разных платежках она называется по разному, но суть одна. И в расчет тарифов, как следует из разъяснения властей, она не входит, а вот плата за ресурсы - входит.

Если считать процент повышения без учета тарифов на свет, газ и вывоз ТБО, которые регулируются профильными организациями, но с пунктом содержания дома, то, действительно, суммарный рост тарифов доходит в ряде случаев до 30-50%.

Однако, если считать проценты с учетом тарифов на газ, воду и вывоз ТБО без графы «За содержание общедомового имущества», то получается, что рост составляет 13 – 18%. То есть укладывается в те параметры, которые обещали власти.

Рассмотрим это на примере все той же платежки с Гурьянова, 37.

В случае, если вычесть плату за содержание и добавить тарифы за газ, вывоз ТБО и электричество, то получится следующее.

Сумма тарифов за июнь: 73,83 рубля, минус 9,88 за содержание, плюс 516,28 за вывоз ТБО, плюс 9,82 за кубометр газа и 6 рублей за киловатт\час.

Получится за июнь 596,05 рубля

Сумма тарифов за июль будет выглядеть так: 101,07 рубля, минус 23,01 за содержание, плюс 567,91 за вывоз ТБО, плюс 10,87 за кубометр газа и 6,54 рублей за киловатт\час.

Получится за июль 663,38.

Разница: 67,33 или 11,3%.

Что не так?

Получается, что чиновники не соврали? Повышение именно коммунальных тарифов в Калуге не вышло за озвученные еще в прошлом году рамки? Выходит так.

Однако ощущение, что все равно здесь что-то не то, остается.

Согласно закону, решать вопрос, сколько нужно платить за содержание своего дома должны сами жильцы.

- Собственники многоквартирного жилого дома принимают решение на общем собрании, каким образом им содержать многоквартирный дом, - поясняет начальник управления ЖКХ Калуги Михаил ВИШНЯКОВ. - Согласно требованиям правительства РФ, есть минимальный перечень работ, которые необходимы для поддержания многоквартирного дома в работоспособном состоянии. Поддержание всех конструкционных элементов, дворовой территории, всей инженерии, которой обеспечен тот или иной многоквартирный дом, потому что у каждого она разная. И собственники на общем собрании определяются, что им необходимо делать и, соответственно, каким образом они это будут финансировать.

При этом существует минимальная плата за содержание жилого дома, ниже которой падать нельзя. Это требование Жилищного кодекса РФ, статьи 156.

И городская Дума Калуги 26 июня этот минимальный размер установила.

К примеру, для стандартной пятиэтажки стоимость содержания одного квадратного метра варьируется от 21,77 до 22,33 рубля, а для восьмиэтажек может достигать 26,21 рубля.

И вот здесь каждому калужанину надо задаться вопросом: «А моя управляющая компания подняла тариф до установленной депутатами минимальной планки или выше?».

Коммунальщики очень даже могли «случайно перепутать» минимальный тариф и поднять его, скажем, не до 21,77 для конкретного типа дома, а до 25 рублей – минималки для совсем другого типа дома. Или вдруг может оказаться, что тариф поднялся выше минимального по решению общего собрания, о котором большая часть жильцов и слыхом не слыхивала.

