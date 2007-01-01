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Калужские парни похищали девушек из хоровода

А потом до рассвета стояли с ними за углом.
Татьяна Светлова
20:00 сегодня
0 228
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Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ – начале ХХ века собрали интересные сведения про Калужскую губернию. Сегодня расскажем, как парни выбирали себе невест. 

Чужаки спасаются бегством

Так, в Медынском уезде «обыкновенно парни и девушки сходятся друг с другом во время игр и хороводов на улице и лугах, в трактирах и на базарах «за углами» и «на выставках».

Хороводы, в которых иногда принимают участие замужние молодые женщины и молодые вдовы, а также и подростки, составляют самое любимое развлечение.

Обыкновенно хороводы происходят по воскресеньям и по большим праздникам. И начинаются обычно рано, в 5-6 вечера, и продолжаются до полной темноты, иногда до полуночи.

Устраиваются они девушками и молодыми женщинами, которые, водя круг, поют песни.

Парни в это время держатся особняком где-нибудь в сторонке, занимаясь своими разговорами, играя в орлянку или карты. И лишь издали наблюдают за девушками.

Но только наступают сумерки, и большая часть замужних женщин и подростков разойдутся по домам, парни подходят ближе. Обступают танок, и затем, постепенно, один за другим, с шутками, каламбурами двусмысленного свойства, начинают вступать в круг.

К поющим голосам присоединяются звуки гармоники, трензеля и даже бубна. С этого момента оживление в хороводе начинает расти.

Вокруг хороводного танка стоят ещё любопытные люди зрелого возраста, наслаждаясь созерцанием веселящейся молодежи и вспоминая дни своей ранней молодости.

Случается, что в хороводах и играх стараются принять самое живое участие парни из соседних деревень, но на таких гостей местные парни смотрят крайне недружелюбно, стремясь их вытеснить из круга и даже нередко вступают с ними в драки, так что тем приходится зачастую спасаться бегством.

Если кого из пришельцев успеют догнать, то бьют беспощадно».

Если понравилась девушка

 «Когда окружающие хоровод зрители, наконец, разойдутся по домам, и сумерки сгустятся, молодежь становится всё более оживлённе и свободнее.

Парни без стеснения дают полную свободу не только словам, но и рукам. Слышится и хохот и визг, и поцелуи, а нередко и увесистые удары какой-нибудь красавицы по плечу или по скуле особо незастенчивого парня.

Если парню понравилась или приглянулась какая-либо девушка, он обхватывает ее руками вокруг стана и уносит из круга.

Если же девушка оказывает ему сопротивление, что бывает редко, то другие парни помогают ему.

Похищенную таким образом девицу, парень увлекает за угол чей-нибудь избы, на задворки. Это называется «стояние за углом».

Это стояние за углом заключается в том, что парень проводит время до рассвета глаз на глаз с понравившейся девушкой, объясняясь ей в чувствах и стараясь выведать от нее, нравится ли он ей и согласна ли она выйти за него замуж. Тут они уговариваются и о времени свадьбы.

Если у них был уговор на свадьбу, то на другой день становится известным на селе, что такая-то девка стояла за углом с таким- то парнем и что промеж них вышел уговор.

Но не всякий раз стояние за углом заканчивается полюбовным соглашением на брачную жизнь. Бывает так, что девушка не одну ночку простоит за углом с парнем, а дело не состоится.

Редко уж приходит охота другим парням стоять с такой девушкой.

Не редки случаи, что после стояний за углом с милым другом девушка почувствует под сердцем тайный плод любви.

А парень, клятвенно заверявший ее, что через полгода на ней женится, по возвращении с промыслов как бы и не замечает её и преспокойно вытаскивает себе другую девушку, с которой ему было бы приятно постоять за углом.

Если парню приглянулась какая-либо девица, он может без стеснения пригласить её в трактир пить с ним чай.

