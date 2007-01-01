Владелец калужского имения князь Голицын писал романсы на стихи Пушкина, а его правнучка Ирэн стала знаменитым модельером

Род Голицыных древний и известный.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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220 лет назад, 4 сентября 1804 года, родился князь, отставной поручик гвардейской конной артиллерии писатель, композитор Лев Григорьевич Голицын.

Он писал романсы на стихи Пушкина и Майкова. У Льва Голицына было имение Дуброво в Жиздринском уезде Калужской губернии.

Счастливый брак

Князь Лев Григорьевич Голицын был сыном князя, тайного советника, пензенского губернатора, сенатора Григория Сергеевича Голицына и графини Екатерины Ивановны Соллогуб.

А его дед по отцу - знаменитый полководец времен Екатерины II Сергей Федорович Голицын, прославился в походах Григория Потемкина.

Сергей Федорович был женат на племяннице Потемкина Варваре Васильевне Энгельгардт, которая в молодости была очень красива, однако не без недостатков: легко вспыхивала и могла оттаскать за волосы даже своих приятельниц.

Брак этот был счастливым, в нем родились десять сыновей. Варвара Васильевна вела все хозяйственные дела, собирала у себя писателей и артистов и даже перевела французский роман.

Сергей Голицын сделал блестящую карьеру. В 30 лет уже был генерал-майором. Приобрел поместье Зубриловка в Саратовской губернии, которое стало родовым для Голицыных.

Современники писали про князя: «В нем билось истинно русское сердце, он был наружности приятной, был добр, учен и храбр». Князь с причудами

Старший сын князя Сергея Федоровича Голицына и Варвары Васильевны Энгельгардт Григорий Голицын был личностью неординарной.

Назвали его в честь Григория Потёмкина, который вместе с императрицей крёстили мальчика.

Современники писали, что Григорий Сергеевич «лицом походил на отца, хотя был красивее его и ростом выше, не имел пылкого характера матери, но у неё заимствовал страсть первенства над мелкими людьми».

С детства он был записан на военную службу. В 17 лет получил чин полковника, а через пару лет стал генерал-адъютантом, управлял военной канцелярией императора Павла. Но вскоре попал в немилость, был отправлен в отставку и выслан из Петербурга.

Вернулся на службу при императоре Александре I. Родственники за него хлопотали, и Григорий Сергеевич был назначен пензенским губернатором. На этом посту пробыл пять лет. При этом отличался разными чудачествами.

Затем стал сенатором. Но через четыре года оставил службу по болезни. К этому времени князь совсем разорился.

Женат он был на польской графине Екатерине Соллогуб, у них было девять детей.

Но в старости жил один в имении Григорьевское, которое находилось по соседству с Зубриловкой. Давал балы для дворовых людей всей окрестности.

Племянник жены Голицына Владимир Соллогуб писал: «Муж моей тётушки был едва ли не один из замечательнейших самодуров своего времени.

В своём поместье под Москвой он учредил нечто вроде маленького двора из своих «подданных», как выражались в те времена.

Были у него и «камер-юнкеры», и «гофмаршалы», и «фрейлины», была даже «статс-дама» - необыкновенно толстая и красивая попадья, к которой «двор» относился с большим уважением.

Дядюшка выпрашивал у моей матушки и других своих родственниц их поношенные атласные и бархатные платья. Эти платья обшивались дешёвыми золотыми позументами и в них облекались дебелые «придворные дамы» Голицына.

В праздники совершались выходы, которые по словам очевидца, были последним словом сумасбродства. У дядюшки был свой собственный «при­дворный устав», которого он строго придерживался…

На эти-то причуды да на стаи гончих и удалых троек ушло не только голицынское состояние, но и приданое моей тётушки, очень значительное…

Мне говорили, что губернатор, немного смущенный этими причудами, намекнул издалека об этом князю и даже донес в Петер­бург, но в Петербурге этому только посмеялись: в те вре­мена в России мудрено было удивить сумасбродством.

Сыновья князя Голицына были все люди умные и способ­ные, а дочь его, графиня Варвара Григорьевна Шуазель, - одна из милейших женщин, каких я когда-либо встречал».

Скончался в калужском имении

Сын Григория Сергеевича, калужский помещик Лев Григорьевич Голицын любил музыку, писал романсы.

До сих пор известен его романс на стихи Пушкина «Нет, не черкешенка она». Произведения Льва Григорьевича публиковались в «Лирическом альманахе» в 1829 году, который издавали Глинка и Павлищев.

Женат Лев Григорьевич был на Анне Дмитриевне Шепелевой, родственнице драматурга Александра Сухово-Кобылина.

Скончался в калужском имении Дуброво. А похоронен в родовом имении Зубриловка.

У Льва Григорьевича и Анны Дмитриевны было трое детей. Дочь Екатерина умерла, не дожив до трех лет.

Вторая дочь, Елена, прожила долгую жизнь.

А сын Лев стал офицером, был награжден за военную службу. Кроме того, он служил егермейстером императорского двора, заведовал царской охотой.

Когда вышел в отставку, переехал в Саратовскую губернию. Там избирался предводителем дворянства, гласным от землевладельцев уездного земского собрания, почётным мировым судьёй.

Женился он в 43 года на родившейся в Париже Марии Михайловне Мартыновой, у них родились пятеро сыновей – Лев, Борис, Михаил, Юрий, Владимир, и четверо дочерей Ольга, Марианна, Елизавета, Елена.

Всех старшхе сыновей в этой семье называли Львами.

Правнучка Льва Григорьевича Голицына, дочь Бориса Голицына Ирэн стала знаменитым модельером, создала пижамный стиль и одевала Жаклин Кеннеди, Софи Лорен и Элизабет Тейлор.

А племянник Льва Григорьевича Голицына Лев Сергеевич Голицын был известным крымским виноделом.