Так что берите в руки платежку и сверяйте ваш новый тариф на содержание с таблицей ниже, которую мы взяли из упомянутого выше постановления городской думы.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Раздел 1. Содержание жилого помещения (за исключением содержания общего имущества, указанного в Разделе 5.2 Работы при обслуживании систем самостоятельного производства коммунальной услуги по отоплению (при отсутствии централизованного теплоснабжения) и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения N п/п Категория многоквартирного дома Размер платы, руб./кв. м в месяц с НДС Не оборудованные сетями централизованной системы газоснабжения Оборудованные сетями централизованной системы газоснабжения 1 2 3 4 1.1 Многоквартирные жилые дома 1 - 2-этажные, не оборудованные внутридомовыми инженерными системами отопления, горячего водоснабжения (ГВС), холодного водоснабжения (ХВС), водоотведения (ВОВ) 22,31 22,59 1.2 Многоквартирные жилые дома 1 - 2-этажные, оборудованные внутридомовой инженерной системой ХВС, не оборудованные внутридомовыми инженерными системами отопления, ГВС, ВОВ 22,38 22,66 1.3 Многоквартирные жилые дома 1 - 2-этажные, оборудованные внутридомовыми инженерными системами ХВС, ВОВ, не оборудованные внутридомовыми инженерными системами отопления, ГВС 22,42 22,70 1.4 Многоквартирные жилые дома 1 - 2-этажные, оборудованные внутридомовой инженерной системой отопления, не оборудованные внутридомовыми инженерными системами ХВС, ГВС, ВОВ 24,54 24,82 1.5 Многоквартирные жилые дома 1 - 2-этажные, оборудованные внутридомовыми инженерными системами отопления, ХВС, не оборудованные внутридомовыми инженерными системами ГВС, ВОВ 24,60 24,88 1.6 Многоквартирные жилые дома 1 - 2-этажные, оборудованные внутридомовыми инженерными системами отопления, ХВС, ВОВ, не оборудованные внутридомовой инженерной системой ГВС 24,65 24,93 1.7 Многоквартирные жилые дома 1 - 2-этажные, оборудованные внутридомовыми инженерными системами отопления, ГВС, ХВС, ВОВ 24,72 25,00 1.8 Многоквартирные жилые дома 3 - 4-этажные, оборудованные внутридомовыми инженерными системами ХВС, ВОВ, не оборудованные внутридомовыми инженерными системами отопления, ГВС 21,99 22,27 1.9 Многоквартирные жилые дома 3 - 4-этажные, оборудованные внутридомовыми инженерными системами отопления, ХВС, ВОВ, не оборудованные внутридомовой инженерной системой ГВС 23,87 24,15 1.10 Многоквартирные жилые дома 3 - 4-этажные, оборудованные внутридомовыми инженерными системами отопления, ГВС, ХВС, ВОВ 23,88 24,16 1.11 Многоквартирные жилые дома 5 - 8-этажные, оборудованные внутридомовыми инженерными системами ХВС, ВОВ, не оборудованные внутридомовыми инженерными системами отопления, ГВС 21,49 21,77 1.12 Многоквартирные жилые дома 5 - 8-этажные, оборудованные внутридомовыми инженерными системами ХВС, ВОВ, системой самостоятельного производства коммунальной услуги по отоплению (при отсутствии централизованного теплоснабжения) и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения) 21,49 21,77 1.13 Многоквартирные жилые дома 5 - 8-этажные, оборудованные внутридомовыми инженерными системами отопления, ХВС, ВОВ, не оборудованные внутридомовой инженерной системой ГВС 25,01 25,29 1.14 Многоквартирные жилые дома 5 - 8-этажные, оборудованные внутридомовыми инженерными системами отопления, ГВС, ХВС, ВОВ 25,93 26,21 1.15 Многоквартирные жилые дома 9-этажные и выше, оборудованные внутридомовыми инженерными системами отопления, ГВС, ХВС, ВОВ 22,05 22,33 1.16 Многоквартирные жилые дома 9-этажные и выше, оборудованные внутридомовыми инженерными системами ХВС, ВОВ, системой самостоятельного производства коммунальной услуги по отоплению (при отсутствии централизованного теплоснабжения) и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения) 17,25 17,53 1.17 Многоквартирные жилые дома 9-этажные и выше, оборудованные инженерными системами ХВС, ВОВ, не оборудованные внутридомовыми инженерными системами отопления, ГВС 17,25 17,53

Что же делать в случае, если вы увидели, что для вашего типа дома предусмотрен один минимальный тариф, а ваша управляющая компания задрала его выше этого минимума?

Выход только один – инициировать собрание собственников жилья и выносить на голосование вопрос о снижении платы до минимальной планки.

Не спим!

В заключение приведем следующую информацию.

В Калуге сегодня насчитывается 3 857 многоквартирных домов. Способы их управления различны. Там, где бразды правления берут в свои руки сами собственники, повышение оплаты за содержание дома не вызывает протеста. Жители сами на общем собрании решают, что необходимо сделать и сколько на эти цели потрать.

В идеале, если домом заведует управляющая компания, собственники тоже могут провести общее собрание, решить, какие работы необходимы и сколько это будет стоить. Затем, с этим решением они могут обратиться в свою УК. А дальше, если возникнет непреодолимое противодействие со стороны управляющей компании, жители вправе поменять ее.

Это теоретически. На практике же собрать жильцов на общее собрание нередко просто невозможно.

На профессиональном сленге коммунальных структур такие дома называют спящими. Просыпаются они только после того, как собственники увидят новые квитанции, что, собственно, и произошло в первых числах августа.

УК подняли оплату – жители возмутились. Таких «спящих» многоэтажек в Калуге подавляющее большинство, признаются в управлении ЖКХ города.

Предположим, что это – психологическое наследие советской системы. Мы привыкли, что бремя решения коммунальных вопросов всегда лежало на государстве. И даже спустя десятилетия далеко не все поняли, что это уже давно – наша проблема.

Потому важно – не спать. И нынешнее, поистине дикое повышение платы за содержание дома, должно стать ушатом холодной воды, который разбудит в нас собственника. Хозяина, который не просто заносит каждый день денежку за коммуналку, а контролирует их расходование.

Ведь минимальная плата это не налог, а именно плата за четко определенный перечень работ и каждый жилец имеет полное право потребовать у управляющей компании их выполнения и отчета по итогу.

- Мы готовы дать любую консультацию по поводу платы за содержание дома, ответить на любой вопрос, связанный с коммунальными проблемами, - говорит начальник отдела по организации управления многоквартирными домами Наталья ГУДЕНКОВА. - Мы готовы к общению, как по телефону, так и при личном присутствии. Всегда можно прийти за разъяснением по различным вопросам, как провести собрание, подготовим бланки, проекты, все необходимые документы.

Но, как говорится, на государство надейся, а сам не плошай. Потому держите ссылку на минимальный перечень услуг и работ, необходимый для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. И последите, выполняет ли ваша управляющая компания их? Все-таки денег у них на это теперь до +133% больше, чем еще месяц назад.