«У него есть тяжелые заболевания, которые ставят под вопрос его вменяемость»: адвокат сбившего 10 человек водителя пытался возобновить судебное следствие

Адвокат Антонова уверен, что медицинская экспертиза была проведена с ошибками.

- Удовлетворение ходатайства могло изменить меру пресечения?

- Это могло бы исключить назначение Антонову уголовного наказания. Вместо этого ему могли бы назначить принудительное лечение. Он нуждается в этом, он болен эпилепсией и об этом говорят объективные данные.

Также адвокат отметил, что после приговора он намерен подавать на апелляцию.