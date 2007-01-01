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«Она терроризировала нашу улицу много лет»: стая собак из Турынино раньше обитала на улице Хрустальной

Софья Фирсова
14:59 сегодня
0 322
Читайте KP40.RU:

Утром мы сообщали о своре собак около мини-рынка в Турынино.

Наша читательница рассказала, что животные не дают подойти к палаткам и ведут себя довольно агрессивно.

После этого мы обратились в управление городского хозяйства. Вот такой ответ мы получили:

«В 2024 году Городской Управой города Калуги заключено соглашение с комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области «О предоставлении субвенции бюджетам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области из бюджета Калужской области» в рамках которого планируется отловить, содержать и выпустить на прежнее место обитания 400 голов безнадзорных животных.

Для обеспечения беспрерывной организации мероприятий по отлову безнадзорных животных, снижению рисков причинения вреда жизни и здоровью населению на 2024 год управлением городского хозяйства города Калуги заключены муниципальные контракты на оказание услуги по отлову, содержанию и возврату в прежнюю среду обитания животных без владельцев на территории МО «Город Калуга».

В период содержания животного без владельца оно подлежит идентификации (биркованию), вакцинации от бешенства, стерилизации (кастрации), которые осуществляются специалистами ГБУ КО «Калужская городская станция по борьбе с болезнями животных» и не входят в полномочия органов местного самоуправления.

С целью увеличения эффективности качества оказания услуги по отлову безнадзорных животных, повышения уровня осведомленности жителей о необходимых действиях при появлении на территории МО «Город Калуга» безнадзорных животных, а также с целью оперативного приема заявок на отлов будет продолжена работа онлайн-сервиса «Калуга Отлов». Жители города Калуги могут найти сервис в поисковых системах или же перейти на сайт otlov.kaluga-gov.ru»

Также чиновники порекомендовали жителям обращаться по телефонам: 70-11-06 или 70-11-20. Однако оказалось, что по поводу этой стаи калужане уже писали обращения и звонили в отлов.

Несколько часов спустя в редакцию позвонила еще одна калужанка и громко провозгласила в трубку: «Я узнала этих собак. В этой стае есть девочка,она терроризировала нашу улицу много лет».

Судя по ее словам, раньше собаки жили на улице Хрустальной. Наша читательница Ирина несколько лет живет в доме №64 и успела стать жертвой бродячих животных.

- Это было несколько месяцев назад. Я шла домой в сильный ливень, на мне был длинный плащ, - вспоминает она. - На меня накинулась одна из этих собак, я еле успела добежать до дома. Видимо ей не понравилось, что на мне была длинная одежда, может это привлекло ее внимание. Она у них вожак. Мальчики не агрессивные, но защищают ее. Если она кидается, то и они за ней.

Калужанка рассказала, что после этой ситуации она сразу же обратилась в отлов. Там ей ответили, что эти собаки стерилизованы и привиты, забрать их не могут. Также женщину убеждали, что они не могут быт агрессивными.

- Я не могу точно сказать, стерилизованы они или нет, но они точно агрессивные. Я живу тут не так давно, но мои соседи рассказывали, что боролись с этой проблемой долгие годы, но она так и не решилась, - уточнила женщина.

Также наша читательница рассказала об еще двух случаях нападения.

- Они набрасывались на мою соседку, которая пыталась набрать воду. Еще они кидаются и лают на детей. Шестилетнюю девочку одна из них укусила за ногу, родители просто не стали никуда обращаться тогда, - отметила она. - Я очень люблю собак, но это крайне опасно.

Женщина рассказала, что вся округа вдохнула с облегчением, когда собаки пропали.

- Мы были так рады, что их больше нет. А вот тут увидела у вас фотографию и сразу их узнала. С этим необходимо что-то сделать, - подытожила калужанка.

Мы направили информацию в городскую управу, там жителям посоветовали направить еще несколько обращений в службу отлова.

-По закону с животными ничего нельзя сделать. Только отловить, привить, чипировать и вернуть обратно в среду, - отметили в горуправе.

Мы продолжаем следить за ситуацией.

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Лента комментариев
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Даже удивительно, совершенно свободно, да ещё в городе, "ходят кони".

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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ajax

Это такой стиль автора! Софья часто игнорирует смысл, лишь бы...

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Александр KU

Может эти технологии уже перейдут в сферу центрального отопления (например чтобы когда холодно - топят, не холодно - не топят) - корректировкой мощности отопления исходя из погодных условий. Скоро будет выгоднее топить дровами, чем пользоваться услугами центрального отопления.

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colorkaluga

Вот отличная информативность! Где рынок? Какой рынок? Что за палатки??? Правильно, надо "на всякий случай" написать так, чтоб никого из ответственных лиц не подставить...

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shurup

Хотелось бы увидеть план местности, чтобы понимать где пройдёт дорога.

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best85

Какая тебе разница? У человека горе,посочувствовать надо. Может он охотничий билет до судимости получал и оружие хранит правильно,и использует по назначению.

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Mubuca

Как можно упустить победу проигрывая два ноль?

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