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«У него есть тяжелые заболевания, которые ставят под вопрос его вменяемость»: адвокат сбившего 10 человек водителя пытался возобновить судебное следствие

Софья Фирсова
12:03 сегодня
0 536
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Адвокат Антонова уверен, что медицинская экспертиза была проведена с ошибками.

- Удовлетворение ходатайства могло изменить меру пресечения?

- Это могло бы исключить назначение Антонову уголовного наказания. Вместо этого ему могли бы назначить принудительное лечение. Он нуждается в этом, он болен эпилепсией и об этом говорят объективные данные.

Также адвокат отметил, что после приговора он намерен подавать на апелляцию.

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Лента комментариев
mrTJohn

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Я не выливаю негатив в комментариях - я говорю как есть. Да мне за 50, да я учился в школе во времена СССР, да я не сторонник ЕГЭ и Вам как журналисту наверное нужно придерживаться элементарных соблюдений написания текстов и заголовков. Вот в компании со своими сверстниками, Вы вправе общаться как угодно, на любом сленге, да хоть нецензурно - а здесь подобное или слова из подворотни (уж извините) не то место, где их стоит применять. Даже, если какие-то слова присутствуют в словарях Даля или Ожегова.

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