Если ей этот парень нравится, то она безо всякого смущения идёт с ним в трактир, где он угощает её чаем, сладостями, вином».

Снимает шапку

 «Ухаживая за девушкой, парень старается при встрече с ней оказывать предпочтительное перед другими внимание: снимает шапку или картуз, бойко раскланивается.

Старается смешить её разными шутками и прибаутками, вроде того: «Вы, Матрёна, штое-то отощали на манер поповой кобылы, не мешало бы вас маленько овсецом подкормить» или: «Кто это,  Парашенька, вам такой расчудесный платочек подарил?»

- А кто мне мил, тот и подарил.

- Кто же он такой ваш прынц заморский?

- Вы много узнаете, пожалуй, на старого кобеля будете похожи.

- А, в таком разе ваш кавалер, выходит вроде Володи, на манер соленых огурцов.

При этом парень пользуется удобным случаем: или ущипнёт ту девушку, за которой ухаживает, или осязает её упругость и полноту.

О красоте

«Девушки ценят в парне, помимо красоты, бойкость и развязность. Красотой в парне считается его рост, осанка, дородность. Девушки обращают внимание на глаза и цвет волос, полное румяное лицо предпочитается худому бледному.

Красивая девушка та, которая отличает полнотой лица и дородностью тела. В девушках парни также ценят румяное лицо и полную высокую грудь.

При встрече парней с молодыми девушками, парни оказывают им полное уважение и знаком вежливости считается поклониться и снять картуз или шапку.

Парень, снимая картуз, говорит девушке: «Здорово» или «Здравствуй» или «Здравствуйте». На это девушки обыкновенно отвечают тем же самым приветствием.

Вообще в обращении с девушками парни стараются быть вежливыми и обходительными, ограничиваясь шутками и каламбурами.

Заигрывание мужчин проявляется лишь с замужними женщинами или вдовами, которое  выражается толчками, хлопаньем по плечу, щипками, а иногда и борьбой… При народе такое обращение считается зазорным». 

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Лента комментариев
Александр Митюрников

Со сквером решили разобраться конкретно. А то никак не определимся. То называют "Сквер мира", то " Площадь мира".Видимо будет "площадь".А деревья всё убрать и закатать в плитку.

...
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19:33 сегодня
3 1013
Александр Митюрников

"Пилите..., они ЗЛАТКие"

...
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В Калуге начали массово выпиливать деревья
19:24 сегодня
3 1013
elisei

Какие троллейбусы?3 едет на Степана Разина,а с нее около Сбербанка останавливается,18 как раз около Атака,я так понимаю его перенесут к Альфа Банк(который открылся).Там же и остальные все маршруты.

...
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В Калуге перенесут остановку на площади Победы
17:00 сегодня
1 1951
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Такой сам собьет с таким светом.

...
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16:39 сегодня
2 699
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Она наверное имела ввиду вот это:

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Калужанин сделал красивый снимок Большой Медведицы
16:33 сегодня
3 1545
shurup

Как Ваш коммент связан с трагическим происшествием на трасса?

...
Происшествия
Велосипедиста насмерть сбили в Калуге
15:37 сегодня
2 1595
SergeyKLG

Потом так же рьяно начали бы сажать новые деревья!

...
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В Калуге начали массово выпиливать деревья
15:07 сегодня
3 1013
andrey3559

Где установили?

...
Авто и транспорт
В Калужской области установили девять новых дорожных камер
14:55 сегодня
2 715
Bungee

Как отметила Авдеева, такие камеры помогают повысить дисциплину водителей.

...
Авто и транспорт
В Калужской области установили девять новых дорожных камер
14:51 сегодня
2 715
ILR

Тот кто это всё придумывает - как поднять бабосики на ровном месте, уже даже и не стесняются. Все видят, только почему-то у массы проверяющих органов, а также у Губернатора глаза закрыты чёрными, причёрными очками.

...
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В Калуге собираются установить деревянную входную группу в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
13:14 сегодня
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