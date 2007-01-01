Калужский крестьянин-поэт написал знаменитые песни, которые любили петь на застольях

8 августа (27 июля) 1869 года в деревне Якимовка Малоярославецкого уезда Калужской губернии родился поэт поэт-самоучка Прохор Горохов.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

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Сегодня расскажем о поэте Прохоре Горохове.

Прохор Горохов в 1900 году.

Основал литературный кружок

Прохор был родом из простой крестьянской семье. Учился в сельской школе. Когда ему было 10 лет, родители отправили его в Москву обучаться водопроводному делу.

Некоторое время Прохор был истопником, садовником. Потом познакомился с группой писателей из народа и начал писать стихи.

В 1902 году Горохов вместе с друзьями основал «Московский товарищеский кружок из народа», который в 1903 году был переименован в «Суриковский литературно-музыкальный кружок».

В него входили писатели и поэты-самоучки из крестьянской и рабочей среды.

Участник кружка Деев-Хомяковский писал: «Они собирались на окраине города – в Марьиной роще, то у столяра Травина, то у Соколова, а то и просто в грязном трактире и подбирали материал для сборников…».

Пел под гитару

В 1901 году вышел на свет первый сборник стихов 32-летнего Горохова «Самобытная свирель», который он издал на собственные средства, тиражом 1000 экземпляров.

Известно, что Прохор Горохов сам исполнял под гитару свои стихи. Особенно популярна была его песня «Изменница» про то, как парень зарубил любимую девицу и ее старого купца-мужа.:

Бывало, в дни весёлые Гулял я молодец, Не знал тоски-кручинушки Как вольный удалец…

Песня была записана на пластинку. Не менее популярной стала и песня Прохора Горохова «Истерзанный-измученный», которую тоже выпустили на пластинке:

Истерзанный, измученный Работой трудовой, Идет, как тень загробная, Наш брат мастеровой…

В 1911 году их включили в песенник. Обе песни распевали повсюду, особенно на застольях. Автора никто не знал, поэтому они считались народными, а слова несколько раз менялись.

Одно время песня «Бывали дни веселые» была не рекомендована к исполнению за дурную репутацию.

Но в 1976 году она стал исполняться на концертах и была записана на пластинку певцом Суржиковым.

При этом Горохов, как автор, нигде не упоминался.

Сгубила водка

Известно, что в 1907 году у Горохова была собственная чайно-колониальная лавка в Москве. В мае того же года поэт был арестован за хранение нелегальной литературы и выслан из Москвы в Поволжье.

Жил на Волге с бурлаками. Через год вернулся в Москву, поступил на завод Зингера, но вскоре заболел и уехал в родную деревню.

В 1910-е годы Горохов печатался в журналах «Доброе утро», «Друг народа», «Народная мысль», в газете «Правда». В 1920-е его стихи, очерки, статьи выходили в газете «Калужская коммуна».

Горохов писал и прозу. Известные его рассказы «История одной могилы» (о братской могиле русских воинов 1812 года в селе Башмаковка), «Ночь в каморке», «Кормилец», драму в 5 действиях «Коршун» и другие произведения.

Прохор Горохов поддержал Октябрьскую революцию, вступил в коммунистическую партию.

Был избран членом президиума Калужского губисполкома, заведовал райземотделом Малоярославского уезда, работал председателем народного суда в Малоярославце, редактировал крестьянскую газету «Свободный пахарь», там же печатал свои стихи и фельетоны.

Так как Горохов много пил, марте 1923 года его на год исключили из членов РКП. Пить он не бросил. Умер в 1925 году, был похоронен в Малоярославце.