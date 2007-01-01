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Перенесшему два инсульта мальчику из Малоярославца собирают средства на реабилитацию

Первый курс реабилитации прошел эффективно: укрепил ребенка физически и улучшил работу его мозга.
09:00 сегодня
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Автор: Елена Сумак. Фото из семейного архива семьи.
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Даниилу Быкову из города Малоярославец Калужской области через месяц исполнится 11 лет, и лучшим подарком ко Дню рождения для этого ребенка станет курс реабилитации.

Ранее мы подробно рассказывали историю мальчика. Даня - средний сын в многодетной семье, его мама ранее занималась волонтерством, помогала семьям в трудной жизненной ситуации, пока однажды трудности не пришли в их дом.

Первые девять лет ребенок рос и развивался, казалось бы, как все дети, был активным, жизнерадостным мальчиком. Однако в 2022 году внезапно у Дани случились судороги с потерей сознания.

Операции и инсульты

Госпитализация и обследования выявили сразу несколько диагнозов. Для родителей, как гром среди ясного неба, прозвучали такие страшные и не знакомые до сих пор слова: врожденный порок развития центральной нервной системы, мальформация Арнольда-Киари, синдром Кляйн-Фельтера (генетика), гидроцефалия, нарушение свертываемости крови, фокальная эпилепсия, СДВГ.

К десяти годам ребенок перенес две операции и два инсульта, после которых в развитии произошел серьезный откат, Даня рассуждал и выдавал реакции на уровне шестилетки. Чтобы не допустить дальнейшего регресса, маленькому калужанину требовалась реабилитация.

Но с такими диагнозами, как у Дани, заниматься с мальчиком согласились только в одном платном центре. Сумма оказалась неподъемной для простой многодетной семьи, где на лечение сына уже брали кредиты. Тогда родители обратились в редакцию кп40 с просьбой о помощи.

Даниил до реабилитации.
Даниил до реабилитации.

Помощь неравнодушных

В феврале-марте 2024 года читатели «Калужского перекрестка» помогли семье мальчика собрать средства на курс реабилитации. Со 2 по 24 апреля 2024 года Даня усиленно занимался со специалистами в реабилитационном центре в Евпатории.

- Мы на реабилитации, это просто бомба, здесь такие специалисты! - рассказывала редакции об успехах сына калужанка. - Нейропсихолог сказала, что мы приехали вовремя, есть с чем работать и есть возможность восстановить часть функций. Спасибо всем, кто не прошел мимо нашей беды! Люди писали столько поддерживающих слов!

С девяти утра до шести вечера юный калужанин занимался на разных аппаратах для инсультников, с разными преподавателями. Те клетки мозга, которые умерли после инсульта, восстановить уже было нельзя, но, как пояснили маме мальчика врачи, можно от них дать отростки. На это были направлены занятия.

- Аппаратов было много, все разные, - поясняет женщина. - Вот, запомнила один, аппарат БАК - биоакустическая система. На голову надевали своеобразную шапку от энцефалограммы и Даня слушал свою же энцефалограмму, которую переводили в музыку. Другие аппараты были направлены на мозговую деятельность, ведь у сына пошли откаты после инсультов. Ему десять, а по уму он как шестилетний.

Массажи, невролог, психолог, логопед, дефектолог, нейропсихолог, психиатр. Первую неделю ему было тяжеловато, приходилось заставлять на тех же аппаратах заниматься, прикладывать усилия, включать мозговую деятельность, логику, а у него умерли те бассейны в мозге, которые отвечают за логику, но потом ничего, втянулся. Результаты были очень заметны. Он и разговаривать стал по-другому, даже мыслил по-другому!

Не оперировать - наблюдать

После курса реабилитации мама с мальчиком сделали МРТ и планово поехали к нейрохирургу в Москву по поводу гидроцефалии. Врач сказал, что есть лишь небольшие превышения нормы и принял решение отложить операцию на год, регулярно наблюдая гидроцефалию и кисту.

