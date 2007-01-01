Музыка и танго: что посетить калужанам в ближайшие дни
Танго, хореографический концерт или может вечер романсов?
Читайте подробнее о каждом событии и выбирайте мероприятие, которое вам по душе.
Итак, начнем.
Инновационный культурный центр (Октябрьская, 17А)
16 августа в 19:00 пройдет мюзикл «10». (16+)
По мотивам романа Агаты Кристи «10 негритят» и пьесы «И никого не стало…»
Десять человек оказываются на одном острове и начинают умирать по сюжету детской считалочки. Эта история повествует о жестокости, а вместе с тем человечности.
Современный театр мюзикла «Эндорфин» является лауреатом театральных фестивалей и обладателем звания «Московский городской творческий коллектив». Он также развивает жанр авторского современного мюзикла в стране.
Калужская областная филармония (Ленина, 60)
16 августа в 19.00 состоится «Вечер романсов на стихи А. С. Пушкина». (6+)
В этом году исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта. Концертная программа «Храни меня, мой талисман» посвящена этой дате.
Александр Сергеевич активно участвовал в строительстве национальной музыкальной культуры. Многие композиторы обращались к творчеству Пушкина. На концерте будут звучать вокальные и инструментальные произведения, который созданы по произведениям поэта. Прозвучит музыка композиторов Н. Римского-Корсакова, Г. Свиридова, А. Даргомыжского, И. Шварца и других.
Также солисты филармонии в сопровождении Русского инструментального ансамбля «Каприс» исполнят романсы на стихи Пушкина «Я вас любил», «Не спрашивай, зачем?», «Желание», «Не пой, красавица, при мне».
21 августа в 19:00 пройдет концерт «По краю лета», танцевальная компания «Забава». (0+)
В мероприятии принимает участие Музыкальный лекторий Калужской областной филармонии и Танцевальная компания «Забава», состоящая из детских групп и старших составов.
22 августа в 19:00 пройдет концерт «Танго и не только». (12+)
В Гостином дворе прозвучат произведения, в которых смешались классическая опера, скандинавский фольклор и, конечно, темперамент Испании и энергия танго. В программе принимают участие Инструментальный ансамбль «Палладио», а также вокалистки - Ольга Невская и Мария Селявинская.
23 августа в 19:00 состоится концерт «Планета детства», VIVA DANCE. (0+)
- Детство… Самая волшебная, яркая, интересная и незабываемая пора, - говорят организаторы события.
Юные артисты Центра хореографического воспитания представят свои номера: стилизованные народные танцы, а еще современную и детскую хореографию.