«Калуга» упустила победу в матче с подмосковным «Велесом»

Матч закончился со счетом 1:2.

В минувшее воскресенье в золотой группе дивизиона "А" второй футбольной лиги прошел 4-й тур. Наши футболисты встречались с командой «Велес». Матч прошел в Домодедово на стадионе «Авангард». Нашей команде не удалось увезти три очка с выездной игры.

«Велес» открыл счет на 9 минуте матча. Ибрагим Умаров воспользовался ошибкой в обороне гостей и отправил мяч в ворота «Калуги». Во втором тайме хозяева удвоили преимущество. Умаров сделал голевую передачу на Ярослава Ивакина. Он забил в пустые ворота «Калуги. Через несколько минут воспитанники Евгения Лосева порадовали своих болельщиков и отыграли один мяч.

Сравнять счет «Калуге» так и не удалось. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Победа далась «Велесу» нелегко, так как наши футболисты отчаянно пытались вскрыть оборону соперника, но подвела реализация. Главный тренер «Калуги» Евгений Лосев рассказал о подготовке к игре с «Велесом».

Евгений Лосев

Главный тренер ФК "Калуга" Понимали прекрасно стилистку игры и готовились к быстрым атакам после обороны в среднем блоке. Все решало количество наших ошибок. Мы допустили много ошибок, можно было поменьше. Соперник нас за это и наказал, поэтому нам не удалось выиграть этот поединок.

25-летний футболист Даниил Агуреев, который перебрался в наш город из Мурома, прокомментировал игру на флеш-интервью.

Даниил Агуреев

Полузащитник ФК "Калуга" Я считаю, что во втором тайме мы переиграли соперника. Потом просто не забили в свои моменты. Им повезло в каком-то плане больше, чем нам.

- Как вам "Золотая" группа?

-Это всегда интересно. Что в том сезоне, что в этом. В этом сезоне каждая игра, как последняя, так как некоторые команды спустились из ФНЛ. Здесь все равны, но выигрывает тот, кто данную минуту сильнее, также играет роль фактор удачи. Главный тренер «Велеса» Кирилл Альшанский рассказал о своих впечатлениях от «Калуги».

Кирилл Альшанский

Главный тренер ФК "Велес" Интересно было готовиться к этому сопернику. Очень интересная команда с точки зрения содержания игры, тех вещей, которые они могут предложить и поэтому это было в плюс, что нам удалось сегодня победить. Считаю, что победили заслуженно с учетом не совсем той игры, в которую нам бы хотелось играть. С точки зрения моментов, которые были у чужих ворот, которые мы создавали за счет давления, своих комбинационных действий, хотя это было в меньшей степени. При этом позволили сопернику создать два отличных момента. Один из них привел к голу. С учетом количества созданных моментов считаю победили заслуженно, хотя после просмотра матча в записи может показаться по-другому. Всех наших болельщиков с победой. Атмосфера отличная. Болельщики гонят команду – это самое главное. Надеюсь, что с каждой игрой их будет ещё больше, что очень важно для команды. Те, кто сегодня были, поддерживали, для нас это очень важно. Спасибо им за то, что сегодня были с нами.

Калужские болельщики также поддерживали команду на трибунах.

Следующий матч «Калуга» проведет дома на тренировочной площадке «Спутник». Наша команда сразится с краснодарской «Кубанью». Сейчас «Калуга» занимает седьмую строчку турнирной таблицы, набрав 4 очка. ФК «Кубань» находится на девятом месте. Болельщики «Калуги» сильно переживают за адаптацию команды в «Золоте» и считают, что команде необходимо усиление. Однако, судя по предварительным данным, оно пока что не планируется.