- А ещё у нас новый диагноз, - добавляет калужанка. - При прохождении медкомиссии для продления инвалидности у Дани выявили атрофию зрительного нерва обоих глаз. В МНТК оперировать нас не взяли, наверное, боятся - в голове гидроцефалия и киста. Сказали, разберитесь сначала с головой, выписали очки.

Время для реабилитации

Поскольку очередную операцию для Дани отложили, центр в Евпатории ждет мальчика на второй курс реабилитации, разработанной специально для детей с генетическими заболеваниями после инсультов и инфарктов.

Новый курс длительностью 21 день будет состоять из тех же процедур, потому что они показали свою эффективность для ребенка, плюс добавят иглоукалывание и некоторые виды терапии. 16 сентября у Дани Быкова назначен заезд в реабилитационный центр.

- Врачи говорят, что диагноз сына очень редкий, за годы работы невролог центра встретил такую аномалию второй раз в жизни, - говорит мама мальчика. - И есть риск, что без реабилитации такие больные уйдут в ноль, в том плане, что развитие упадет до самого низкого уровня. Поэтому я молю Бога, чтобы с моим сыном этого не случилось. Скатился до шести лет - ну, значит, до шести. Это мой сын, и я буду его поддерживать. Реабилитация должна помочь сохранить это состояние. Будем бороться до последнего, сохранять, что имеем.

Даниил Быков с мамой этим летом.
Даниил Быков с мамой этим летом.

Нужна поддержка

За один день нахождения Дани в реабилитационном центре семье нужно заплатить 19 700 рублей.

Благодаря родным и близким семьи, просто неравнодушным жителям Малоярославецкого района удалось собрать и внести в центр половину стоимости реабилитации. Но на оплату полного курса для Дани денег все еще нет.

Помочь калужанам собрать вторую половину стоимости реабилитации для Даниила Быкова можно, переведя средства на карту мамы мальчика:

2202 2062 4857 0884 Татьяна Сергеевна Б.

Важна любая сумма!

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Лента комментариев
VGA

17 мая 2003 года, в Калуге был установлен памятник Голубицкому, который я кстати, нигде не нашёл.

...
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13 августа в Калуге начала действовать телефонная станция
20:02 13.08
10 5662
VGA

Там по прямой между ними 34 км. Год . Ровно год.

...
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13 августа в Калуге начала действовать телефонная станция
19:57 13.08
10 5662
ajax

Ты летишь в буханке на одной стороне этой гигантской по ширине «трассы», а жены в игрушечном «Мицубиси» мчатся на другой.

...
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19:40 13.08
1 3401
ILR

Если посылаете обращения, то неплохо бы публиковать их здесь - кому отправили, что кто ответил. Если ответа нет, то дальше жалоба в рамках действующего законодательства. Говорят по понедельникам планёрки проводятся Денисовым, почему ему не задать вопрос.

...
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В Калуге на детской площадке обитают кони
19:29 13.08
5 1700
VGA

Обслуживать, а не вмещать. Не поместится в этом здании 60 тысяч человек.

...
Общество
Поликлиника на Правом берегу в Калуге будет вмещать около 60 тысяч пациентов
18:57 13.08
4 1066
nikol

Может обслужить 60 тысяч человек, это в день,в месяц или в год, а может обслужит 60 тысяч и развалится. Пишите нормально а не загадками.

...
Общество
Поликлиника на Правом берегу в Калуге будет вмещать около 60 тысяч пациентов
17:55 13.08
4 1066
Василёк

откуда столько больных на правом берегу ?

...
Общество
Поликлиника на Правом берегу в Калуге будет вмещать около 60 тысяч пациентов
17:08 13.08
4 1066
mrTJohn

А на фото потенциальный ученик?

...
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В Калужской области создадут аграрные классы
16:30 13.08
1 814
shurup

Всё у нас растёт, зеленеет и колосится. В Телеге строчить легко. Всё равно ответственности никакой.

...
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16:21 13.08
2 1247
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...
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16:16 13.08
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