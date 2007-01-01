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Музыка и танго: что посетить калужанам в ближайшие дни

Неделя подходит к концу, и мы вновь готовы представить вам нашу традиционную еженедельную афишу.
Анастасия Каторгина
19:00 сегодня
0 179
Читайте KP40.RU:

Танго, хореографический концерт или может вечер романсов?

Читайте подробнее о каждом событии и выбирайте мероприятие, которое вам по душе.

Итак, начнем.

Инновационный культурный центр (Октябрьская, 17А)

16 августа в 19:00 пройдет мюзикл «10». (16+)

По мотивам романа Агаты Кристи «10 негритят» и пьесы «И никого не стало…»

Десять человек оказываются на одном острове и начинают умирать по сюжету детской считалочки. Эта история повествует о жестокости, а вместе с тем человечности.

Современный театр мюзикла «Эндорфин» является лауреатом театральных фестивалей и обладателем звания «Московский городской творческий коллектив». Он также развивает жанр авторского современного мюзикла в стране.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

16 августа в 19.00 состоится «Вечер романсов на стихи А. С. Пушкина». (6+)

В этом году исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта. Концертная программа «Храни меня, мой талисман» посвящена этой дате.

Александр Сергеевич активно участвовал в строительстве национальной музыкальной культуры. Многие композиторы обращались к творчеству Пушкина. На концерте будут звучать вокальные и инструментальные произведения, который созданы по произведениям поэта. Прозвучит музыка композиторов Н. Римского-Корсакова, Г. Свиридова, А. Даргомыжского, И. Шварца и других.

Также солисты филармонии в сопровождении Русского инструментального ансамбля «Каприс» исполнят романсы на стихи Пушкина «Я вас любил», «Не спрашивай, зачем?», «Желание», «Не пой, красавица, при мне».

21 августа в 19:00 пройдет концерт «По краю лета», танцевальная компания «Забава». (0+)

В мероприятии принимает участие Музыкальный лекторий Калужской областной филармонии и Танцевальная компания «Забава», состоящая из детских групп и старших составов.

22 августа в 19:00 пройдет концерт «Танго и не только». (12+)

В Гостином дворе прозвучат произведения, в которых смешались классическая опера, скандинавский фольклор и, конечно, темперамент Испании и энергия танго. В программе принимают участие Инструментальный ансамбль «Палладио», а также вокалистки - Ольга Невская и Мария Селявинская.

23 августа в 19:00 состоится концерт «Планета детства», VIVA DANCE. (0+)

- Детство… Самая волшебная, яркая, интересная и незабываемая пора, - говорят организаторы события.

Юные артисты Центра хореографического воспитания представят свои номера: стилизованные народные танцы, а еще современную и детскую хореографию.

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Лента комментариев
Софья Фирсова

Вот вам еще, для развития кругозора: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировали&mode=spravka. Будьте добрее и читайте занимательные лингвистические статьи, очень интересное занятие. Точно полезнее, чем выливать свой негатив в комментариях.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
11:17 сегодня
7 2322
Софья Фирсова

Да, посмотрите примеры употребления этого слова.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
10:57 сегодня
7 2322
maks17

Уже поменялась интонация...ПОСТАРАЮТСЯ - значит не успеют,однозначно

...
Авто и транспорт
Синие мосты постараются открыть к концу августа
10:26 сегодня
1 1413
ILR

Софья продолжайте и дальше коверкать русский язык - чем больше таких (типа такого "В Калуге поймали палившего по окнам дома стрелка") заголовков, тем больше просмотров же по-Вашему. То ли ещё будет...😭

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
09:43 сегодня
7 2322
shurup

Т.е. по-вашему, эта ссылка объясняет как можно эвакуировать здание вокзала?

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
07:57 сегодня
7 2322
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Бывало и похуже.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
06:12 сегодня
7 2322
RudeBoy

А на маяковке около "компота" когда машина горела, и почему информации нет?

...
Происшествия
В Калуге на улице Кирова загорелась машина
06:08 сегодня
1 1018
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

На бывшем «Фольксвагене» соберут 27 тысяч автомобилей до конца 2024 года

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На бывшем «Фольксвагене» соберут 27 тысяч автомобилей до конца 2024 года
06:00 сегодня
6 2475
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Более 72% россиян испытывают неприязнь к самокатчикам...

...
Общество
Более 72% россиян испытывают неприязнь к самокатчикам
05:51 сегодня
2 951
Софья Фирсова

Здравствуйте! Для сведения: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировать&mode=slovari

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
02:12 сегодня
7 2322
Афиша
Музыка и танго: что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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