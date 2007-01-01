Причиной всех бед калужские крестьяне считали то, что народ стал хитрее чёрта

О чем разговаривали раньше при встрече и как приветствовали друг друга.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ – начале ХХ века собрали интересные сведения про Калужскую губернию.

В каждом уезде были свои традиции, как здороваться и о чем говорить.

Крестятся и кланяются

В Жиздринском уезде «При встречах обыкновенно кланяются, говорят: «Здравствуй!» Это приветствие говорится всем встречным, даже незнакомым людям. Входя в избу, все крестятся, кланяются и говорят: «Здравствуйте!»

В деревне Синявке девочки-подростки этого не делают. На вопрос, почему они не кланяются, отвечают: «Вот, буду кланяться!» Лет в 15 или 16 они надевают понёву, и, как надевают понёву, так уж всегда кланяются.

Когда угощают водкой, тот, кто пьёт, говорит: «Будь здоров!» На что другой отвечает: «Пей на здоровье!». Как выпивши водку, так и после еды, хозяину говорят: «Спасибо» или «Благодарим».

Если кто чихнёт, говорят: «Будь здоров!» Кто на чих не обратит внимания и не скажет: «Будь здоров!», того осуждают и приписывают это неучтивости или вражде.

Без шапки стоят недолго

В Козельском уезде «При встрече крестьяне деревни Ягодная держат себя вполне по-городски: здороваются и прощаются за руку, кроме детей и отчасти женщин, у которых рукопожатие заменяется чаще поцелуем.

Взрослые в большинстве случаев называют при этом друг друга по имени отчеству, если только встретившееся лицо не состоит в подчиненных отношениях к другому или в материальной зависимости.

В этих случаях больше частью употребляется одно отчество. Например: «Здорово, Кузьмич!» или «Что скажешь, Петрович!»

Одним только именем называют, обыкновенно, батраков и работниц при вопросах и отдачи им приказаний: «Смотрела ли ты кур, Анна». «Сходи, Иван, в клуню».

Если почему-либо встретившимся нельзя обменяться рукопожатием, например ягоднинцы (жители деревни Ягодная) снимают шапки, фуражки.

При встрече со священником совсем обнажают головы и подходят под благословление.

При встречах с земским начальником также обнажают голову, но без шапки стоят не долго и тот час надевают ее, что не нравится начальникам.

Бывший земский начальник Блохин часто сажал их за это под арест, но всецело подчинить их не мог, так как ягоднинцы, вращаясь среди местных помещиков и богачей-лесопромышленников, встречаются у них в тем же земским начальством, как равноправные гости.

Телеграф – нечистая сила

В Мещовском уезде «при встрече старики ведут разговор про старое время, приблизительно такого свойства: «А что, брат, Евментий Василич, не стало того, что было. Помнишь, бывало, хлеб какой – трава-во!

А ягод-то, ягод было – не ходишь, бывало, с места на место, не ищешь, а лег и ешь!»

- Что, брат и говорить, - отвечает Евментий Василич. – Видно, за грехи теперь ни дичи, ни зверя, и воды стало меньше.

Перейдут старики на хозяйство, и там неладно. И приходят мужички к заключению: народ стал хитрее чёрта и за это, знать, Бог поморить хочет.

- Завели, братец, машины разные и кто их знает, какие! Теперь хоть телеграф взять. Чем же там действует? Знамо дело – нечистая сила. Того-то Бог и не родит ничего, уж очень умные стали, планиду небесную узнали!

Такие разговоры почти всегда услышишь там, где соберутся 3-4 старика.

Им вторят бабы, но на таких серьезных вещах они долго не останавливаются, их разговор – домашние дела, холсты, пряжа, главное – пересуды соседей и соседок: «Тот – чистый хам, заглопал (присвоил) чужое добро, та – потаскуха, по чужим мужьям таскается, другая – колдунья, ведьма».

Их критика желчная, пристрастная.

Не оставляют в покое и молодёжь, все отношения разбираются по косточкам. Часто слышишь: «А Наташка-то с изъянцем, карагодится (хороводится, дружит) с Акимкой!»

Обычные слова приветствия здесь: «Здравствуйте!», «Здорово». На них отвечают: «Поди здоров», «Здравствуй», которое здесь произносится «здрастувай».

Входя в хату, говорят: «Здоров живёте!» Мужчины снимают шапки и рукаются – чуть торкают руку. Женщины только кланяются. Но молодые нынешние женщины протягивают руку, особенно побывавшие на стороне.

Зовут больше по имени. По отчеству же – редко. Разговор мужчин -молодежи вертится на девках, на бабах и нравственностью не отличается.

Молодежь-девушки ведут более скромные разговоры. О хозяйстве почти никогда не услышишь слова, всё – наряды, парни, игра, улицы, да пересуды».